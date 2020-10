Clairo – Sofia: testo della canzone (con traduzione in italiano)

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Sofia, canzone della giovane e emergente cantante americana Clairo, al secolo Claire Elizabeth Cottrill, disponibile dal 26 luglio 2019.

Scritto dall’interprete con la collaborazione di Rostam Batmanglij e prodotto da quest’ultimo, si tratta del terzo singolo estratto dall’album d’esordio Immunity, uscito il 2 agosto 2019

Oltre un anno dopo il suo rilascio, “Sofia” ha guadagnato popolarità dopo essere diventata virale sulla piattaforma di condivisione video TikTok.

Nella canzone, la cantautrice classe 1998 parla delle sue prime cotte nei confronti di donne come la regista Sofia Coppola o l’attrice Sofia Vergara, in un periodo in cui Claire stava scoprendo la sua sessualità.

Clairo Sofia Testo

[Rit.]

I think we could do it if we tried

If only to say you’re mine

Sofia, know that you and I

Shouldn’t feel like a crime

I think we could do it if we tried

If only to say, you’re mine

Sofia, know that you and I

Shouldn’t feel like a crime

[1a Strofa]

You know I’ll do anything you ask me to

But, oh my God, I think I’m in love with you

Standing here alone now

Think that we can drive around

I just wanna say

How I love you with your hair down

Baby, you don’t gotta fight

I’ll be here ’til the end of time

Wishing that you were mine

Pull you in, it’s alright

[Rit.]

I think we could do it if we tried

If only to say, you’re mine

Sofia, know that you and I

Shouldn’t feel like a crime





[2a Strofa]

Honey, I don’t want it to fade

There’s things that I know could get in the way

I don’t want to say goodbye

And I think that we could do it if we tried

[Rit.]

I think we could do it if we tried

If only to say, you’re mine

Sofia, know that you and I

Shouldn’t feel like a crime

[Conclusione]

I think we could do it if we tried

(I think we could, I think we could do it

We could, we could, do it)

I think we could do it if we tried

(Sofia, know that you, you, you and I

Shouldn’t feel like a crime)

I think we could do it if we tried

(Sofia, know that you and I

Shouldn’t feel like a crime)

I think we could do it if we tried

(Sofia, know that you, you, you and I

Shouldn’t feel like a crime)

I think we could do it if we tried





La traduzione in italiano di Sofia

[Ritornello]

Penso che se ci provassimo potremmo farcela

Anche solo per dire che sei mia

Sofia, sappi che io e te

Non dovremmo sentirci delle criminali

Credo che se ci provassimo potremmo farcela

Anche solo per dire che sei mia

Sofia, sappi che io e te

Non dovremmo sentirci delle criminali





[Strofa 1]

Sai che farei tutto quello che mi chiederai

Ma, oh mio Dio, credo di amarti

Resto qui da sola adesso

Pensando che potremmo fare un giro

voglio soltanto dire

Quanto mi piaci con i capelli slegati

Baby, non devi combattere

Sarò qui fino alla fine dei tempi

Desiderando che tu fossi mia

Entra, va tutto bene

[Ritornello]

Credo che se ci provassimo potremmo farcela

Anche solo per dire che sei mia

Sofia, sappi che io e te

Non dovremmo sentirci delle criminali

[Strofa 2]

Tesoro, non voglio che svanisca

Ci sono cose che so che potrebbero essere d’intralcio

Non voglio dirti addio

E penso che se ci provassimo potremmo farcela

[Ritornello]

Credo che se ci provassimo potremmo farcela

Anche solo per dire che sei mia

Sofia, sappi che io e te

Non dovremmo sentirci delle criminali

[Outro]

Credo che se ci provassimo potremmo farcela

(Penso che potremmo, penso che potremmo farcela

Potremmo, potremmo, potremmo farcela)

Penso che potremmo farlo se ci provassimo

(Sofia, sappi che tu, tu, tu ed io

Non dovremmo sentirci delle criminali)

Credo che se ci provassimo potremmo farcela

(Sofia, sappi che io e te

Non dovremmo sentirci delle criminali)

Credo che se ci provassimo potremmo farcela

(Sofia, sappi che tu, tu, tu ed io

Non dovremmo sentirci delle criminali)

Credo che se ci provassimo potremmo farcela