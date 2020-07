Nessa Barrett – Pain: ascolta e guarda il video del singolo d’esordio della star di TikTok (testo e traduzione)

Nessa Barrett per la prima volta cantante nel romantico singolo d’esordio Pain, rilasciato venerdì 31 luglio 2020 su Warner Records: leggi il testo e la traduzione in italiano, ascolta e guarda il video ufficiale, online dalle ore 18 dello stesso giorno.

Scritta con la collaborazione di Nate Cyphert & Leo Mellace, e prodotta da quest’ultimo, la canzone di debutto della TikToker sta già facendo impazzire i numerosissimi fan di questa giovane diciassettenne americana, di origine portoricana ma nata nel New Jersey il 6 agosto 2002.

Nel 2019 ebbe la fortunata idea di iscriversi sulla celebre piattaforma di brevi video e in pochissimi tempo, i follower divennero milioni. Ad oggi vanta quasi 10 milioni di fan ed è piuttosto conosciuta in tutto il mondo, anche per fatti legati al gossip che non sto qui ad approfondire. In ogni caso, niente male per una ragazza così giovane!

Tornando allo straziante brano, nel singolo d’esordio Nessa canta il dolore scaturito dalla prematura fine di una importante relazione, che lui sembra abbia deciso di troncare inaspettatamente e senza alcun preavviso.

Nessa Barrett – Pain testo e traduzione

[1a Strofa]

You took away my heart and

Told me we were different, beautiful, with room to grow

You left me in the morning

Softly without warning

How was I supposed to know?

Ti sei preso il cuore e

Mi hai detto che siamo diversi, belli, con spazio per crescere

Mi hai lasciato al mattino

Con dolcezza senza alcun preavviso

vo Come potevo saperlo?

[Ritornello]

Oh, I’m trying

Give me a reason

To let you go ’cause

Right now I can’t

I’m in pain

I’m in pain

Oh, ci sto provando

Dammi una ragione

Per lasciarti andare

Perché adesso, non posso

Sto soffrendo

Sto male





[2a Strofa]

And I feel lost without you

Never thought to doubt you

Oh, who else is there to blame?

So save your best excuses

They can’t get me through this

Maybe time can, maybe space

E mi sento persa senza di te

Non avevo mai pensato di dubitare di te

Oh, chi altro c’è da incolpare?

Quindi risparmiati le tue migliori scuse

Non mi aiuteranno superare tutto questo

Forse il tempo può, forse lo spazio

[Ritornello]

Oh, I’m trying

Give me a reason

To let you go ’cause

Right now I can’t

I’m in pain

I’m in pain

[Ponte]

Should I say I’m sorry?

Did I mess it up?

All that you got from me

Was it not enough?

Dovrei dire che mi dispiace?

Sono stata io a rovinare tutto?

Tutto quello che hai ricevuto da me

Non ti è bastato?

[Outro]

I’m in pain

I’m in pain

You’re to blame

I’m in pain (Hey, yeah)





Sto soffrendo

Sto male

E’ colpa tua

Sto soffrendo (Ehi, sì)





Il video di Pain, prima canzone di Nessa Barrett

