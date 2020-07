Leggi il testo e ascolta Mia di Sac1

Leggi il testo di Mia, singolo del rapper Luca Saccone, meglio conosciuto come Sac1, disponibile ovunque da venerdì 31 luglio 2020.

La nuova canzone del milanese classe 1994, è stata rilasciata su 911 Ent., label da lui fondata dopo la rottura con Honiro.

Sac1 “Mia” Testo

[Strofa 1]

Sogno fatto così

in giro coi ragazzi che vengono da qui

impresso e comandato mentre fumo due g.

baby, costa fai stasera? Io sono free

ci siamo fatti male, ma per colpa di chi?

tu non mi hai tradito come fanno gli snich

se ci resto male ho sempre dietro dei green

mandami una foto che poi faccio lo screen

[Ritornello]

Ti cercherò

fino a quando sarai mia

perché tu sei cosa mia

perché tu sei casa mia e ti porterò via

ti cercherò

fino a quando sarai mia

perché tu sei cosa mia

perché tu sei casa mia e ti porterò via





[Strofa 2]

Mi chiedevo “come stai? Dopo cosa fai?”

Mi dicevi “passa il tempo e tu non passi mai”

ho visto g cambiare tutto per un po’ di like

ho visto bitch fare di tutto per un po’ di hype

ho perso amici per due spicci, per amore e impicci

è più facile mentire prima di capirsi

non ho mai fatto il tuo nome e nè risposto a un dissing

ho scelto di fare i soldi e me ne assumo i rischi

[Pre-Ritornello]

Mi piace se lo muovi ma dimmi cosa provi

non è che se siamo io e te noi non siamo più soli

insegnami dei modi, per sciogliere quei nodi

dammi un motivo per amare se ora tu mi odi

[Ritornello]

Ti cercherò

fino a quando sarai mia

perché tu sei cosa mia

perché tu sei casa mia e ti porterò via

ti cercherò

fino a quando sarai mia

perché tu sei cosa mia

perché tu sei casa mia e ti porterò via

[Strofa 3]

Ti giuro, baby, manca poco e poi ce ne andiamo

dopo tutti questi sbatti’ ce lo meritiamo

ti scrivo dentro la Jacuzzi di ‘sto multipiano

2+2, siamo quei due ma non vuol dire “ti amo”

siamo legati senza cavi, senza mai te la cavi

sto fumando quella cari, da me cosa ti aspettavi?

L’ho fatto senza ricavi, solamente i due ricami

non serve che mi richiami, non posso dirtelo, mami

[Pre-Ritornello]

Mi piace se lo muovi ma dimmi cosa provi

non è che se siamo io e te noi non siamo più soli

insegnami dei modi, per sciogliere quei nodi

dammi un motivo per amare se ora tu mi odi

[Ritornello]

Ti cercherò

fino a quando sarai mia

perché tu sei cosa mia

perché tu sei casa mia e ti porterò via

ti cercherò

fino a quando sarai mia

perché tu sei cosa mia

perché tu sei casa mia e ti porterò via (ti porterò via, ti porterò via)