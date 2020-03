The Bluebeaters – Mamma perdonami ft. Coez: audio e testo della canzone

I The Bluebeaters e il cantautore campano Coez insieme nel singolo Mamma Perdonami, disponibile ovunque da venerdì 6 marzo 2020 via Garrincha Dischi. Il testo e l’audio di questo bel brano, che arriva dopo Ancora Un Giorno con Willie Peyote (facente parte della colonna sonora dell’omonimo film d’animazione diretto da Raúl de la Fuente e Damian Nenow) e A Metà ft. Cimini.

Scritta a quattro mani dal frontman Patrick “Pat Cosmo” Benifei e Coez, e prodotta da Stefano Ceri, questa gradevolissima canzone sarà inclusa nel futuro album di inediti “Shock” (interamente in italiano), successore dell’ultimo datato lavoro Combo, uscito nel 2009. Il progetto è previsto per la primavera 2020.

The Bluebeaters sono attualmente Pat Cosmo (Voce & Piano), Cato Senatore (Chitarra), De Angelo Parpaglione (Sax), Countferdi (One Drop), Riccardo Albini Trissino (Riccardo Albini Trissino), Danilo Scuccimarra (Piano & Organo) e Henry Allavena (Trombone). Il gruppo nasce nell’estate del 1993 dall’incontro tra Giuliano Palma (all’epoca cantante dei Casino Royale) e i Fratelli di Soledad. La loro storia inizia nel 1994 con il nome Giuliano Palma & the Bluebeaters, ma quando nel 2012 Palma intraprese la carriera solista, il gruppo si riformò con l’attuale nome.

Mamma perdonami testo The Bluebeaters & Coez

Ah ah-ah ah-ah-ah-ah

Ah ah-ah ah-ah-ah

Ah ah-ah ah-ah-ah-ah

Queste mie parole

sassi nelle scarpe

fanno così male

devo tirarle fuori da qui

ma prima che mi scoppi il petto

come non avessi detto mai

oh no

Mamma perdonami!

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte la luna è per te

Mamma perdonami!

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte le stelle e la luna soltanto per te





Mamma mamma mamma mamma

oh yeah

Uh mamma mamma mamma mamma

Uh mamma mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mamma

Volevo dirti scusa

cattivo non lo sono stato mai

non sempre sincero

ma ti ho salvata da me

prima che mi scoppi il petto

forse no, non te l’ho detto mai

oh no

Mamma perdonami

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte la luna è per te

Mamma perdonami

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte le stelle e la luna soltanto per te

Mamma mamma mamma mamma

oh yeah

Uh mamma mamma mamma mamma

Uh mamma mamma mamma mamma

Mamma mamma mamma mamma

[Coez]

Da ragazzino ti tiravo per la gonna

da grande è chiaro, non mi salverà una donna

non è che sto andando male

non è che se canto male non sono felice

c’è chi lo dice ma quanto vale?

E da me stesso non mi salva niente nessuna

il compromesso non mi esalta

Ho la fronte che suda

e do una scossa dai i miei guai

e spero che tu non li sappia mai

se non te l’ho detto mai





Mamma perdonami

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte la luna è per te

Mamma perdonami

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte le stelle e la luna soltanto per te

Mamma mamma mamma mamma

oh yeah

Uh mamma mamma mamma mamma

Soltanto per te

Uh mamma mamma mamma mamma

oh yeah, yeah

Mamma mamma mamma mamma

Soltanto per te

Uh mamma mamma mamma mamma

Uh mamma mamma mamma mamma

Soltanto per te

Mamma mamma mamma mamma





