Erresse – La casa de papel: audio e testo

Disponibile dal 17 giugno 2019, La casa de papel è un singolo dell’emergente rapper Erresse: il testo (in dialetto napoletano), la traduzione, l’audio e il video della coinvolgente e interessante canzone di questo talentuoso rapper partenopeo.

Erresse – La casa de papel testo e traduzione

me arricord quand t’aggia cunusciut

e chella ser nun m n’agg mai pntut

t’agg uardat sul e s’è frmat o cor

e si succer e nun si pront

o sai ca po s mor

sul mo capisc o’sai ca t’agg pers

si m scet e nun t’trov

affianc a me ndo liett

m chiammav “ammor”

e po t n si jut

nun me c’rcat scus

e nun te mai pntut

sul mo capisc o’sai ca t’agg pers

c bastav sul na cann e nu liett

stevm nuj sul e nun mancav nient

p c uardà n’da na iurnat “a casa de papel”

ij ca nun cr’rev manc chiù all’ammor

pcchè nda sta vit sul delusion

riciv semp “nt fidà e nisciun”

ma p me sultant tu si a chiù bell ro munn

o saj nun so chiù chill ca tu e cunusciut

pcchè l’ammor o saj

nun fa ben a nisciun

sul nde braccj toj m sntev o sicur

pcchè stevm rind a’chelli 4 mur

sul mo capisc o’sai ca t’agg pers

si m scet e nun t’trov

affianc a me ndo liett

m chiammav “ammor”

e po t n si jut

nun me c’rcat scus

e nun te mai pntut

comme nu criatur ca n’pens a diman

pcchè a vit è bell

e po c pens a mamm

peró o tiemp pass

e s capisc ambress

ca chesta vit cagn

e nun è semp a stess

sai ca a me nisciun mo m ra calor

pcchè sul p te sta post nda stu cor

comme Tokyo e Rio

c’simm nammurat

t’agg giurat ammor etern

comma nu suldat

sul mo capisc o’sai ca t’agg pers

c bastav sul na cann e nu liett

stevm nuj sul e nun mancav nient

p c uardà n’da na iurnat “a casa de papel”





[x4]

a casa de papel.





Mi ricordo quando ti ho conosciuta

e di quella sera non mi sono mai pentito

ti ho vista da sola e mi si è fermato il cuore

e se succede e non sei pronta

lo sai che poi si muore

sai, solo ora capisco che ti ho persa

se mi sveglio e non ti trovo

nel letto accanto a me

mi chiamavi amore

e poi te ne sei andata

non hai cercato scuse

e non ti sei mai pentita

sai, solo ora capisco che ti ho persa

che bastava solo una canna e un letto

stavamo soli e non ci mancava niente

per guardarci una giornata “la casa di carta”

non credo nemmeno più nell’amore

perché in questa vita solo delusioni

dicevi sempre “non fidarti di nessuno”

ma per me solo tu sei la più bella del mondo

sai, non sono più quello che hai conosciuto

perché sai, l’amore

non fa bene a nessuno

solo tra le tue braccia mi sentivo al sicuro

perché stavamo in quelle quattro mura





sai, solo ora capisco che ti ho persa

se mi sveglio e non ti trovo

nel letto accanto a me

mi chiamavi amore

e poi te ne sei andata

non hai cercato scuse

e non ti sei mai pentita

come una creatura che non pensa a domani

perché la vita è bella

e poi ci pensa la mamma

ma il tempo passa

e si capisce subito

che questa vita piange

e non è sempre la stessa

sai che nessuno mi da calore adesso

perché solo per te sto posto nel cuore

come Tokyo e Rio

ci siamo innamorati

ti ho giurato amore eterno

come un soldato

sai, solo ora capisco che ti ho persa

che bastava solo una canna e un letto

stavamo soli e non ci mancava niente

per guardarci una giornata nella casa di carta

la casa di carta

