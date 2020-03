Nicola Siciliano – Trip ft. Nayt: audio e testo del singolo

Trip è un singolo del rapper napoletano Nicola Siciliano con la collaborazione del collega molisano William Mezzanotte, meglio conosciuto come Nayt, rilasciato il 13 marzo 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa coinvolgente canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti, che in quest’occasione parlano di trip mentali.

Notevole l’incisività del ritornello di questo pezzo, che è inoltre caratterizzato da due strofe che rispecchiano lo stile dei due artisti. Complessivamente questo pezzo è davvero niente male.

Nicola Siciliano – Trip Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[N. Sic.]

Teng e trip nda cervell’, ragg’ e tarantell’

Cadillacc ngap, oh my God, I’m fine

Ogg’ stamm a zer’, riman p’ peggij

A cap’ galleggij, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, (ma m’ sent’ pers’)

[Strofa 1: Nicola Siciliano]

Cas’ e chies’, ca’ cas’ è galer

Stamm e cas ind’ ‘e Favelas

Chil’ e flow rind ‘o sacchett’

Mo’ fann’ tutt’ quant’: “Gang”, fra’

Ca’ tnimm ‘a fam’, fra’, nziem a tutta ‘a scen’

Chest è tutta scem’

Trip nda cervell’, e facc for a un’ a un’

Cart’ e 100 ind o cassett’ [quann’ sonn Nerun?]

Appill e recchij a ‘stu success, n’adda sntì a niscun

Trapp’ comm e ‘nu marzian’, Napol’ 51

Vec, po’ fumm’, scumpar’ nda nient’, l’anim’ a vapor’, tempura

Nu teng frat’ che fann ‘sta vit, ma chius rind a quatt’ mura

A ‘sti rapper pigliat a pumat’, fra’, c’a bruc’ nu poc’ o cul’

Vogl’ fa’ ben’ nu poc’ a ‘tt quant’, pecché sacc comm’ è ndo scur’

Mo che m’assett a ‘na tavol, circondat ra chi n’er nisciun

Quand’ po’ crisc t mbar a capì a sij staj ben cu lat o sul’

L’ultimo banc’ scrivev’ poesie, a stent sient e prufussur

Mo’ scriv’ ‘na strof’ che tocc e miliun, rimm comm’è professò





[N. Sic.]

Teng e trip nda cervell’, ragg’ e tarantell’

Cadillacc ngap, oh my God, i’m fine

Ogg’ stamm a zer’, riman p’ peggij

A cap’ galleggij, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, (ma m’ sent’ pers’)

[Nayt]

Sono già perso, giorno di paga

Sai che mi scoccio, parlano tutti

Vedi il successo, è lavoro di squadra

Io te l’appoggio, tu me lo succhi

Sto in un albergo, sono già fuso

Suonerò al chiuso, suono all’aperto

La differenza fra un party e una cena

Sei in cameretta, fra’, a farti una sega

Anche da piccoletto, fra’, non ti vedo proprio

Mia ma’dice almeno quando rappo, di restar sobrio

Mo c’ho un mitra sul sedile ed una tigre nel cofano

Volevano anche pagarmi per non dire “che cosa?” (din din)

Con i New Era prendevo la metro, fissavano come uno scemo (Wuh)

Ripenso a quelli, prima mi dissavano, fra’, uno spettacolo osceno (Wuh)

Anche quello che ho distrutto mi chiama perché vuole essere mio allievo

Dalla metro ai meglio palchi d’Italia, non mi guardi come un alieno

Scusa, quando arrivo sono sberle che partono

Lividi su pelle che macchiano

Voce che è stanca, tiro fuori le palle, che mancano

Mi vedono in strada la cambiano

Vedi i tuo fra’ un po’ rimangono, un po’ su un albero

Un po’ che piangono, moriranno

Bro’, sei in ritardo, non ci rimango qui

Volo in alto, che trip (che trip che trip che trip che trip)

[N. Sic.]

Teng e trip nda cervell’, ragg’ e tarantell’

Cadillacc ngap, oh my God, i’m fine

Ogg’ stamm a zer’, riman p’ peggij

A cap’ galleggij, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’

Ah-uh, ah-uh, ma m’ sent’ pers’ (pers’)

Ma-ma-ma m’ sent’ pers’

Ma m’ sent’ pers’





Traduzione





Torna al testo

[N. Sic.]

Ho i trip nel cervello, reggaeton e tarantella

Cadillac in testa, oh mio Dio, va tutto bene

Oggi siamo a zero, domani è peggio

La testa galleggia ma mi sento perso

Ah-uh, ah-uh, ma mi sento perso

Ah-uh, ah-uh, ma mi sento perso

Ah-uh, ah-uh, ma mi sento perso

Ah-uh, ah-uh, (ma mi sento perso)

[N. Sic.]

Casa e chiesa, qua casa e galera

Siamo a casa nelle Favelas

Chili di flow nel sacchetto

Ora fanno tutti: “Gang”, fratello

Qua abbiamo fame, fra, insieme a tutta la scena

Questa è tutta scema

Trip in testa, li faccio fuori uno ad uno

Banconote da 100 nel cassetto quando sogno Nerone

Tappati le orecchie con questo successo, non deve ascoltare nessuno

Trappo come un marziano, Napoli 51

Vedo, poi fumo, scompare subito, l’anima a vapore impura

Non ho fratelli che fanno questa vita, ma chiusi dentro quattro mura

Per questi rapper prendete la pomata, fra, gli brucia un poco il cu*o

Voglio fare del bene un po’ a tutti quanti, perché so come si sta nel buio

Ora che mi siedo al tavolo, circondato da chi non era nessuno

Quando poi cresci impari a capire se stai bene con gli altri o da solo

All’ultimo banco scrivevo poesie, a stento sentivo i professori

Ora scrivo una strofa che arriva al milione, dimmi che ne pensi professore

Ascolta su: