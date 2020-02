Anastasio – Narciso: audio e testo della nuova bella canzone

Narciso è la bella traccia numero due contenuta in Atto Zero, album d’esordio del rapper campano Marco Anastasio, disponibile ovunque dal 7 febbraio 2020, mentre il giovane artista partecipa al Festival di Sanremo con Rosso di rabbia.

Il testo e l’audio di questo gradevole brano, scritto a quattro mani insieme a Stefano Tartaglini, in arte Stabber, che ha anche curato la produzione. Non mi veraviglierei se questo pezzo diverrà uno dei futuri singoli di questo atteso progetto discografico, composto da undici inediti e anticipato da Il fattaccio del vicolo del moro e dalla title track ATTO ZERO.

Anastasio – Narciso testo

Volevo scrivere un pezzo che

Mi mancano le forze, svengo

Per poi guardarci con gli occhi infossati

Di chi condivide un segreto tremendo

E tu, donna di cocci rotti

Donna di antichi tesori sepolti

Che piangi catrame tutti le notti

E vieni a cercarmi nei miei ricordi

Vorrei guardarti lontano negli occhi

E li vorrei profondi come pozzi bui

Al punto tale che ci smetto di cercare il mio riflesso dentro

Non voglio finire come Narciso

Annegato del mio riflesso

Ammaliato del mio riflesso

Ammalato dal mio riflesso, ma





A volte se sono felice, eh

Mi scappa lo sguardo dagli occhi e fa tutto da se

Vola lontano (lontano)

Eh, vola lontano (lontano)

Ti è mai accaduto di stare seduto

E di mettere il muto nella tua mente?

L’impatto di accorgerti a un tratto

Di stare soltanto ad un passo dal niente

Riperdere i sensi e trovarne di nuovi

Partire dal cielo e trovarsi a milioni di metri sott’acqua

Steso sul fondo, sento il rimbombo di suoni d’ovatta

Poi, qualcuno mi tocca la spalla, mi ruba la calma

Domanda: “A che pensi?” (A che pensi?)

A che penso? Non penso, pensare è da fessi

Almeno prima che lo chiedessi

Pensavo al nulla ed al tutto, sapessi

Un silenzio sottile, senza alcun fine e senza interessi

Vorrei guardare te come fisso il vuoto

Fuori il terremoto, mi scuote ma non mi sveglia

Ci prova, ma non mi muovo

Vorrei urlare il mio nome per ore

Fino a lasciare soltanto il rumore

Svuotarlo di senso

Svuotarmi di senso





A volte se sono felice, eh

Mi scappa lo sguardo dagli occhi e fa tutto da se

Vola lontano (lontano)

Eh, vola lontano (lontano)

A volte se sono felice, eh

Mi scappa lo sguardo dagli occhi e fa tutto da se

Vola lontano (lontano)

Eh, vola lontano (lontano)





