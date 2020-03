Young Signorino – Bilocale Love Life: video e testo della canzone dedicata a chi è costretto a stare a casa

Il trapper Paolo Caputo, in arte Young Signorino, ha rilasciato il video che accompagna la nuova canzone Bilocale Love Life, un brano dedicato agli italiani, costretti a rimanere nelle loro case per via dell’epidemia scoppiata anche nella penisola. Il testo e il video.

Nel brano, scritto di suo pugno e prodotto da Samura, come del resto l’intero futuro album di prossima uscita, l’artista romagnolo dice di essere felice di stare a casa, esattamente “nel bilocale con lei”, vale a dire con la moglie Jessica Loren. I due si sono sposati un paio di anni fa lontano dai riflettori e lei è una figura veramente importante per il trapper, perché è grazie a Jessica che Signorino si è rimesso in riga, allontanandosi dalla tossicodipendenza e quindi riuscendo a rimettere in sesto la sua vita. Ora Paolo è un uomo più sereno ed equilibrato.

Tornando al brano, che arriva a poco meno di un mese da Rockstar Mai, l’artista vuol sostanzialmente far capire agli ascoltatori che stare a casa non è poi così male. Questo lo pensa anche il sottoscritto, che preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno, in quanto questa può rappresentare l’occasione per fare cose che non si ha mai il tempo di fare, come ad esempio stare di più insieme propri cari.

Una curiosità: forse a qualcuno di voi sarà sfuggito che nella copertina, che ritrae Paolo nel suo letto mentre tiene un giornale, vengono abbastanza chiaramente omaggiati Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e la mitica sitcom Casa Vianello. Guardate i compianti attori e la cover. Persino il giornale è identico.

Il testo di Bilocale Love Life

[x7]

Bilocale love life

[x4]

Bilocale love life





[x2]

Sto in un bilocale con lei ci sto bene

dimmi cos’hai in mente, facciamo cos’hai in mente.

Cammino in bilico, tienimi che cado

andiamo, non andiamo, non andiamo, stiamo qua

fuori piove, baciamoci che esce il sole, ah-ah

filtrerà dalla finestra, ah-ah

faccio quello che se ne intende, ah-ah

farei musica nuova, yeh, yeh, ah.

Nel bilocale con lei, yeh-ah-ah

mi fa prendere più che bene

mi fa creare suoni, ah-ah-ah.

Bilocale love life

[x4]

Sto in un bilocale con lei ci sto bene

dimmi cos’hai in mente, facciamo cos’hai in mente.

[x7]

Bilocale love life





Non voglio un amico

voglio stare qui nel bilo con te

uscire solamente per comprare del cibo, oh-oh

la vita esterna mi fa schifo, ah-ah

mi sento veramente me stesso

qui nel bilo, sdraiato sul letto

mi sento io, veramente a me stesso

qui nel bilo sdraiato sul letto

uscire il sabato è da vecchi di mer*a

lei concorda con me su ‘sta cosa

che schifo fa la vida loca

fai una vita nuova.

Bilocale love life

col ca**o che uscirò mai.

Bilocale love life

[x4]

Sto in un bilocale con lei ci sto bene

dimmi cos’hai in mente, facciamo cos’hai in mente.