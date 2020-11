Ascolta e leggi il testo di Alright by Gemitaiz, Geolier ed Emis Killa

I rapper Gemitaiz, Emis Killa e Geolier insieme in Alright, settima traccia facente parte di Quello che Vi Consiglio, Vol. 9, disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 6 novembre 2020. Il testo e l’audio del brano.

Questo coinvolgente brano, uno dei più attesi del mixtape QCVC 9, per la prima volta in vendita, è stato scritto dagli interpreti e prodotto dal romano Sine, al secolo Alfonso Climenti.

Il nono capitolo del mixtape, viene per la primissima volta commercializzato in quanto le 18 tracce presenti, sono state incise su basi inedite, create anche dallo stesso Davide De Luca, alias Gemitaiz, che in quest’occasione ha quindi lavorato sia come rapper che come producer, carriera che ha iniziato proprio in questo 2020. I precedenti 8 volumi, contenevano invece brani incisi su strumentali (italiane e non) già edite.

In questo nuovo disco non mancano illustri ospiti come IZI, Fabri Fibra, Nitro, Madman, Carl Brave, Achille Lauro e Chadia Rodriguez, tanto per citarne solo alcuni.

Testo Alright di Gemitaiz, Emis Killa & Geolier

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music





[Gem.]

Alright (Yeah)

Sono in strada coi bro’, tu su Fortnite

So fly, so high, vieni ai live, fra’, on stage fumo un bonsai

All night, frate’, corro veloce, ho il flow Nike

Parli con le guardie? That’s the shit that I don’t like

Esco (Esco), vado al primo posto, vesto (Come?)

Con la maglia dei Deftones

Una barra e ti spezzo

Nero tipo blackwork, bevo un litro e mezzo (ehi)

Quando scrivo un pezzo, una tigre tipo Kenzo (ehi)

Bros rollin’ dentro ai montoni

Se ci fermano e fanno due controlli

Fra’, mi mandano dentro, sì, col trolley

I don’t want it! (No)

Ehi, siamo allucinati (wow)

Siamo tutti fatti (wow), siamo multiplati’ (yah)

[Emis K., Geol.]

Ah, odio ‘sta mer*a, ma mi viene bene

Lei parla troppo, però viene bene

Cervello e cuore li ho in competizione

Per fortuna ho il ca**o che li tiene insieme

Vorresti un singolo alla Sere Nere (Nah)

Io invece passo le mie notti in bianco

La svolta chiama sul mio cellulare

Io non le rispondo perché sto ficcando

Flow Hattori Hanzō (ah), taglio ‘sti rapper in due

Frate’, il tuo disco è un romanzo (yeh), pieno di controfigure

Quando ti incontro se non ti saluto

C’è sempre un motivo, fra’, fatti due conti

Non mi piacevi quando ero nessuno

Figurati adesso che ho fatto due soldi, ehi

Sono Killa, figlio di pu**ana, sì come Zzala, chico que pasa?

Vuoi fare il figo Montana? Al massimo mi sembri Enrico Mentana, yah (yah)

Esisti grazie ai tuoi amigos (uh), sei come il terzo dei Migos (uh)

Con quella faccia da DIGOS (Yeah) da queste parti tu “adios”

[Geo.]

Vennenn bianc (yeh) m’agg fatt na casa ca par na Casa Bianca

Frate’, astipate ‘e sord int a mattunella sempe pe’ quann succer l’ambaradam

Senza scarp camina, fa friddo

‘O pavimento che teng, frate’, o ssaje che è de marm

E na bitch ch curr, o tapis roulant

‘Azz, allora Geolier è n’omm ch”e pall

Meglio chianu, chianu, sagl man, man

Pecché ‘a gente lloco n’me capisce tant

Caccio o grave, grave si me sagl ncapa

Chesta nfonn o slip m po essr mamm (Yeah)

Quant chill ten tutt, tu faje nu furt

Quando tras int o ghett te fann brutt

Vac speed veloce me fann e mult

Tu staje rutt, Geolier saje che è nu cult

Vaco nfrev ijastem int a nu cult

Pare brutto

Mantienet o sce very good

Si rep o microfn ijesc r’a int all’input

Teng sett vit, set tip

Nun can’t mia ra sett mil, asset e king

Machina mia l’asset tozz nderr vir

Vnim in sett e nuje pec e lov sett mitr









La traduzione in italiano della strofa di Geolier

Suggerimenti sono sempre graditi

Vendendo coca mi sono fatto una casa che sembra la Casa Bianca

Fratello, nasconditi sempre i soldi in una mattonella per quando succede l’ambaradam

Cammina senza scarpe, fa freddo

Il mio pavimento, fratello, lo sai che è di marmo

E una stron*a che corre sul tapis roulant

Azz, allora Geolier è un uomo con le palle

Meglio piano piano, salgo

Perché la gente non mi capisce tanto

? se mi sale in testa

Questa in fondo allo slip mi può essere mamma

Quando quello ha tutto tu fai un furto

Quando entri nel ghetto ti fanno brutto

Vado veloce, mi fanno le multe

Tu sei rotto, sai che Geolier è un culto

Mi arrabbio, bestemmio in un culto

Pare brutto

Mantieniti lo scemo, very good

Se rappo, il microfono ? nell’imput

Ho sette vite, sette tipe

?

Macchina mia

Veniamo in sette, pace e amore, sette mitra