Mostro – Biatch: audio e testo del nuovo brano

Leggi il testo e ascolta Biatch, traccia numero nove inserita in Sinceramente Mostro, terzo album in studio del rapper capitolino, disponibile nelle piattaforme streaming e nei digital store dal 3 marzo 2020 via Honiro Label.

In questa canzone, scritta dall’interprete e ancora una volta prodotta dagli Enemies, vale a dire Manusso e Matteo Nesi, aka Yoshimitsu, l’artista classe 1992 ci spiega l’amore dal suo punto di vista, in maniera direi ironica. Biatch sta ad indicare Bitch ed è una cattiva parola generalmente rivolta alle donne, che in questo disco sentiamo spesso.

Biatch Mostro – testo

[Introduzione parlata]

Ok, sono le… le 5 di mattina, siamo in studio, sono stanco e sono stressato.

Sono vestito malissimo porca tro*a, ahah, però che ca**o mi hai mandato questo messaggio, hai scritto ‘sta cosa, cioè tutti noi vorremmo andare a casa ma (aspetta, aspetta, alza, alza), ho dovuto scrivere questa cosa, lo capisci?

Tu-tu ci costringi a rimanere qua, mi confondi, biatch. (Vabè famola famola, poi cambiamo dopo, intanto falla)

Per me l’amore è

E’ un faro che fende la nebbia

È una pistola puntata alla tempia

Per me l’amore è una scala che sale

Nessun piano su cui puoi arrivare

L’amore è il toro che incorna il torero

L’amore è il vento che aiuta il veliero

È la chiave che perdi quando sei sbronzo

L’amore è un cane con la faccia da stron*o, seh

L’amore è proprio un bel negozio, mhm

Dove ovviamente tutto costa troppo

Lui mi rincorre ma io corro il doppio

Mentre scappo co’ un cappotto

È un pupazzo di neve fatto di fango

Che fa schifo, però guarda, è ancora intatto

Mentre lo dico gli si stacca un braccio

L’amore è questo tuo abbraccio





[Rit.]

Biatch, biatch, biatch (Bitch)

Biatch, biatch, biatch (Bitch)

Biatch (Sei solo una), biatch (Sei solo una), biatch (Sei solo una bitch)

Biatch (Sei solo una), biatch (Sei solo una), biatch (ahahahah)

L’amore

E’ la pioggia incessante che cade

Sopra i tetti delle case diroccate

È una vecchia che ruba un pezzo di pane

È vendetta per l’infame

È una sigaretta accesa, dalla parte sbagliata

L’amore poi, l’amore mhm, l’amore è una zanzara

È una rivolta in strada, un intifada

L’amore spesso e volentieri è una stron*ata perché

L’amore è un mago scarso che fa un gioco brutto

Ma che ca*zo io ancora non ho capito il trucco

È una gara al primo che viene distrutto

Dai che ‘sta sera allora vinco tutto

È un cavallo con la zampa rotta

Che ti guarda e dice: “Porca t*oia”

Ma si rialza e finge sia una storta

La strada è lunga, quindi salta in groppa

[Rit.]





[Concl. parlata]

Vabbè, tanto sappiamo tutti che questa non la metteremo mai.

E Carlo do’ sta?. Oh quella è la mia… oh, è la mia acqua quella, prenditene un’altra, non mi fido di te.





