Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas: audio, testo e traduzione

Michael Bublé canta la cover di It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, classica canzone natalizia originariamente scritta da scritta dal compositore statunitense Robert Meredith Willson e intitolata It’s beginning to look like Christmas. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Questo gioioso pezzo, è stato interpretato per la prima volta nel settembre del 1951 da Perry Como & The Fontane Sisters con l’orchestra di Mitchell e nell’ottobre dello stesso anno da Bing Crosby. Nel 1963, venne utilizzato nel musical di Broadway del 1963 Here’s Love. Tra le varie cover, segnalo quelle degli America (per l’album Holiday Harmony), The Countdown Sisters, Anne Murray, Ray Anthony, Dean Martin, Laura Pausini per il suo album Laura Xmas (2016), Noah Cyrus (2017) e iPentatonix per l’album Christmas Is Here.

Il cantante canadese Michael Bublé l’ha pubblicata per la prima volta il 24 ottobre 2011 come prima traccia dell’album di Natale “Christmas”, che ogni anno risulta sempre tra i più gettonati, mentre è stata rilasciata come singolo solo il 18 novembre 2012, ottenendo un successo maggiore.

Il testo, di carattere “laico”, descrive l’attesa del Natale in una città moderna con tutti i suoi stereotipi, come addobbi con l’agrifoglio, dolcetti, giocattoli, vetrine e stradine illuminate e alcuni bambini che aspettano che Babbo Natale porti loro i regali.

It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas testo e traduzione

[Verse 1]

It’s beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go;

Take a look at the five and ten

It’s glistening once again

With candy canes and silver lanes aglow

Il Natale sta arrivando

Ovunque tu vada;

Guarda le vetrine dei negozi

Che brillano ancora una volta

Con bastoncini di zucchero e stradine illuminate

[Chorus]

It’s beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door

Il Natale sta arrivando

Giocattoli in ogni negozio

Ma lo spettacolo più bello da vedere è l’agrifoglio che sarà

Sulla porta di casa tua

[Hook]

A pair of hop-a-long boots and a pistol that shoots

Is the wish of Barney and Ben;

Dolls that will talk and will go for a walk

Is the hope of Janice and Jen;

And Mom and Dad can hardly wait for school to start again





Un paio di stivali lunghi e una pistola che spara

È il desiderio di Barney e Ben;

Bambole che parleranno e andranno a spasso

È la speranza di Janice e Jen;

E mamma e papà non vedono l’ora che la scuola ricominci

[Verse 2]

It’s beginning to look a lot like Christmas

Everywhere you go;

There’s a tree in the Grand Hotel, one in the park as well

It’s the sturdy kind that doesn’t mind the snow

Il Natale sta arrivando

Ovunque tu vada

C’è un albero nel Grand Hotel, anche uno nel parco

Di quelli robusti a cui non dispiace la neve

[Chorus 2]

It’s beginning to look a lot like Christmas;

Soon the bells will start

And the thing that will make them ring is the carol that you sing

Right within your heart

Il Natale sta arrivando

Presto le campane inizieranno

E la cosa che le farà suonare è il canto natalizio che che intonerai

Proprio nel tuo cuore

[Hook 2]

It’s beginning to look a lot like Christmas

Toys in every store

But the prettiest sight to see is the holly that will be

On your own front door





Il Natale sta arrivando

Giocattoli in ogni negozio

Ma lo spettacolo più bello da vedere è l’agrifoglio che sarà

Sulla tua porta di casa

[Outro]

So it’s Christmas once more

Quindi sarà ancora una volta Natale





