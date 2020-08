Ascolta La Strada Mi Chiama Remix di Neves17 feat. Wayne Santana, Fred De Palma & Boro Boro

La Strada Mi Chiama di Neves17 ft. Wayne Santana, da venerdì 31 luglio 2020 è disponibile nel remix con la collaborazione di Boro Boro e Fred De Palma. Leggi il testo e guarda il lyric video sopra.

Della prima versione, pubblicata lo scorso 20 maggio, è rimasto il ritornello e poco altro. La nuova versione propone due strofe nuove di zecca scritte e interpretate dai due nuovi ospiti. La produzione resta ovviamente del napoletano Dat Boi Dee.

Testo La Strada Mi Chiama Remix

Download su: Amazon – iTunes

Dat Boi Dee, vamos pa la banca

[Neves]

E la strada mi chiama: “Figlio di puxxana”

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città





E la strada mi chiama: “Figlio di puxxana”

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città

[Boro Boro]

La strada mi ama, mi chiama, mi lama e infama la serpe

Mi habla la noche, mi toglie la voce, quello che da si riprende

Ho fatto todo per dinero, quando qua non c’era niente

Ora siam qualcuno in meno, il cielo prega le sue guerre

Rock’n’roll, iskido, i miei g, yeh

Ho una glock, 20 click, dentro i jeans, yeh

Vieni qui, amami, odiami, yeh

Per ogni nemico che piange al suo funerale rosso sangre

[Neves17]

E per le strade di Rio ho un affare con Dio

Lei mi controlla, controlla il demone mio

Al funerale mio, nero Balenciaga

Non è mica un addio, ma-mas que nada

[Ritornello: Neves17]

La strada mi chiama: “Figlio di puxxana”

Non vedi che sono rimasto senza anima (De Palma)

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città

[Fred De Palma]

La strada mi chiama, rispondo

Le origini non me le scordo

Non sentirò mai le vertigini anche se sarò sulla cima del mondo

Sono lo stron*o che non ti richiama

Vestito rosso di Dolce e Gabbana

So riconoscere bene chi infama

Ho un flow della madonna tu della madama

Uebecita brilli più degli anelli che, hai alle dita

Il tempo vola dentro sto Patek Philippe

No, no non presentarmi la tua tipa

Che ce l’ho già in rubrica, yeh, yeh

[Wayne S.]

Vestito rosso, Valentino, Jeremy Scott la mia Moschino

Per questi soldi siamo shooter (Ba-bang)

Ti vedo stanco, non hai scuse, no, no (Rrrrah)

[Neves]

La strada mi chiama: “Figlio di puxxana”

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città