Ceky Viciny – Ellos: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato l’11 marzo 2019, Ellos è un singolo di Aneurys René Mateo Medina, in arte Ceky Viciny, che campiona il ritmo della canzone Blue (Da Ba Dee), hit degli Eiffel 65 pubblicata il 15 gennaio 1999. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questo pezzo, scritto dall’interprete e prodotto da B-One.

In Ellos, che dal successivo 19 aprile è anche disponibile nel remix con Odalis Pérez, in arte Secreto “El Famoso Biberón”, Ceky si rivolge a coloro i quali lo invidiano e lo odiano al punto tale che vorrebbero vederlo morto, ma questo non sarà possibile che si verifichi in quanto l’artista ha il sostegno di Dio.

Ceky Viciny – Ellos testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Ah

Eh (Eh, eh)

Mira (Mira, mira)

Big-One (Big-One, Big-One)

Ah

[Coro]

Ellos me quieren ver atrás, la envidia los va a matar

Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar

Me quieren ver atrás, pero no se les va a dar

Me quieren ver atrás (Atrás)

Ello’ me quieren ver atrás, la envidia los va a matar

Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar

Me quieren ver atrás, pero no se les va a dar

Me quieren ver atrá’ (Ah)

Vogliono vedermi regredire, l’invidia li ucciderà

Vogliono vedermi regredire, non vogliono vedermi progredire

Vogliono vedermi regredire, ma non ce la faranno

Vogliono vedermi regredire, l’invidia li ucciderà

Vogliono vedermi regredire, non vogliono vedermi progredire

Vogliono vedermi regredire, ma non ce la faranno

Vogliono vedermi regredire (Ah)

[Puente]

Tiene’ que dejar esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que dejar esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que dejar esa dema (Deja la dema)

Que Dios no te bendiga, esos son tus problema’

Tiene’ que dejar esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que dejar esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que dejar esa dema (Deja la dema)

Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas (Oye)

Dovete smetterla con quell’invidia (smettetela di invidiare)

Dovete smetterla con quell’invidia (smettetela di invidiare)

Dovete smetterla con quell’invidia (smettetela di invidiare)

Che Dio non vi benedica, questi sono problemi vostri

Dovete smetterla con quell’invidia (smettetela di invidiare)

Dovete smetterla con quell’invidia (smettetela di invidiare)

Dovete smetterla con quell’invidia (smettetela di invidiare)

Che Dio non vi benedica, questi sono problemi vostri (ehi)





[Verso 1]

Me humillaron, me utilizaron, me pisotearon

Pero matarme el sueño no lograron (No lograron)

Que se salieron con la suya pensaron (Pensaron)

Pero al final se equivocaron

Porque vine con más fuerza, sin darle reversa

Mierda pa’ ti y pa’ to’ lo que tú piensa’

Demasiada cotorra tengo en la cabeza

Ustede’ valen quiniento’, yo un pica pollo de cinco pieza’

Mi hanno umiliato, mi hanno usato, mi hanno calpestato

Ma ad uccidere il mio sogno non ci sono riusciti (hanno fallito)

Pensano di averla fatta franca con il pensiero (pensiero)

Ma alla fine si sbagliavano

Perché sono tornato con più forza, senza invertire la rotta

Provo disgusto per voi e per tutto quello che pensate

Troppi chiacchieroni nella mia testa

Non valete nulla, ho un pollo fritto in cinque pezzi

[Pre-Coro]

Suéltame en banda, que esta es mi vida

La vida es solo una y hay que vivirla

Suéltame en banda, que esta es mi vida

La vida es solo una y hay que vivirla (Hey)

Lasciatemi in pace, che questa è la mia vita

La vita è una sola e va vissuta

Lasciatemi in pace, che questa è la mia vita

La vita è una sola e va vissuta (Ehi)

[Coro]

Ellos me quieren ver atrás, la envidia los va a matar

Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar

Me quieren ver atrás, pero no se les va a dar

Me quieren ver atrás (Atrás)

Ello’ me quieren ver atrás, la envidia los va a matar

Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar

Me quieren ver atrás, pero no se les va a dar

Me quieren ver atrá’ (Ah)





[Puente]

Tiene’ que deja’ esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que deja’ esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que deja’ esa dema (Deja la dema)

Que Dios no te bendiga, eso’ son tus problema’

Tiene’ que deja’ esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que deja’ esa dema (Deja la dema)

Tiene’ que deja’ esa dema (Deja la dema)

Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas

[Outro]

Oye (Oye, oye)

Mira (Mira, mira), ja

B-One (One, one)

El productor de oro (De oro, de oro), ja

Fajardo Records (Records)

Oye (Oye, oye), ah

Yo soy Viciny

El Yamaha, je

El Yamayezy, ah

Eh (Eh, eh)





Ascolta su: