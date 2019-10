BTS – Make It Right feat. Lauv: audio, video, testo e traduzione del remix

Dal 18 ottobre 2019 è disponibile il remix di Make It Right dei BTS con la collaborazione del cantante e produttore discografico statunitense Ari Staprans Leff, in arte Lauv: il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Guzza (lumpens).

La hit del gruppo sud coreano, rilasciata il 12 aprile 2019, trova nuova linfa in questa nuova versione, arricchita di una prima parte nuova di zecca, che vede interamente protagonista l’artista americano e che sta letteralmente diventando virale e facendo impazzire il web.

Non molto tempo fa, la band aveva annunciato una pausa, ma improvvisamente è arrivata questa bella sorpresa per i numerosi fan, una nuova versione di questo orecchiabile brano, che racconta la volontà di tornare insieme alla persona amata, quella persona indispensabile per la propria vita. Sbagliare è umano così le viene chiesto di metterci una pietra sopra e ricominciare quella che era una meravigliosa storia d’amore. Quindi come da titolo “Make It Right”, vale a dire, sistemiamo le cose.

BTS ft. Lauv – Make It Right Testo e Traduzione

[Lauv]

Yeah, I was lost, I was tryna find the answer

In the world around me

Yeah, I was going crazy

All day, all night

You’re the only one who understood me

And all that I was going through

Yeah, I just gotta tell you

Oh baby, I

[Lauv]

I could make it better

I could hold you tighter

‘Cause through the morning

Oh, you’re the light

And I almost lost ya

But I can’t forget ya

‘Cause you were the reason that I survived

[Lauv]

You were there for me through all the times I cried

I was there for you but then I lost my mind

I know that I messed up but I promise, I

Oh-oh, I can make it right

[Lauv]

All right

All right

Oh-oh, I can make it right

All right

All right

Oh-oh, I can make it right

[J-Hope]

이 세상 속에 영웅이 된 나

나를 찾는 큰 환호와 (Right)

내 손, 트로피와 금빛 마이크

All day, everywhere

But 모든 게 너에게 닿기 위함인 걸 (Oh-oh)

내 여정의 답인 걸 (Oh-oh)

널 찾기 위해 노래해

Baby to you

[RM]

전보다 조금 더 커진 키에

좀 더 단단해진 목소리에

모든 건 네게 돌아가기 위해

이제 너라는 지도를 활짝 펼칠게

My rehab

날 봐 왜 못 알아봐

남들의 아우성 따위 나 듣고 싶지 않아

너의 향기는 여전히 나를 꿰뚫어 무너뜨려

되돌아가자 그때로

[Jin]

Baby, I know

I can make it better

I can hold you tighter

그 모든 길은 널

향한 거야

[Jimin]

다 소용없었어

너 아닌 다른 건

그때처럼 날 어루만져줘

[Jungkook, Jin, Jimin]

끝도 보이지 않던 영원의 밤

내게 아침을 선물한 건 너야

이제 그 손 내가 잡아도 될까

Oh-oh, I can make it right

[Jungkook & Jimin, Jungkook & Jimin & V]

All right

All right

Oh-oh, I can make it right

All right

All right

Oh-oh, I can make it right

[Suga]

여전히 아름다운 너

그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘

지옥에서 내가 살아 남은 건

날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸

안다면 주저 말고 please save my life

너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라

그러니 어서 빨리 날 잡아줘

너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아

[Jimin, Jungkook]

All right

I can make it better

I can hold you tighter

Oh-oh, I can make it right





[V & Jimin, Jungkook & Jimin & V]

다 소용없었어

너 아닌 다른 건

Oh-oh, I can make it right

All right

All right

Oh-oh, I can make it right





Sì, ero perso, stavo cercando di trovare la risposta

Nel mondo attorno a me

Sì, stavo impazzendo

Giorno e notte

Sei l’unica che mi capiva

E tutto ciò che stavo passando

Sì, devo solo dirti che

Oh piccola, io

Potrei fare meglio

Potrei stringerti più forte

Perché la mattina

Oh, sei la luce

E ti ho quasi persa

Ma non posso dimenticarti

Perché tu eri la ragione per la quale sono riuscito a sopravvivere

Sei stata lì per me tutte le volte che ho pianto

Ti sono stato vicino ma poi ho perso la testa

So di aver sbagliato ma prometto che

Oh-oh, posso sistemare le cose

Forza

Forza

Oh-oh, posso sistemare le cose

Forza

Forza

Oh-oh, posso sistemare le cose

Sono diventato un eroe in questo mondo

Le urla che mi cercano

La mia mano, il trofeo e un microfono d’oro

Tutto il giorno, ovunque

Ma tutto questo significa raggiungerti

È la risposta al mio viaggio

Sto cantando per trovarti

Piccola, a te

Un po’ più alto rispetto a prima

Con una voce un po ‘più solida

Tutto questo per tornare da te

Ora spargerò una mappa chiamata te

La mia riabilitazione

Guardami, perché non riesci a riconoscermi?

Non voglio sentire i rumori altrui

Il tuo profumo penetra ancora e mi fa crollare

Torniamo a quel periodo





Piccola, lo so

Posso migliorare la situazione

Posso stringerti più forte

Tutte quelle strade

Conducono a te

Era tutto inutile

Qualsiasi cosa diversa da te

Toccami come facevi allora

Questa notte eterna senza fine

Sei tu che mi hai regalato la mattina

Posso stringere quella mano ora?

Oh, oh

Posso sistemare le cose

Forza

Forza

Oh-oh, posso sistemare le cose

Forza

Forza

Oh-oh, posso sistemare le cose

Tu sei ancora bellissima

Stringimi in silenzio come hai fatto quel giorno, quella volta

La ragione per cui sono sopravvissuto all’inferno

È per te, non per me

Se lo sai, non esitare e per favore salvami la vita

Ho sete nel vagare senza di te in questo deserto

Quindi sbrigati e prendimi rapidamente

So che il mare senza di te è come un deserto

Forza

Posso migliorare la situazione

Posso stringerti più forte

posso sistemare le cose

Era tutto inutile

Qualsiasi cosa diversa da te

Oh-oh, posso sistemare le cose

Forza

Forza

Oh-oh, posso sistemare le cose

