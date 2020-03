Mox – Fino A Quando Il Cielo Esiste (feat. Fulminacci): audio e testo del singolo

Da venerdì 6 marzo 2020 è disponibile ovunque Fino A Quando Il Cielo Esiste, singolo di Marco Santoro, in arte MOX, con la collaborazione di Fulminacci.

Il testo e l’audio di questa interessante e gradevole canzone, il cui ritornello è stato scritto e interpretato dal collega e amico Fulminacci, che arriva a una settimana di distanza da “Brava” con la collaborazione di Dimartino.

Con una certa dose di ironia e sarcasmo, il brano vuole far riflettere gli ascoltatori sui nostri sbagli, perché bisogna cercare di cambiare le cose, in quanto l’uomo sta distruggendo un po’ tutto: dal mare pieno di plastica fino agli animali che si estinguono insieme ai loro habitat, eppure sappiamo dove sbagliamo ma non abbiamo la volontà di correggerci per cambiare le cose.

Dalle ore 14 dello stesso giorno, è online anche il video ufficiale interamente girato a Milano, che vede i due cantautori nelle vesti di due ultra settantenni per le vie semi-deserte del capoluogo lombardo.

Fino A Quando Il Cielo Esiste testo Mox & Fulminacci

Download su: Amazon – iTunes

Pare che non avessi tutta questa voglia di cambiare

che non avessi perso tempo perso non è mai

che nel mare piovono bambole

puoi farti gli occhi guardandole

Guardavo nuove costruzioni

immaginavo nuove direzioni

ma adesso vedo che non ci son più

quella linea nascosta, in verità si accosta

a quella che ho pensato ed ora non c’è più

com’è cambiato il mondo a noi può anche piacere





Pure se oggi il cielo è triste

mi leggo le riviste

non avrei pensato mai

che la pioggia servisse

fino a quando il cielo esiste

non è l’apocalisse

penso troppo, mi fa male

penso che stanotte ci ballo su

ma solo se balli tu

Pare che non avessi tutta questa voglia di cambiare

che non avessi perso il vizio perso non è mai

che dal sole cadono fiamme

mi faccio troppe domande

e guardavo le costellazioni

immaginavo i loro strani nomi

ma adesso vedo che non ci son più

quella linea nascosta, in verità si accosta

a quella che ho pensato ed ora non c’è più

com’è cambiato il mondo a noi può anche piacere

Pure se oggi il cielo è triste

mi leggo le riviste

non avrei pensato mai

che la pioggia servisse

fino a quando il cielo esiste

non è l’apocalisse

penso troppo, mi fa male

penso che stanotte ci ballo

Pure se oggi il cielo è triste

e nessuno mi capisce

non potrei pensare mai

che la cosa finisce

fino a quando il cielo esiste

non è l’apocalisse

penso troppo, mi fa male

penso che stanotte ci ballo su

ma solo se balli tu

Tarpate le ali degli uccelli più belli

bruciate i petali dei fiori

strappate le corde vocali ai cantanti

capovolgete i calendari





Pure se oggi il cielo è triste

mi leggo le riviste

non avrei pensato mai

che la pioggia servisse

fino a quando il cielo esiste

non è l’apocalisse

penso troppo, mi fa male

penso che stanotte ci ballo su

Guardavo nuove costruzioni

ma solo se balli tu

guardavo le costellazioni

stanotte ci ballo su

guardavo nuove direzioni

ma solo se balli tu

solo se balli tu





