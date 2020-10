Bori – Lacrime (ft. Ethos): video e testo della canzone

Lacrime è un singolo degli emergenti rapper Bori ed Ethos, pubblicato il 1° maggio 2020 per SE Records. Leggi il testo e guarda il video che accompagna la gradevole canzone, scritta dagli interpreti.

Il brano, divenuto decisamente virale, racconta il triste stato d’animo dei protagonisti, a causa di una storia d’amore finita male per via dei loro sbagli, così i due si consolano con i soldi e le droghe, che “rendono tutto più facile” (non fatene uso!).

Basta leggere i commenti per capire che tantissime persone si sono letteralmente innamorate di questa traccia, decisamente gradevole e interessante.

Testo Lacrime di Bori & Ethos

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

E c’ho il cuore in lacrime

Non ho nulla tranne il cash

Tranne il cash

Tranne il cash (Bori)

Hai il cuore di latta come se fossi un robot

Pensarci su non mi fa stare meglio

Come hai fatto a farmi questo, non lo so

So soltanto che ci stai riuscendo (yeh, yeh)

E che sei una di quelle ragazze (yeh, yeh)

Che parlano poco (yeh)

Parli mentre arricci quelle gambe





Ti piace fare un gioco che (un gioco che)

Non può finire bene

Lo so che (Lo so che)

Con te non ha senso fare quello che (yeh, yeh)

Uh yeah, un senso lo dovrebbe avere

E c’ho il cuore in lacrime

Non ho nulla tranne il cash

Che è fine a se stesso ma

Mi aiuta a non cedere

Tu lo sapevi che non ero fatto per essere amato

Nonostante quello che ti ho fatto credere

Da quando ti parlavo a scuola in mezzo alle tue amiche

Eppure cosi sola, ti ho fatto del male e tu mi hai fatto crescere

E adesso che mi va

Voglio fumare ancora noi, che alle conseguenze non ci penseremo mai

Brividi e lenzuola, le pareti di camera mia

Stanno gridando forte che mi mancherai

Ma tu dove sei?

Non lo so che cosa farei

Se continuamente torno tardi con i miei

Prendiamo sbronze per dimenticare ciò che sei

Uh, yeah

Ma tu dove sei? (dove sei?)

Io che non lo sai, io che non lo so, io che non lo so, yeah

Io per te ci sarò sempre, chiama se hai bisogno

Se non c’è più rimasto niente, abbiam voluto troppo

Che potrei fare tutto quanto, anche il giro del mondo

Ma pagherei per starti accanto, anche solo un secondo





Nel petto ho aperto una voragine

Mi dicono di non guardarla, come fosse facile

Il mio cuore è un pacchetto con sopra la scritta “FRAGILE”

Non c’è nulla dentro come un libro senza pagine

Le cose più belle le ho scritte quando stavo in lacrime

Tu parli male, che cosa ne sai di me?

Sono cosi solo che alle volte esagero

Queste droghe rendono tutto più facile, yah

Certe sere torno tardi, mamma è sempre preoccupata per me

Io che non ho nessuno affianco, meno male che ho il cash

Ho messo il cuore in un dipinto, un po’ come Dorian Gray

Per stare bene con me stesso ho dovuto perder lei

E c’ho il cuore in lacrime

Non ho nulla tranne il cash

Che è fine a se stesso ma

Mi aiuta a non cedere

E c’ho il cuore in lacrime

Non ho nulla tranne il cash

Che è fine a se stesso ma

Mi aiuta a non cedere, eh-eh