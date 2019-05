MK – Body 2 Body: lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo

Si intitola Body 2 Body il nuovo singolo di MK, disponibile dal 10 maggio 2019 anche nella versione estesa. Leggi il testo scritto da Dom Liu, Lee Paul Williams, Sean McDonagh e lo stesso MK, la traduzione in italiano e ascolta l’audio del brano prodotto con la collaborazione di Kingdoms.

E’ veramente niente male la nuova produzione del deejay, producer e remixer statunitense Marc Kinchen, in arte MK, un piccolo gioiello decisamente adatto all’estate ormai alle porte e destinato ad andare forte in tutto il mondo.

Scritto da Lee Paul Williams, Dom Liu e Sean McDonagh, secondo Youtube il cantante di questo pezzo è un certo LPW.

Qui l’interprete canta la voglia di divertirsi insieme a un altra persona, con la quale vorrebbe avere un rapporto sessuale occasionale e poi ognuno per la sua strada. Il punto di forza della canzone è senza dubbio il martellante ritornello, nel quale canta ripetutamente “body to body“. Per accedere al lyric video cliccate sull’immagine.

Body 2 Body testo – MK

Download su: Amazon – iTunes

Body to ooh

Body to body

We should take it nice and slow

Feel it all to forget

Pull me in, then let me go

Hold me close ’til the end

It’s just a little fun, we don’t mean it

Don’t think about your heart or your feelings

Let’s satisfy the (Uh) that we’re needing

Just gonna make it last for the weekend, ooh

Body to body, body to body, body to body

Body to body, body to body, body to body

I need somebody, I need somebody, I need somebody

Body to body, body to body, body to body (Oh, yeah)

Body to body, body to body, body to body

Body to body, body to body, body to body

Can’t help myself when you call

Want the taste of your skin (Yeah)

We get up close and personal

Then we’re strangers again





It’s just a little fun, we don’t mean it (Don’t mean it)

Don’t think about your heart or your feelings (Feelings)

Let’s satisfy the (Uh) that we’re needing

Just gonna make it last for the weekend, ooh

Body to body, body to body, body to body

Body to body, body to body, body to body

I need somebody, I need somebody, I need somebody (I need somebody)

Body to body, body to body, body to body

Body to body, body to body, body to body

Body to body, body to body, body to body

I need somebody, I need somebody, I need somebody

Body to body, body to body, body to body





MK – Body 2 Body traduzione

Corpo a ooh

Corpo a corpo

Dovremmo prendercela molto lentamente

Provare tutto per dimenticare

Fammi entrare, poi lasciami andare

Stringimi forte fino alla fine

È solo per divertimento, non faremo sul serio

Non pensare al tuo cuore o ai tuoi sentimenti

Soddisfiamo il (Ahh) di cui abbiamo bisogno

Durerà solo per il fine settimana, ooh





Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo (Oh, sì)

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Quando mi chiami non resisto

Voglio il sapore della tua pelle (Sì)

Che stiamo molto vicini e a contatto

Poi saremo nuovamente due sconosciuti

È solo per divertimento, non faremo sul serio (non faremo sul serio)

Non pensare al tuo cuore o ai tuoi sentimenti (sentimenti)

Soddisfiamo il (Ahh) di cui abbiamo bisogno

Durerà solo per il fine settimana, ooh

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno (ho bisogno di qualcuno)

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

Ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno

Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo

