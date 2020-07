Valerio Mazzei – 12 luglio: audio e testo della terza canzone dedicata alla mamma scomparsa

Testo 12 luglio di Valerio Mazzei

[Strofa 1]

Gli amici veri stan sul palmo di una mano

ed a riempirla io sono ancora lontano, lo sai

io non sorrido, stringo i denti

non parlo mai di sentimenti

e se mi chiedi “cosa senti” mento sempre ormai

ho i sogni in tasca e il cuore in pugno

sei la luce in questo buio

è vero odio il 10 maggio ma amo il 12 di luglio

mmmh, mmmh

[Pre-Ritornello]

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in TV

gli occhi li ho presi da te

ma non ti vedo più

[Ritornello]

Preferisco davvero chi sono, non quello che c’è online

a quante persone importa la vera risposta a un “come stai?”

ma se vorrai capirmi ti porto con me dentro i miei guai

tu ci verrai, tu ci verrai

[Strofa 2]

Gli amici falsi non ti danno mai una mano

ed è per questo che li ho tenuti lontano, lo sai

sorrido a testa alta come

a mezzogiorno un girasole

sai vorrei poterti dare molto più di una canzone

mmmh, mmmh

[Pre-Ritornello]

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in TV

gli occhi li ho presi da te

ma non ti vedo più

[Ritornello]

Preferisco davvero chi sono, non quello che c’è online

a quante persone importa la vera risposta a un “come stai?”

ma se vorrai capirmi ti porto con me dentro i miei guai

tu ci verrai, tu ci verrai





[Ponte]

Mi manchi come mi mancan le parole

ma non ti preoccupare io me la caverò

spero tu stia guardando quello che sto facendo

quando ci rivedremo te lo racconterò

[Pre-Ritornello]

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in TV

gli occhi li ho presi da te

ma non ti vedo più

[Ritornello]

Preferisco davvero chi sono, non quello che c’è online

a quante persone importa la vera risposta a un “come stai?”

ma se vorrai capirmi ti porto con me dentro i miei guai

tu ci verrai, tu ci verrai

[Outro]

Chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in TV

gli occhi li ho presi da te ma non ti vedo più





Informazioni e significato di 12 luglio, canzone Valerio Mazzei uscita il 13 luglio 2020 e dedicata alla mamma che purtroppo è morta





Scritta con la collaborazione di Fabio Pizzoli e dal genovese Andrea De Filippi, meglio conosciuto come Alfa, la terza canzone solista in carriera dilla webstar Valerio Mazzei, è disponibile negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming dal 13 luglio 2020 per Epic.

Dopo Tour bus (2019), il grande successo 24 ore e la collaborazione con Luna Melis in Mi Dispiace Tanto, lo youtuber romano classe 2000 torna con questa toccante canzone che, come da oggetto e da copertina, è dedicata alla madre che purtroppo non c’è più.

Come da lui stesso sostenuto, in questo intimo pezzo mostra un lato inedito di se, del quale questo ragazzo ha sempre preferito non parlare, nemmeno con quei pochissimi veri amici. Valerio ha preferito farlo con la musica, perché ritiene che a volte sia molto più semplice farlo in questo modo.

Si tratta di una canzone, che in alcuni passaggi mi ricorda musicalmente Try di P!nk, nella quale il giovane cantante parla di amici (veri e falsi) e soprattutto della madre: in particolar modo, leggendo la prima strofa, si presume che sia scomparsa un 10 di maggio ma Vale adora il 12 luglio. Perché? Perché è il giorno del compleanno di quella persona che lo ha messo al mondo, che l’ha cresciuto e che purtroppo non può vedere cosa il figlio si riuscito a fare, ma come recita una riga del brano, un giorno glielo racconterà. Veramente toccante.

Audio di 12 luglio di Valerio Mazzei