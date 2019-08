Moha La Squale – Ma belle: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 5 agosto 2019, Ma belle è un singolo del rapper francese Moha La Squale, al secolo Mohamed Bellahmed: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale.

All’inizio del filmato che accompagna quest’interessante brano, scritto dall’interprete e prodotto da Biggie Jo & Reek Starcks, vediamo l’artista classe 1995 essere cacciato di casa dalla fidanzata e il seguito è un susseguirsi di ricordi…

Moha La Squale – Ma belle Testo e Traduzione

[Intro]

Putain, si tu savais, putain, si t’avais vu

La Squale

Accidenti, se sapessi, accidenti, se l’avessi visto

La Squale

[Couplet 1]

Putain, si tu savais, putain, si t’avais vu

Putain, si tu savais, ma belle, c’est toi qui m’a sauvé

La rue comme souvenir, un grec, deux 7up

Mon cœur qui s’envenime, ma belle, y a trop de souvenirs

Personne nous a tendu la perche, aujourd’hui, ça roule en Porsche

Que tes frérots gardent la pêche, j’avais zéro dans les poches

C’est bien moi ton seul Apache, c’est moi qui t’fait l’amour sous piche

Deux pachas nous repêcha, j’ai pris du temps pour la pécho

Accidenti, se lo sapessi, accidenti, se l’avessi visto

Dannazione, se lo sapessi, tesoro, sei tu che mi hai salvato

La strada come ricordo, un greco, due 7up

Il mio cuore si inasprisce, tesoro, ci sono troppi ricordi

Nessuno ci ha aperto la porta (o “Nessuno ci ha dato una possibilità”), oggi, guidano la Porsche

Lascia che i tuoi fratelli tengano il pesce, avevo le tasche vuote

Sono io il tuo unico Apache, sono io che fa l’amore con te sotto il piche

Due Pasha ci hanno recuperato, ho preso tempo per conquistarla

[Refrain]

Tu racontes que tu l’aimes mais c’est toi qui lui fait du mal

M’appelle pas “mi amor”, on s’était dit “à la muerte”

Y’a pas d’nanani, nanana, ce soir ma belle dit : “Non non non” (c’est mort, ma gueule)

Ce soir, ma belle dit : “Non, non, non”

Tu racontes que tu l’aimes mais c’est toi qui lui fait du mal

M’appelle pas “mi amor”, on s’était dit à la muerte

Y’a pas d’nanani nanana, ce soir ma belle dit : “Non non non” (ce soir ma belle dit : “Non, non, non”)

Ce soir, ma belle dit : “Non non non”

Dici di amarla ma sei tu a farle del male

Non chiamarmi “mi amor”, abbiamo detto “alla muerte”

Non ci sono nanani, nanana, stasera il mio tesoro ha detto: “No no no” (è morta, la bocca chiusa)

Stasera il mio tesoro dice: “No, no, no”

Dici di amarla ma sei tu a farle del male

Non chiamarmi “mi amor”, abbiamo detto “alla muerte”

Non ci sono nanani, nanana, stasera il mio tesoro ha detto: “No no no” (è morta, la bocca chiusa)

Stasera il mio tesoro dice: “No, no, no”

[Couplet 2]

À la muerte, à la muerte, ce soir, ma belle dit : “Non, non, non”

Oulala, c’est pas des lol, ma belle s’noie dans ses larmes

Toi, tu racontes que tu l’aimes, putain, ma belle, qu’est-c’qu’elle a mal

Donner de son temps par amour, elle était prête à être mère (elle était prête”)

Oh baladé, j’l’ai trop baladé

Allô, j’suis vers là-bas et j’disparais comme Aladin

Toute l’année, t’es dans l’abus, putain, son cœur, tu l’abîmes

Connectés de bout en bout, ma belle, son cœur, tu l’abîmes





Alla muerte, alla muerte, stasera, la mia bella dice: “No, no, no”

Oulala, non è lol, il mio tesoro affoga nelle sue lacrime

Tu, dici che l’ami, accidenti, tesoro, cosa c’è che non va in lei

Dalle tempo per amore, era pronta a diventare madre (era pronta)

Oh viaggiato, ho viaggiato molto

Ciao, vado laggiù e sparisco come Aladin

Tutto l’anno, sei nell’abuso, dannazione, il suo cuore, lo hai rovinato

Collegato dall’inizio alla fine, dolcezza, il suo cuore, lo hai rovinato

[Refrain]

Tu racontes que tu l’aimes mais c’est toi qui lui fait du mal

M’appelle pas “mi amor”, on s’était dit “à la muerte”

Y’a pas d’nanani, nanana, ce soir ma belle dit : “Non, non, non” (c’est mort, ma gueule)

Ce soir, ma belle dit : “Non, non, non”

Tu racontes que tu l’aimes mais c’est toi qui lui fait du mal

M’appelle pas “mi amor”, on s’était dit à la muerte

Y’a pas d’nanani nanana, ce soir ma belle dit : “Non non non” (ce soir ma belle dit : “Non, non, non”)

Ce soir, ma belle dit : “Non, non, non”

Dici di amarla ma sei tu a farle del male

Non chiamarmi “mi amor”, abbiamo detto “alla muerte”

Non ci sono nanani, nanana, stasera il mio tesoro ha detto: “No no no” (è morta, la bocca chiusa)

Stasera il mio tesoro dice: “No, no, no”

Dici di amarla ma sei tu a farle del male

Non chiamarmi “mi amor”, abbiamo detto “alla muerte”

Non ci sono nanani, nanana, stasera il mio tesoro ha detto: “No no no” (è morta, la bocca chiusa)

Stasera il mio tesoro dice: “No, no, no”

[Pont]

Un grec, deux 7up, mon cœur qui s’envenime

Putain, j’peux pas parler ma belle, y a trop de souvenirs

La Squale (La Squale)

Un grec, deux 7up

Un greco, due 7up, il mio cuore che si inasprisce

Accidenti, non posso parlare tesoro, ci sono troppi ricordi

La Squale

Un greco, due 7up

[Refrain]

Tu racontes que tu l’aimes mais c’est toi qui lui fais du mal

M’appelle pas “mi amor”, on s’était dit à la muerte

Y’a pas d’nanani, nanana, ce soir ma belle dit : “Non, non, non”

Ce soir, ma belle dit : “Non, non, non” (sale)

Tu racontes que tu l’aimes mais c’est toi qui lui fais du mal

M’appelle pas “mi amor”, on s’était dit à la muerte

Y’a pas d’nanani, nanana, ce soir ma belle dit : “Non, non, non”

Ce soir, ma belle dit : “Non, non, non”





Dici di amarla ma sei tu a farle del male

Non chiamarmi “mi amor”, abbiamo detto “alla muerte”

Non ci sono nanani, nanana, stasera il mio tesoro ha detto: “No no no” (è morta, la bocca chiusa)

Stasera il mio tesoro dice: “No, no, no” (shifoso)

Dici di amarla ma sei tu a farle del male

Non chiamarmi “mi amor”, abbiamo detto “alla muerte”

Non ci sono nanani, nanana, stasera il mio tesoro ha detto: “No no no” (è morta, la bocca chiusa)

Stasera il mio tesoro dice: “No, no, no”

[Outro]

Eh ouais

À la muerte, à la muerte

Ce soir, ma belle dit : “Non non non”

La Squale

Proprio così

À la muerte, à la muerte

Stasera, la mia bella dice “No no no”

La Squale





