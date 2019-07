Nanowar Of Steel – Norwegian Reggaeton feat. Charly Glamour & Gigatron: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 2 luglio 2019, Norwegian Reggaeton è un meraviglioso singolo dei Nanowar Of Steel con la collaborazione di Gigatron e Charly Glamour. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale girato all’Open Bar Ostia.

Per chi non li conoscesse ancora, i Nanowar of Steel sono un gruppo heavy metal demenziale italiano nato nel 2003 e attualmente composto da Carlo Alberto Fiaschi, in arte Potowotominimak (Voce), Valerio Storch, aka Mohamed Abdul (Chitarra), Edoardo Carlesi in arte Gatto Panceri 666 (Basso), Alessandro Milone aka Uinona Raider (Batteria) e Raffaello Venditti, meglio conosciuto come Mr. Baffo (Voce e Cori).

La nuova canzone, caratterizzata da un testo in spagnolo e inglese (spanglish), è un miscuglio di demenzialità e genialità, che fa venire il sorriso sin dal primo ascolto. E verso il finale viene omaggiata Zombie, la hit del 1994 dei Cranberries.

Norwegian Reggaeton testo e traduzione • Nanowar Of Steel feat. Charly Glamour & Gigatron

[Intro]

Yeah, you drilled my heart and my blood is spilling, babe

Like oil from a platform in the North Sea

You fished me like a whaler in violation of international treaties, babe

Now I’m in an Oslo state of mind, honey

And you burned my soul like the Fantoft church in June 1992, babe

All I want to tell you is: “Hvis lyset tar oss”

Sì, hai trapanato il mio cuore e il mio sangue sta colando, piccola

Come il petrolio da una piattaforma nel Mare del Nord

Mi hai pescato come un cacciatore di balene che viola i trattati internazionali, piccola

Ora sono in uno stato d’animo di Oslo, tesoro

E mi hai bruciato l’anima come la chiesa di Fantoft nel giugno 1992, piccola

Voglio solo dirti: “Hvis lyset tar oss” (nota: nome del terzo album in studio di Burzum, tradotto “Se la luce ci porta”)

[Strofa 1]

Hypothermia, cuba libre, midnight sun

Sommer fiesta at Ragnarok beach

You were dancing, like a polar killer whale

When your bloodthirsty eyes crossed with mine

Ipotermia, Cuba Libre, midnight sun

Festa estiva sulla spiaggia di Ragnarok

Ballavi come una balena assassina polare

Quando i tuoi occhi assetati di sangue si incrociarono con i miei

[Strofa 2]

Corazón vikingo de Santo Domingo

La iglesia quemada, la piña colada

Vamos a bailar con “Det som engang var”

Guerrero cubano, bailarín pagano

Tomando mojito en el sacrificio

Vamos a bailar con Hellhammer y Varg

Cuore vichingo di Santo Domingo

La chiesa bruciata, la Piña Colada

Balliamo con “Det som engang var“(nota: nome del secondo album in studio di Burzum, tradotto “Ciò che era una volta”)

Gustando mojito nel sacrificio

Balliamo con Hellhammer e Varg

[Ponte]

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Profanare la tomba, al ritmo della rumba

Con Fenriz e Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

[Ritornello]

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Esta vida loca, a mirar la foca

Asando un salmón – Norwegian Reggaeton!

Profanare la tomba, al ritmo della rumba

Con Fenriz e Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Questa folle vita, a guardare le foche

Arrostendo un salmone – Reggaeton norvegese!





[Strofa 3]

My Drakkar is ready won’t you get on board

While I proudly sail in the depths your fjord

When the storm is raging, and your booty is shaking

Hold my pole tight and you ain’t get no aching

Your breakfast is ready, isn’t it good?

It comes with my morning Norwegian wood

I’m swimming against the stream I don’t care

I’m soon getting there where the salmons dare!

Il mio Drakkar è pronto non salirai a bordo

Mentre navigo con orgoglio nelle profondità del tuo fiordo

Quando la tempesta infuria e il tuo fondoschiena si scuote

Tieni stretto il mio palo e non ti farai male

La tua colazione è pronta, è di tuo gradimento?

Viene fornita con la mia alzabandiera mattutina norvegese

Sto nuotando controcorrente, non mi interessa

Arriverò presto dove osano i salmoni!

[Strofa 4]

Nórdico latino, qué luciferino!

Mata al enemigo, pero despacito

Vamos a bailar en la Playa del Mal

Mueve tu cintura, con mi armadura

Satanás me sube la temperatura

Vamos a bailar en maligno ritual

Nordico latino, che luciferino!

Uccidi il nemico, ma lentamente

Balliamo alla spiaggia del male

Muovi i fianchi, con la mia armatura

Satana alza la mia temperatura

Balliamo in un rituale malvagio

[Ritornello]

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Esta vida loca, a mirar la foca

Asando un salmón – Norwegian Reggaeton!

Profanare la tomba, al ritmo della rumba

Con Fenriz e Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Questa folle vita, a guardare le foche

Arrostendo un salmone – Reggaeton norvegese!

[Strofa 5]

In your head, in your head

Reggaeton, Reggaeton, Reggaeton

In your head, in your head

Reggaeton, Reggaeton, Reggaeton

Nella tua testa, nella tua testa

Reggaeton, Reggaeton, Reggaeton

Nella tua testa, nella tua testa

Reggaeton, Reggaeton, Reggaeton





[Ponte]

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton

Profanare la tomba, al ritmo della rumba

Con Fenriz e Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

[Ritornello]

Profanar la tumba, al ritmo de la rumba

Con Fenriz y Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Esta vida loca, a mirar la foca

Asando un salmón – Norwegian Reggaeton!

Profanare la tomba, al ritmo della rumba

Con Fenriz e Darkthrone – Norwegian Reggaeton!

Questa folle vita, a guardare le foche

Arrostendo un salmone – Reggaeton norvegese!

[Outro]

Norwegian Reggaeton





