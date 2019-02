Mondo Marcio: audio e testo del singolo Angeli e Demoni feat. Mina

Dopo aver omaggiato l’icona della musica Italiana Mina Mazzini nel bellissimo album Nella Bocca Della Tigre, rilasciato il 15 aprile 2014, il rapper milanese Gian Marco Marcello, in arte Mondo Marcio, ha inciso un singolo con la cantante lombarda in persona, disponibile dappertutto da venerdì 22 febbraio 2019.

Angeli e Demoni, quarto “assaggio” dell’ottavo album in studio “Uomo!“, già anticipato da DDR (Dio del Rap), Vida Loca e Leggenda Urbana, che vedrà la luce il prossimo 8 marzo, vede infatti Mina interpretare il ritornello e dare quel qualcosa in più ad un brano già di per se molto bello.

Scritta a quattro mani dai due artisti e prodotta da Fabrizio Sotti, la nuova canzone è a parer mio molto interessante oltreché significativa, come del resto quasi tutti i pezzi di Mondo Marcio, che ammetto mi è sempre piaciuto.

Avrete anche notato che nel ponte, Gian Marco si cimenta “a parole sue” sul sample dell’intramontabile hit internazionale del 1992 “All That She Wants” del gruppo svedese Ace of Base.

Testo Angeli e Demoni – Mondo Marcio feat. Mina

[Mondo Marcio]

Medito ogni mattina, ogni giorno Wake-and-Bake1

Circondato da attori, me ne accorgo al primo take

Sirene nel club, tutto compreso, il viso è fake

Tatuaggi sul corpo, piani di fuga, Prison Break

Faccio affari con la sinistra, prego con la destra

E’ normale avere un’emicrania e taglie sulla testa

Se stare in strada è un peso sono cresciuto in palestra

In questa bufera di perfetto c’è solo la tempesta

Voglio lasciare la City e non metterci più piede

Sono cresciuto occhio per occhio e a occhio si vede

Come che quaggiù solo i senza Dio hanno fede

Io coi tunnel sotto ai poster appesi alla parete

Rockstar Jonny Cash, vesto Man in Black

Mi travesto per integrarmi, alieno Man in Black

Yeah, fast life, fast food, vita Shake Shack

In questa scena Kurt Cobain in mezzo ai Take That.





[Mina]

Quanti giorni a progettare fughe via di qua

Strano sentirmi straniero nella mia città

Cado solo per rialzarmi, sono affari miei

Anche un mare di persone non lo sa chi sei, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni.

[Mondo Marcio]

La vita gioca al dottore, io mi sento il paziente

Il karma regola tutto quello che sale e scende

E ora che non mi vedi più mi aspetti a luci spente

Perché la mancanza rende il cuore riconoscente

Non hai idea di cosa ho visto a occhi chiusi

Tutto crea dipendenza, tu di quale droga abusi?

E se la vita è carina guardati da tuo fratello

Se i soldi tappano il naso la fame accende il cervello

Sono nato in volo e non ho intenzione di atterrare

La vita è un film, se non ti piace cambia canale

Metto i soldi sul conto ma non ci posso contare

Perché vanno e vengono come bottiglie nel mare

Cerco risposte e gli angeli mi parlano nel vento

Ma soltanto se ascolto il silenzio li sento

Solo un uomo sano si accorge che sta impazzendo

In un’Audi che è bulletproof ma il nemico è dentro

[Mina]

Quanti giorni a progettare fughe via di qua

Strano sentirmi straniero nella mia città

Cado solo per rialzarmi, sono affari miei

Anche un mare di persone non lo sa chi sei, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni

[Ponte: Mondo Marcio]

Come si può (come si può, fra’?) avere ancora fede?

(Perché io) Io di fede non ne ho

Come si può? (Come si può, fra’?)

Ho il fuoco nelle vene

Ohohoh (Sto tra angeli e demoni, fra’)

Come si può (come si può, fra’?) avere ancora fede?

(Perché io) Io di fede non ne ho

Come si può? (Come si può, fra’?)

Ho il fuoco nelle vene

E sto tra angeli e demoni fra’

[Mina]

E quanti giorni a progettare fughe via di qua

Strano sentirmi straniero nella mia città

Cado solo per rialzarmi, sono affari miei

Anche un mare di persone non lo sa chi sei, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni, yeah yeah

Angeli e Demoni





1 Wake-and-Bake significa svegliarsi al mattino e fumare immediatamente qualcosa per rilassarsi.

