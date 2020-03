Mostro – Tu non mi conosci: audio e testo della nuova canzone

Tu non mi conosci è la quarta traccia racchiusa nel terzo album in studio del rapper capitolino intitolato Sinceramente Mostro, disponibile in digitale dal 3 marzo 2020, mentre il CD vedrà la luce il successivo 27 marzo. Il disco è uscito a sorpresa, probabilmente a causa dei leak trapelati online.

Il testo e l’audio del brano, scritto dall’interprete e prodotto dagli Enemies, attraverso il quale il rapper si scaglia contro coloro i quali lo criticano sostenendo che sia cambiato.

Mostro Tu non mi conosci testo

Download su: Amazon – iTunes

Tu mi hai visto per terra, con il sangue sul viso, con la morte distante ad un metro

Poi mi hai visto in piscina con due tro*e vicino, in cima a quel grattacielo, davvero

Ah, mi son risvegliato al piano zero, un vestito su misura tutto nero

Esco dall’hotel, devo prendere un aereo, ma lascerò una mancia di seicentose-sessanta euro

(Il diavolo) Il diavolo cambia forma, a volte rappa d’amore oppure scrive ‘sta bomba

Tu che mi chiedi solo se il vecchio me ritorna

Cosa vuoi che ti risponda se non: “Fammi una p*mpa”?

Oh, pare che hai visto la Madonna (Oddio)

Invece è la mia faccia sul tanga della tua donna

E visto che ho capito che sei tu quello che conta (Uh)

Intanto prendi questi e dimmi tutto a quanto ammonta





[Rit.]

No, tu non mi conosci però parli di me (di me, di me)

Con quella faccia da ca**o, che poi parli di che? (Di che? Di che?)

Da quanto non ci vediamo, chiediti il perché (perché, perché)

Frate’, non sai come sto, sto molto meglio di te (sto molto meglio di te)

Sono cambiato, do ragione a loro (A loro, loro)

Credo negli altri e pratico il perdono (Perdono, perdono)

Quindi ripetete in coro: “Non ascolto Mostro perché adesso è troppo buono” (Troppo buono, buono)

Ah, ho visto pure che ha un nuovo ragazzo (Ehi)

La foto in cui ti bacia sul terrazzo (Mhm)

Molto bella, però fammi un favore, chiedigli che sapore c’ha il mio –

Quando rappo questa mer*a tutti quanti stanno zitti

Ma il mio disco va sentito, i vostri dischi già sentiti

Ma che sia “Cani Bastardi” o sia “Supereroi Falliti”

Ho sempre uno dei migliori flow che siano mai esistiti (Yeh)

Ah, stanotte guida il destino, siedo al passeggero (Ah)

Mi fido della vita, io guardo fuori dal vetro

Passato che mi segue, ma va tutto bene, credo (Ah)

Finché mi passano due tiri dai sedili dietro (Yeh)





[Rit.](x2)





Ascolta su: