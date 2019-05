Barns Courtney – You And I: video ufficiale del nuovo singolo (testo e traduzione)

You And I è il nuovo singolo del 2oenne cantautore inglese Barns Courtney, rilasciato il 10 maggio 2019 come secondo estratto dal secondo album in studio 404, out il prossimo 6 settembre, a poco meno di due anni di distanza dal disco d’esordio The Attractions of Youth. Leggi il testo scritto dall’interprete con la collaborazione di Sam Battle & Josh Bruce Williams, la traduzione in italiano e ascolta l’audio.

In questo interessante pezzo prodotto da Sam Battle, l’interprete è letteralmente ossessionato da una ragazza, probabilmente la fidanzata o l’ex, che è partita per cercare fortuna altrove, presumibilmente nel mondo dello spettacolo e lui ne sente la mancanza.

Nel divertente video che accompagna la canzone, caratterizzata da un incisivo ritornello che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore, vediamo il cantante nei panni di un venditore di mele allo spiedo ma ad un certo punto, una ragazza che pubblicizza in tv un dentifricio attira la sua attenzione e da qui in avanti, tra sogno e realtà, nel filmato diretto da Pablo Maestres, il cantautore vede questa bellissima ragazza dappertutto… Molto carina la canzone come del resto la clip, che è possibile vedere direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

You And I – Barns Courtney – Testo

Suitcase in your hand

Wave goodbye to mom and dad

Never thought I would see the back of you

Mix tapes wearing down

Crystal ships are sailing out

Now the doors are opening for you

I wanna swim, swim out into the dark night

I wanna melt you down into the stars

I wanna crumble, tumble like a landslide

I wanna live, die, wherever you are

Just you and I, I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, just you and I, I

Lovesick melody, carry my words across the sea

Tell her I miss her, tell her I’m torn in two

Salt burns in my eyes, none of these streets feel right tonight

I’ll be your wild man, you’ll be my baby blue

I wanna swim, swim deep into the dark night

I wanna melt you down into the stars

I wanna crumble, tumble like a landslide

I wanna live, die, wherever you are

Just you and I, I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, just you and I, I

Well, I know they said I’m bad news

That I wouldn’t treat you right

Got no money in my pocket

Guess I have to hitch a ride

I would flag down any motorist

I’d run the whole damn fight

For you and I, you and I, you and I





Just you and I, I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, I, I, I (Just you and I)

Just you and I, just you and I, I





Barns Courtney You And I traduzione

Valigia in mano

Saluta mamma e papà

Non avrei mai pensato di vederti andare via

La musicasssetta si sta usurando

Le navi di cristallo stanno salpando

Ora le porte si stanno aprendo per te

Voglio nuotare, nuotare nella notte oscura

Voglio fonderti nelle stelle

Voglio crollare, cadere come una frana

Voglio vivere, morire ovunque tu sia

Solo tu ed io, io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, solo tu ed io, io





Melodia malata d’amore, porta le mie parole oltremare

Ditele che mi manca, ditele che sono spezzato in due

Il sale brucia nei miei occhi, nessuna di queste strade sembra giusta

Sarò il tuo pazzoide, sarai il mio azzurro pastello

Voglio nuotare, nuotare nel profondo della notte oscura

Voglio fonderti nelle stelle

Voglio crollare, cadere come una frana

Voglio vivere, morire ovunque tu sia

Solo tu ed io, io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, solo tu ed io, io

Beh, so che ti hanno detto che porto solo guai

Che non ti avrei trattato bene

Non ho soldi in tasca

Immagino che dovrò chiedere un passaggio

Vorrei fermare ogni automobilista

Correrei con la BMW M5

Per te e me, te e me, te e me

Solo tu ed io, io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, io, io, io (solo tu ed io)

Solo tu ed io, solo tu ed io, io

