Young Rame – Barona feat. Marracash: ascolta il nuovo singolo (testo)

I rapper Young Rame e Marracash hanno unito le forze in Barona, nuovo singolo disponibile dal 20 maggio 2020 via Island Records / Universal Music: leggi il testo e ascolta il brano.

Mattia Di Bella, meglio conosciuto come Young Rame, è un rapper milanese classe 1998, nato e cresciuto nella Barona. Nel 2017 inizia ad affermarsi nella scena rilasciando i primi singoli come “Plata O Plomo” Nel 2018 entra a far parte di Universal Music Italia, più precisamente nel roster di Island Records, e rilascerà il primo street album “3/4” sotto la supervisione di Gue Pequeno, “padrino” che avrà modo di seguire per tutte le date del Sinatra tour e con il quale pubblicherà Suburra. Tra le sue canzoni più popolari, Cocaina feat. Sapobully e Kalashnikov.

La nuova coinvolgente canzone, è stata scritta dagli interpreti e prodotta dal bolognese David Ice, al secolo Davide Melacca. I due avevano già collaborato in Appartengo – Il Sangue ft. Massimo Pericolo, anche se Mattia, al quale era stata affidata l’introduzione, non era accreditato.

Testo Barona — Marracash • Young Rame

[Young Rame & Marracash]

Young Rame (Pah-pah-pah)

B-A (B-A, Barona)

Marracash (Marracash)

Ehi, Young (Yeah)

[Young R.]

Di noi cosa dici, cosa rappi?

Io voglio brillare come un AP

Già da ragazzino come i grandi

Stavo sulla panca con i grammi

Ora sono pronto per il grande botto

Rame, dai, ti prego tappagli la bocca

Cito quella roba ma non la tocco

Come chi la vende ma non la tocca

Ero solo un ragazzino con la testa calda

Con la banda, chi comanda?

Pugni in faccia, niente bla bla

Stai alla larga, notte tarda

Ferri spenti sulla panca

Con i raga, due agenti nella stanza

Troppi ferri da paranza

BlackBerry, lei che si alza

Coltelli nella pancia di chi sbaglia

Mio fratello, è Kalash

Brindo alla vita per quello viene

Non voglio l’amore, io voglio il potere

Voglio portare Barona alle stelle

Fermarmi e vedere che cosa succede

Fra’, di chi posso fidarmi? (oh)

La gente qua cambia con gli anni (oh)

Vorrei strapparvi quesi sorrisi falsi

E poi uccidervi come Ted Bundy





Non scendo più a compromessi

L’asfalto ci ha resi onesti

Complessi dentro ai miei testi

Sì, puzzo ancora di strada

Lei sa già qual è il nome

La Barona coi Kalash

Vafxancuxo all’ispettore, seh

(coi Kalash, vafxancuxo all’ispettore)

[Marrac.]

Ah

Mentre tutto sembra come prima (Prima, prima)

Dopo senti un “vroom” (Vroom), climax (Climax)

Butta tutto quando arriva (Butta tutto)

L’anticrimine sul TMa—

[Ritornello: Young R. & Marrac.]

Qua la situa è chiara

Il tuo click non spara

Stiamo giù di testa

Stiamo giù coi Kalash (Marracash)

La Barona sulle spalle

Tu stammi a due spanne

Stiamo giù di testa

Stiamo giù coi Kalash

[Marrac.]

Ok, frère, sai che sono un re, sono un king (Sono il king)

Lei dorme da me, Airbnbitch (La tua bitch)

Io cresciuto qui, ti fai i film (Ah)

Non giri qui (Nah)

Ci giri i clip

Ehi, la tua Santa Rita col mitra (ra-ta-tta)

Ha una 38 in vita e di vita (Bandita)

Ha un vestito Mira, movida

Tocco con due dita, respira

Fare brutto più di ciò che è attorno

Studio tutto, non mi gioco il colpo

Con un ferro ci rapini in banca

Ma con una banca ci rapini il mondo (Ehi)

Benvenuto nel quartiere Russo (Ehi)

Chiudo un SUV con un Cartier al polso (Ehi)

Sono un uomo, sono una parola

Sono un Duomo e sono una Barona (Scemo)

[Ritornello: Young R. & Marrac.]

Qua la situa è chiara

Il tuo click non spara

Stiamo giù di testa

Stiamo giù coi Kalash (Marracash)

La Barona sulle spalle

Tu stammi a due spanne

Stiamo giù di testa

Stiamo giù coi Kalash

Qua la situa è chiara

Il tuo click non spara

Stiamo giù di testa

Stiamo giù coi Kalash

La Barona sulle spalle

Tu stammi a due spanne

Stiamo giù di testa

Stiamo giù coi Kalash





