Leggi il testo di Narcos Remix di Geolier & Lazza: ascolta la nuova scoppiettante versione

Il rapper napoletano Geolier vi presenta il remix di Narcos, inciso con la collaborazione del collega milanese Lazza e disponibile da venerdì 28 agosto 2020 come nuova traccia di Emanuele (Marchio Registrato).

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova versione dell’ottava traccia del disco d’esordio, originariamente rilasciato l’11 ottobre 2019.

Nel rmx di questo bel pezzo, sono presenti due strofe nuove di zecca scritte e interpretate dai due rapper. Della vecchia versione restano solo il pre-ritornello e il ritornello, cantato anche insieme dai due artisti. La produzione è ovviamente sempre di Dat Boi Dee.

Testo Narcos RMX – Geolier e Lazza

Yeh

Dat Boi Dee, vamos al banco

Va’ fancella fa’ a essa va

Dat Boi Dee, vamos pa la banca, ahahah

[Pre-Rit.]

Chesta sera bevo troppo mentr pens a diman

N’to cassett teng a glock, affianc ‘o cont bancario

Me ne vac assai luntan, aro nun pigl ‘o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manco usà ‘e mman

[Rit.]

Vamos a la playa con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno, mentr leva ‘a cinta Gucci

Trappo comm ‘a Genny mentr accir ‘a nu cristiano

Ogni piezz mi è na hit, già ra Napl a Milan

[1a Strofa]

Ok, ‘o scè

Saje bbuon ca nun faccio ‘o pusher

Se creren che faccio ‘o pusher

Corriere, cammino int’o tunnel

Microspie, parlammo int ‘o bunker

SH, ABS, no Booster

Fino a casa, frate’, megl i Uber

No Uber, s’il vous plaît (Brr, brr)

Dieci gramme, ciente gramme

Femmene annure, accussì a robba nun so fann

Audemar, manna arrestà ca tuta ‘ncuoll, Giacchi-Gunzman

NA, criminale se vasan a stamp e fanno ‘e band

Mo te ‘mparo, e persone, bro, valeno ‘o tiempo ca te ran

Ij stong easy, mett’l’Yeezy, Lamborghini, Gran Torino

So a New York city, che cattiv, che Gambino

I napolitano, mother fucker, mandolino

I don’t know paura, je nu tengo a paparino

[Pre-Rit.]

Chesta sera bevo troppo mentr pens a diman

N’to cassett teng a glock, affianc ‘o cont bancario

Me ne vac assai luntan, aro nun pigl ‘o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manco usà ‘e mman

[Rit.: Insieme]

Vamos a la playa con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno, mentr leva ‘a cinta Gucci

Trappo comm ‘a Genny mentr accir ‘a nu cristiano

Ogni piezz mi è na hit, già ra Napl a Milan





[2a Strofa: Lazza]

Ok

Vamos a la playa con la plata nella Goyard (Goyard)

Zzala quando scrivo sono pugni, de la Hoya (Uh)

Tu sai che ogni cosa che dico, che faccio, è vera (Sì)

Ti metto una bomba dentro l’auto, Pacho Herrera, yeah, yeah

M.I., Secondigliano (Ehi)

Lei lo vuole in due secondi in mano (Ehi)

Nel game secondi a nessuno

Fra, i fake mica li assecondiamo (Ah)

Mando un bacio alla tua signora

Le farò portare delle rose

Nei miei pezzi non parlo di droga

Pure se ho il naso per certe cose

3MOB, BFM (Ehi), siamo in cima come Messner (Ehi)

Tu per me sei solo soldi

Io per te non sono un best friend (No)

Frate’, non è il caso di fare quello che non siete

Conto alla rovescia e sparo sul beat (Pew, pew, pew)

Zzala come Don Chepe

[Pre-Rit.]

Chesta sera bevo troppo mentr pens a diman

N’to cassett teng a glock, affianc ‘o cont bancario

Me ne vac assai luntan, aro nun pigl ‘o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manco usà ‘e mman

[Rit.: Insieme]

Vamos a la playa con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno, mentr leva ‘a cinta Gucci

Trappo comm ‘a Genny mentr accir ‘a nu cristiano

Ogni piezz mi è na hit, già ra Napl a Milan





La traduzione di Narcos Remix

Stasera bevo troppo mentre penso a domani

Nel cassetto ho una pistola, accanto al conto bancario

Me ne vado molto lontano, dove il 3G non prende

Con una tipa che mi spoglia senza nemmeno usare le mani.

Andiamo in spiaggia con i soldi nella Gucci

Mi dice che sto bene mentre tolgo la cintura Gucci

Trappo come Genny mentre uccide una persona

Ogni mia canzone è una hit, già da Napoli a Milano.





Ok, scemo

Sai bene che non faccio il pusher

Pensano che faccio il pusher

Corriere, cammino nel tunnel

Microspie, parliamo nel bunker

SH, ABS, no Booster

Fino a casa, fratello, meglio gli Uber

No Uber, per favore

Dieci grammi, cento grammi

Femmine nude, così non si fanno di roba

Audemar, mi hanno arrestato con la tuta addosso, Giacchi-Gunzman

NA, criminali si baciano a stampo e fanno i soldi

Ora ti insegno, le persone, fratello, valgono il tempo che ti danno

Io sono semplice, indosso le Yeezy, Lamborghini, Gran Torino

Sono a New York city. che cattivo, che Gambino

Sono napoletano, bastardo, mandolino

Non conosco la paura, non ho a paparino

Stasera bevo troppo mentre penso a domani

Nel cassetto ho una pistola, accanto al conto bancario

Me ne vado molto lontano, dove il 3G non prende

Con una tipa che mi spoglia senza nemmeno usare le mani.

Andiamo in spiaggia con i soldi nella Gucci

Mi dice che sto bene mentre tolgo la cintura Gucci

Trappo come Genny mentre uccide una persona

Ogni mia canzone è una hit, già da Napoli a Milano.

Ok

Andiamo in spiaggia con i soldi nella Goyard

Zzala quando scrivo sono pugni, de la Hoya (Uh)

Tu sai che ogni cosa che dico, che faccio, è vera (Sì)

Ti metto una bomba dentro l’auto, Pacho Herrera, yeah, yeah

M.I., Secondigliano (Ehi)

Lei lo vuole in due secondi in mano (Ehi)

Nel game secondi a nessuno

Fra, i fake mica li assecondiamo (Ah)

Mando un bacio alla tua signora

Le farò portare delle rose

Nei miei pezzi non parlo di droga

Pure se ho il naso per certe cose

3MOB, BFM (Ehi), siamo in cima come Messner (Ehi)

Tu per me sei solo soldi

Io per te non sono un best friend (No)

Frate’, non è il caso di fare quello che non siete

Conto alla rovescia e sparo sul beat (Pew, pew, pew)

Zzala come Don Chepe

Stasera bevo troppo mentre penso a domani

Nel cassetto ho una pistola, accanto al conto bancario

Me ne vado molto lontano, dove il 3G non prende

Con una tipa che mi spoglia senza nemmeno usare le mani.

Andiamo in spiaggia con i soldi nella Gucci

Mi dice che sto bene mentre tolgo la cintura Gucci

Trappo come Genny mentre uccide una persona

Ogni mia canzone è una hit, già da Napoli a Milano.