Neves17, Geolier & Lele Blade – Fuego: audio e testo della canzone

I rapper Vittorio Montagna, in arte Neves17, e i più blasonati Lele Blade e Geolier, hanno unito le forze in Fuego, disponibile ovunque da mercoledì 28 gennaio 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa contagiosa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Poison Beatz e Tom Trigger.

Com’è facile intuire visti i protagonisti, nel brano si parla di crimine, soldi fatti illegalmente, oro, gioielli e sesso.

Fuego Testo e Traduzione — Geolier • Neves17 • Lele Blade

[Intro: Geolier]

E Poison ngopp o beat sfonn e cass fra’

[Neves]

Tiengo un amigo, che me habla Narcos

Da Secondigliano, a Santo Domingo (ngo, ngo)

Abbiamo fatto goal (goal, goal), abbiamo fatto gol

In giro per Milano, vesto Valentino

Lei mi guarda da lontano e dice che soy fuego, fuego, fuego, fuego, fuego,

fuego, fuego, fuego, fuego

A 180 a Miami, Danny portami un’Audi

Vogliono farmi fuori anche gli Americani

Ma io glielo detto, sono Italiano

Forse non mi avrà capito quandi gli sparato





[Neves]

Non hablo contigo se non sei mio amigo (traduzione: non parlo con te se non sei mio amico)

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Teng e sord assai, comm facc n’to dic (traduzione: ho tanti soldi, come faccio a dirtelo)

[Geolier]

Nun mov nu chil’ o saij mov’ nu pacc’

Si nu pupazz’, gir’ ch’ pazz’

Scriv’ nu piezz’ rind a primma class’ e ropp fa nu milion e fatturat’

Guard che fann

Nun teng na gang, nun teng na fam ma teng nu clan

Semp che tut o sai pur e rummenc però apparat o milion nta banc

O sacc’ sa fiss’, ven na ser e po vo semp o bis

Chius’ ‘nta suite facc business

Nziem a na tip ca addor e Van Cleef

Rind o mac teng’ l’invid’ e ‘tt e rapper

Stong che ninja rind a nu Range

Teng’ a n’amic che sta ‘nta cell

Aspe’ sta facenn a guerr’

Agg appis quatt fest pecchè teng nu summit

No chillu là nziem’ e guapp ma co Papa e che ministr’

Agg appicciat’ nu blunt ‘nta stanz’ cu nu sceicc’

Agg fatt’ bust e sord sul cu’ ‘na penna Bic

Non sposto un chilo, sposto pacchi

Sei un pupazzo, giri con i pazzi

Scrivo un pezzo in prima classe e ci faccio un milione di fatturato

Guarda che fanno

Non hanno una gang, non hanno fama ma un clan?

So che guarda, viene una sera e poi vuole sempre il bis

Chiuso nella suite faccio affari

Insieme a una tipa che adora i Van Cleef

Nel mac ho l’invidia di tutti i rapper

Sto con i ninja dentro un Range

Ho un amico che sta in prigione

Aspetta sta facendo la guerra

Ho fatto qualche festa perché ho un summit

Non insieme ai coraggiosi ma col Papa e coi Ministri

Ho acceso un sigaro nella stanza con uno sceicco [Nota: il blunt è un sigaro fatto di cannabis]

Ho fatto tanti soldi solo con una penna bic

[Neves]

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Teng e sord assai, comm facc n’to dic

[Lele Blade]

Nu chil’ r’or nguoll fra m sent comm a Ramses

Cu doij cuban’ nguoll e nun ce parl’ facc’ sol’ sex (sex)

E guaglion già pront a fa fuego

Si te mann’ nto dic’ te truov’ nda cas’ che passamontagna, addio

Nun m vir sto nciel’ che nuvl e stell in estate, mai grazie a nisciun

Cu nu par’ e cumpagn’ la for già pront ca 9 a 28 a 31

Tutt sti sciem nun avn’ idea (Tutt sti sciem nun avn’ idea)

Parln tropp’ nun fann p’ me

Vonn fa e guapp ma fann’ a vre

A 180 orarij ngopp a l’Asse Median

Teng o cuntatt’ buon e so ‘tt American

Tenimm l’uocchie nguoll e’ tutt’ a scen’ Italian’

Vuò sape comm facc e sord, to dic riman





Un chilo d’oro addosso, mi sento come Ramses

Con due cubane addosso con cui non parlo, ci faccio solo sesso

I ragazzi già pronti a sparare

Se te li mando non te lo dico, te li ritrovi in casa con passamontagna

Non mi vedi, sto in cielo con le nuvole e le stelle in estate, mai grazie a nessuno

Con un paio di compari la fuori già pronti con la 9 a 28 a 31

Tutti questi scemi non ne hanno idea

Parlano troppo, non fanno per me

Vogliono fare i coraggiosi ma fanno finta di esserlo

A 180 km all’ora sull’Asse Mediano

Ho ottimi contatti e sono tutti americani

Abbiamo gli occhi addosso è tutta scena italiana

Vuoi sapere come faccio i soldi? Te lo dico domani

[Neves]

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Non hablo contigo se non sei mio amigo

Teng e sord assai, comm facc n’to dic





