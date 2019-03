Natti Natasha – Obsesión: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 15 febbraio 2019 è disponibile il debut album di Natti Natasha battezzato IlumiNATTI e Obsesión, terza traccia del disco che ha debuttato al terzo posto nella US Top Latin Albums di Billboard, è il nuovo singolo.

In questo pezzo prodotto da Juan Rivera, in arte Gaby Music, la bella cantautrice dominicana classe ’86, canta l’ossessione che una persona ha nei suoi confronti, una persona che è totalmente dipendente da lei.

Il videoclip è stato diretto dall’ormai fidato Nuno Gomes ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine.

Obsesión – Natti Natasha – Traduzione

Baby, so che hai un’ossessione per me

Che non smetti di pensarmi

E che se me ne andassi, potresti soffrire

O impazzire (Ah)

Baby, so che hai un’ossessione per me (per me)

Che che sono un chiodo fisso nella tua mente

E che se me ne andassi, potresti soffrire (soffrire)

O finire per diventare pazzo

Come ti tratto io non ti tratta nessuno (No)

Quello che faccio io per te, tesoro, non lo fa nessuno

Sai che nella tua vita sono l’unica (-ca)

E che nell’intimità sono ineguagliabile (oh-oh-oh-oh-oh, wuh)

So che il mio corpo ti mette agitazione

Che non vuoi lasciare la mia stanza (Na, ah)

Ti faccio perdere il controllo

Io sono il tuo destino (il tuo destino, baby)

Baby, so che hai un’ossessione per me (l’ossessione per me)

Che non smetti di pensarmi

E che se me ne andassi, potresti soffrire (Yeh-eh-eh)

O impazzire (Eh)

Baby, so che hai un’ossessione per me (per me)

Che che sono un chiodo fisso nella tua mente (mente, eh)

E che se me ne andassi, potresti soffrire

O finire per diventare pazzo (Ah, ah)

Un’ossessione con me

Pazza, pazzoide (Aha)

Mi dici : Ma tu hai quello di cui ho bisogno'(Wuh)

Non posso negarlo

E questo mi piace anche (Ah-ah-ah-ah)

Quando voglio lui fa tutto quello che gli chiedo

So che il mio corpo ti mette agitazione

(Non vuoi lasciare la mia stanza)

Ti faccio perdere il controllo (Uuh)

Sono il tuo destino (Oh sì, baby)

Baby, so che hai un’ossessione per me (ossessione per me)

Che non smetti di pensarmi (pensarmi, eh)

E che se me ne andassi, potresti soffrire (Ah, ah)

O impazzire (impazzire)

Baby, so che hai un’ossessione per me (Ah)

Che che sono un chiodo fisso nella tua mente (Wuh, wuh, wuh, wuh)

E che se me ne andassi, potresti soffrire (Uh-uh-uh)

O finire per diventare pazzo (Ah, ah)

Autori: Rafael Pina, Gaby Music, Israel Domingo Rodriguez & Natti Natasha.

Ah-ah, na-ra-ra-ra

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh

Baby, sé que tiene’ una obsesión por mí

Que nunca salgo de tu mente

Y si me alejo podrías sufrir

O terminar siendo un demente (Ah)

Baby, sé que tiene’ una obsesión por mí (Por mí)

Que nunca salgo de tu mente

Y si me alejo podrías sufrir (Sufrir)

O terminar siendo un demente

Como te trato no te trata nadie (No)

Lo que te hice, baby, no te lo hace nadie

Tú sabe’ que en tu vida yo soy única (-ca)

Y que en la intimidad no tengo réplica (Oh-oh-oh-oh-oh, wuh)

Sé que mi cuerpo te pone en tensión

No quiere salir de mi habitación (Na, ah)

Que te pongo en descontrol

Yo soy tu perdición (Tú perdición, baby)

Baby, sé que tiene’ una obsesión por mí (Obsesión por mi)

Que nunca salgo de tu mente

Y si me alejo podrías sufrir (Yeh-eh-eh)

O terminar siendo un demente (Eh)

Baby, sé que tiene’ una obsesión por mí (Por mí)

Que nunca salgo de tu mente (Tu mente, eh)

Y si me alejo podrías sufrir

O terminar siendo un demente (Ah, ah)





Conmigo una obsesión

Loco, loquito (Ajá)

Me dice’: “Ma’, tú tiene’ lo que necesito” (Wuh)

No te lo puedo negar

El que también me gusta (Ah-ah-ah-ah)

Él hace to’ lo que le pida cuando yo quiera

Sé que mi cuerpo te pone en tensión

(No quiere salir de mi habitación)

Que te pongo en descontrol (Uuh)

Yo soy tu perdición (Oh yeah, baby)

Baby, sé que tiene’ una obsesión por mí (Obsesión por mi)

Que nunca salgo de tu mente (Tu mente, eh)

Y si me alejo podrías sufrir (Ah, ah)

O terminar siendo un demente (Un demente)

Baby, sé que tiene’ una obsesión por mí (Ah)

Que nunca salgo de tu mente (Wuh, wuh, wuh, wuh)

Y si me alejo podrías sufrir (Uh-uh-uh)

O terminar siendo un demente (Ah, ah)

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh

Na-na-na-na-na-na





