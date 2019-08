Jax Jones, Tove Lo – Jacques: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Jax Jones e Tove Lo per la prima volta insieme nel nuovo singolo Jacques, rilasciato il 28 agosto 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, che sarà inclusa nei nuovi album dei due artisti, nello specifico nel disco d’esordio del produttore inglese “Snacks (Supersize)”, out il 6 settembre 2019, e il quarto album in studio della cantante svedese intitolato “Sunshine Kitty”, disponibile dal successivo 20 settembre, a quasi due anni dal precedente “Blue Lips”.

Nella nuova produzione hot, scritta dai due artisti con la collaborazione di MNEK e Mark Ralph, la cantautrice si rivolge a un certo Jacques, che in parole povere, vorrebbe e riesce a portarsi a letto.

Jacques Testo e Traduzione — Jax Jones · Tove Lo

[Verse 1]

Ask me for my cigarette

Just so he can taste my lips and start to work me

Calculate his every step

Feel his hands around my hips, here comes the head tip

Kiss him in the French way (oh-la-la-la)

Professionally passionate, head to a private place

So I can reciprocate (oh-la-la-la)

Let me be an astronaut, locked in your airspace

Chiedimi la mia sigaretta

Solo così può sentire le mie labbra e iniziare a lusingarmi

Calcolo ogni sua mossa

Sento le sue mani intorno ai miei fianchi, ecco che arriva la punta della testa

Lo bacio alla francese (oh-la-la-la)

In modo professionalmente passionale, lo porto in un luogo appartato

Quindi posso ricambiare (oh-la-la-la)

Lasciami essere un’astronauta, chiuso nel tuo spazio aereo

[Pre-Chorus: Jax Jones & Tove Lo]

Je m’appelle Jacques and I love you a lot

I’m with you tonight, but tomorrow I’m not

Je m’appelle Tove, get the show on the road

I’m down for one night, let’s go (oh-la-la-la)

Il mio nome è Jacques e ti amo tantissimo

Stasera sono con te, ma domani no

Il mio nome è Tove, iniziamo con lo spettacolo

Mi va per una notte, andiamo (oh-la-la-la)

[Chorus]

No talking now, pull on my waist (oh-la-la-la)

‘Cause I want you doing bad things to me, to me (oh-la-la-la)

Always on top, I need a change (oh-la-la-la)

Come over, I just want your weight on me (oh-la-la-la)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

I just want you on me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

I just want you on me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

Ora non si parla, prendimi con una certa forza dai fianchi (oh-la-la-la)

Perché voglio che tu faccia cose cattive per me, per me (oh-la-la-la)

Sempre sulla parte superiore, ho bisogno di un cambiamento (oh-la-la-la)

Vieni qui, voglio solo il tuo peso addosso a me (oh-la-la-la)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

Ti voglio solo addosso a me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

Ti voglio solo addosso a me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

[Verse 2]

Yeah, I kinda like the view

On a mission to position myself right underneath you

Boy, that was good for me (oh-la-la-la)

I don’t really do this, but hey, you wanna go again?





Sì, mi piace il panorama

Sono in missione per posizionarmi proprio sotto te

Ragazzo, questo mi fa bene (oh-la-la-la)

Non lo faccio davvero, ma ehi, vuoi darci sotto di nuovo?

[Pre-Chorus: Jax Jones & Tove Lo]

Je m’appelle Jacques and I love you a lot

I’m with you tonight, but tomorrow I’m not

Je m’appelle Tove, get the show on the road

I’m down for one night, let’s go (oh-la-la-la)

Il mio nome è Jacques e ti amo tantissimo

Stasera sono con te, ma domani no

Il mio nome è Tove, iniziamo con lo spettacolo

Mi va per una notte, andiamo (oh-la-la-la)

[Chorus]

No talking now, pull on my waist (oh-la-la-la)

‘Cause I want you doing bad things to me, to me (oh-la-la-la)

Always on top, I need a change (oh-la-la-la)

Come over, I just want your weight on me (oh-la-la-la)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

I just want you on me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

I just want you on me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

Non parlare adesso, prendimi con una certa forza dai fianchi (oh-la-la-la)

Perché voglio che tu faccia cose cattive per me, per me (oh-la-la-la)

Sempre sulla parte superiore, ho bisogno di un cambiamento (oh-la-la-la)

Vieni qui, voglio solo il tuo peso addosso a me (oh-la-la-la)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

Ti voglio solo addosso a me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

Ti voglio solo addosso a me (Ja-Ja-Ja-Jacques)

(Ja-Ja-Ja-Jacques)

[Bridge]

Touch me, touch me, touch me

A little touch me

Touch me, touch me, touch me

A little touch me

Touch me, touch me, touch me

A little touch me

Touch me, touch me, touch me

A little touch me





Toccami, toccami, toccami

Toccami un po’

Toccami, toccami, toccami

Un po toccami

Toccami, toccami, toccami

Un po toccami

Toccami, toccami, toccami

Un po toccami

[Chorus]

No talking now, pull on my waist

‘Cause I want you doing bad things to me, to me

Always on top, I need a change

Come over I just want your weight on me, on me

On me

I just want you on me (on me)

I just want you on me (on me, on me)

On me

Non parlare adesso, prendimi con una certa forza dai fianchi

Perché voglio che tu faccia cose cattive per me, per me

Sempre sulla parte superiore, ho bisogno di un cambiamento

Vieni, voglio solo il tuo peso addosso a me, addosso a me

Addosso a me

Ti voglio solo addosso a me (addosso a me)

Ti voglio solo addosso a me (addosso a me, addosso a me)

Addosso a me





