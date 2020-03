Gianni Bismark – Gianni Nazionale: audio e testo del singolo

Tiziano Menghi, in arte Gianni Bismark, è un navigato rapper romano e Gianni Nazionale è il suo nuovo singolo, un brano decisamente catchy, uscito il 6 marzo 2020 via Virgin Records / Universal Music Italia.

Il testo e l’audio di questa virale canzone, scritta a quattro mani con il capitolino Guido Rossi, aka G Ferrari, che ha anche curato la produzione. Oltre ad essere orecchiabile e ben realizzato, questo pezzo potrebbe anche farvi sorridere.

In carriera, Tiziano può vantare collaborazioni con vari importanti artisti come la Dark Polo Gang e i quotati produttori Nino Brown e Sick Luke. Bismark è uno di quegli artisti in grado di sfornare brani che riescono a ottenere milioni di ascolti tra Spotify e Youtube.

Gianni Bismark – Gianni Nazionale testo

Ehi

Ne accendo un’altra, ho perso il conto

Questa è accentuata, ma non è durata molto

Al prossimo facce ‘no sconto

Sennò al prossimo shot, faccio lo scontro

Guardate bene prima chi hai intorno





Quando torno cotto a mezzogiorno

Penso che me so’ alzato alle otto

Manca poco che so’ mezzo morto

Te è diverso, sei un morto de sonno

Come Gesù Cristo, io so’ morto e risorto

Ogni tanto ritorno

Ehi, oh mio Dio Gianni sta in Nazionale

Con quei suoi testi scritti nel quartiere

Fan*u*o alle sirene

Nun me guardà male, lo sai bene

Tutto questo è normale

Rimettiti a sedere, secco

Ehi, oh mio Dio Gianni sta in Nazionale

Con quei suoi testi scritti nel quartiere

Fan*u*o alle sirene

Nun me guardà male, lo sai bene

Tutto questo è normale

Rimettiti a sedere, secco.

[Strofa 2]

Ehi, portace da beve sennò manco entro

Portame le canne de un certo livello

Ehi, voglio le pischelle da combattimento

Ehi, quando torno a casa ‘n c’è niente de mejo

Faccio ‘na carbonara, dopo m’atteggio

Sicuro stasera la porto a letto

Non sorseggio, bevo tutto a schioppo, poi la guardo sorridendo

Sto ‘mbriaco fracico, vatti a fare un giretto

[x2]

Ehi, oh mio Dio Gianni sta in Nazionale

Con quei suoi testi scritti nel quartiere

Fan*u*o alle sirene

Nun me guardà male, lo sai bene

Tutto questo è normale

Rimettiti a sedere, secco

Ehi, oh mio Dio Gianni sta in Nazionale

Con quei suoi testi scritti nel quartiere

Fan*u*o alle sirene

Nun me guardà male, lo sai bene

Tutto questo è normale

Rimettiti a sedere, secco





Rimettiti a sedere, secco

Ehi (Ehi)

Rimettiti a sedere, secco





