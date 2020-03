Mostro – Fuck Life: audio e testo del nuovo brano

Fuck Life è la dodicesima ed ultima traccia del terzo album del rapper Sinceramente Mostro, uscito in digitale il 3 marzo 2020.

Il testo e l’audio di questa interessante canzone, scritta dall’interprete e prodotta dagli Enemies, duo formato da Manusso e Yoshimitsu.

Mostro Fuck Life

[Introduzione parlata]

Yeah, fuck life.

Seh, fuck life, dal cuore

Non lo sai ma, a volte la paura di riuscire è più forte della paura del non riuscire

Capisci cosa sto dicendo?

Mi sono chiesto troppe volte cosa sarebbe rimasto di me, senza questo nome e questa rabbia

Così tante volte che alla fine ho provato a capirlo

Mi sono sempre avventurato nel buio

Non avevo il coraggio di andare dove fosse la luce

Stavolta l’ho fatto, seguimi

Ah, ogni passo, ogni metro, ogni giorno

Io vengo ispirato dal mondo

Conoscere, vuol dire crescere, essere parte di quello che hai intorno (oh)

No, non mi scordo la strada che ho fatto e che vengo dal fondo

Proprio per questo ti dico: “Col ca**o che ora ci ritorno”

Io non so se credo in Dio, sai

Non saprei come pregarlo, no

Però certe volte sono stato così tanto nella mer*a, giuro avrei voluto farlo

La morte è soltanto una stupida stron*a (Bitch)

Ti ho detto che ti voglio bene, ma senza sapere, era l’ultima volta





Fuck life, sto solo provando ad essere meglio

Non mi fermo perché ho il fuoco dentro… gli occhi

E se mi tocchi scatterà un incendio

C’è chi sogna questa vita e chi la vuole per davvero

Sai che anche stanotte resto sveglio

[Interludio]

Seh, sai che anche ‘sta notte resto sveglio

Sai che anche ‘sta notte resto in studio.

Eheh, settimo album, settimo album, ci credi?

Nessuno l’avrebbe mai detto, non so manco se è tanto o poco… ma questa cosa mi fa felice

E se faccio quello che faccio, non devo dire grazie a nessuno

Soprattutto se faccio quello che amo non devo dire grazie a nessuno, se non a me stesso

Per cui grazie Giò, grazie

Ehi, leggo solo libri di poesia

Perché tutto il resto parla troppo (Seh)

Quindi se ti invito a casa mia

Fanne una e dopo taglia corto

Tutta la vita allora meglio solo

Che il mio cuore in mano a queste bitches

Attento a quando ti chiama “tesoro”

Sta pensando già di seppellirti, ma

Cose che non potrò scordare mai (Mai)

Come io e lei sopra quella scogliera a fumare lontani dai guai

Lei che mi guarda e mi dice: “Ti amo”, sdraiati per terra

O come quando mi ha urlato: “Giorgio me ne vado, sei proprio una mer*a”

Shit happens (Woh), frate però non ti arrendere

Per me va tutto bene finché c’ho un amico che mi può passare a prendere

“Scusa, per caso hai da accendere?”

A volte possono succedere, è vero, le cose più orrende, lo so

Però fratè non ti arrendere, yah





Ahah, sto bene, posso dirlo? Sì, sto bene

Eheh, non ho più molte parole da dire, ho rappato tutto quello che dovevo dire, e va bene così

Però oh, come ti ho detto pri-, ho la testa piena di idee eh, te lo giuro iniziamo il volume tre sta sera, ahahah

Un abbraccio a Enemies, combattiamo questa guerra insieme

Un bacio a mia nonna

Sinceramente, Mostro





