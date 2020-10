Nilu – Are You With Me: ascolta la meravigliosa canzone (con testo e traduzione in italiano)

Are You With Me è un meraviglioso singolo di Nilu, pubblicato il 25 gennaio 2018 in maniera indipendente: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la coinvolgente canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Adrianne Gonzalez. Il brano, nel quale la protagonista si rivolge a una persona speciale, dicendole di aver bisogno della sua presenza e chiedendole che intenzioni abbia, vanta oltre 12 milioni e mezzo di ascolti su Spotify e quasi 6 e mezzo su Youtube, tra lyric video e semplice audio. Ma chi è quest’artista?

Dopo essersi specializzata in chimica, Nilu ha deciso di concentrarsi sulla musica. Dalla sua orgogliosa eredità persiana che si affianca alla sua educazione americana, la storia di nilu intreccia un mondo a sé.

Mentre cresceva a Dubai e in California, nilu era circondata dalla musica classica persiana e dalla poesia in casa, avvolta dalle parole di Hafez e dalle note del santour, del tombak e del violino. La sua musica trasporta i suoi ascoltatori attraverso un mondo di incanto, melodie incredibilmente belle e un tono vocale che porta anche il pubblico più rumoroso a rimanere in un meraviglioso silenzio.

Ispirata dalla condizione umana e dalla convinzione che la vera guarigione sia possibile per tutti gli individui, ama fare musica con tematiche quali connessione e compassione, non è un caso che si sia esibita per il Dalai Lama in occasione dei festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno.

Anche la TV ha abbracciato i brani di nilu: il suo singolo “Hollow Hands” è andato in onda nel febbraio 2019 nella serie televisiva The Resident e il brano in oggetto è stato utilizzato in un episodio di Grey’s Anatomy.

nilu – Are You With Me Testo e Traduzione

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

Wake up

Stay with me

Through the flood and through the fear

Right now I need you here

I need you to stay strong

To remind me where I came from

And where I belong

So wake up

And stay with me

‘Cause I’m starting to think

That I never actually had you

You’re not in the dark

Far from the light

And I need to know now

Are you with me?

Are you in or are you out?

Are you with me?

Are you drifting through the doubt?

Are you in or are you out?

Don’t give up, not yet

No matter how hard this gets

We come into the world

Worse for the wear

But the wars of our fathers

Are not ours to bear

Don’t give up, no not yet





Are you with me?

Are you in or are you out?

Are you with me?

Are you drifting through the doubt?

We’re not equal parts

Light and dark

We can be brilliant

Are you with me?

Are you in or are you out?

Are you with me?

Are you drifting through the doubt?

Are you in or are you out?

Are you in or are you out?

Are you in or are you out?

Are you with me?





Svegliati

Resta con me

Attraverso il diluvio e la paura

Ora devi restare qui

Devi rimanere forte

Per ricordarmi da dove vengo

E quale sia il mio posto

Quindi svegliati

E resta con me

Perché sto iniziando a credere

Che in realtà non ti ho mai avuto

Non sei nell’oscurità

Lontano dalla luce

E devo saperlo adesso





Sei con me?

Ci stai o no?

Stai con me?

Ti stai facendo trasportare dai dubbi?

Ci stai oppure no?

Non mollare, non ancora

Non importa quanto diventa difficile

Veniamo al mondo

In cattivo stato

Ma le guerre dei nostri padri

Non siamo noi a doverle sopportare

Non arrenderti, no non ancora

Sei con me?

Ci stai o no?

Stai con me?

Ti stai facendo trasportare dai dubbi?

Non siamo parti uguali

Luce e oscurità

Possiamo essere brillanti

Sei con me?

Ci stai o no?

Stai con me?

Ti stai facendo trasportare dai dubbi?

Ci stai o no?

Ci stai o no?

Ci stai o no?

Sei con me?