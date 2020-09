​iLOVEFRiDAY – Mia Khalifa: testo e traduzione della canzone che spopola su TikTok

Mia Khalifa è una canzone degli ​iLOVEFRiDAY che sta spopolando su TikTok: leggi il testo, la traduzione in italiano e il significato di questo brano, che prende in giro l’ormai ex attrice a luci rosse statunitense di origine libanese. Sotto trovate il video.

Scritto dagli ​iLOVEFRiDAY, duo composto da Aqsa & Xeno Carr, e prodotto da Xeno Carr, il singolo è stato rilasciato 12 marzo 2018, per essere racchiuso nell’EP Mood, pubblicato il 27 settembre 2019.

Mia Khalifa Testo (song TikTok)

[Intro]

X-X-X-Xeno Carr!

[Rit.: Xeno Carr]

Who do you think you are?

You were sucking dick for a foreign car (Brr-rrr-rrr)

Gotta take that call

They want you at work, so girl, go do your job

[Ponte: Xeno Carr]

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

[1a Strofa: Xeno Carr]

We all have regrets sometimes

We wish to go back in time

(Body, body, body, body) That’s a lot of lives

(Video, video) That’s a lot of guys, damn

Don’t you wish you changed your past?

‘Cause it’s so bad

Don’t you wish you changed your past?

‘Cause it’s so bad

Mia Khalifa

Is that why you tried to quit three times?

Is that why you said goodbye, retired?

Is that why you said, “Fuck these guys”?

[Rit.: Xeno Carr]

Who do you think you are?

You were sucking dick for a foreign car (Brr-rrr-rrr)

Gotta take that call

They want you at work, so, girl, go do your job

[Ponte: Xeno Carr]

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

(Mia!) Mia Khalifa

Fight!

[2a Strofa: Aqsa]

Hit or miss, I guess they never miss, huh?

You got a boyfriend, I bet he doesn’t kiss ya (Mwah!)

He gon’ find another girl and he won’t miss ya

He gon’ skrrt and hit the dab like Wiz Khalifa

You play with them balls like it’s FIFA

You won every level, you’re the leader, ooh

You used to work at Whataburger

Now you pop your pussy for the Warner Brothers

(And that bangs, bro)

Shots fired, you’re fired

You’re washed up, you’re retired

Your kitty looks like a flat tire (Eww!)

I bet that your kitty real tired

Perfect!





[Rit.: Xeno Carr]

Who do you think you are?

You were sucking dick for a foreign car (Brr-rrr-rrr)

Gotta take that call

They want you at work, so girl, go do your job

[Outro: Xeno Carr]

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

You win!





TikTok song – Mia Khalifa: traduzione e significato di alcune parti della canzone

[Introduzione]

X-X-X-Xeno Carr!

[Ritornello]

Chi ti credi di essere?

Succhiavi il ca**o per una macchina straniera (Brr-rrr-rrr)

Devi rispondere a quella chiamata

Ti vogliono al lavoro, quindi ragazza, vai a lavorare

[Nota: Mia Khalifa è stata una star del cinema a luci rosse e possiede una Bentley e due BMW, quindi sono straniere visto che lei è libanese ma naturalizzata statunitense. Visto che è una delle pornostar più viste e popolari, dal punto di vista di Carr, le compagnie pornografiche la chiamano per farla tornare nel settore.]

[Ponte] [x7]

(Mia!) Mia Khalifa





[Strofa 1]

A volte tutti abbiamo rimpianti

Vorremmo tornare indietro nel tempo

(Corpo, corpo, corpo, corpo) Sono un sacco di vite [Nota: Xeno si prende gioco di Mia scherzando sul numero di “vittime” dell’ex attrice, vale a dire il numero di persone con cui ha avuto rapporti sessuali durante la sua carriera. “Body” indica anche tutto lo sperma che è stato sprecato, che è potenziale vita.]

(Video, video) sono un sacco di ragazzi, accidenti

Non ti piacerebbe cambiare il tuo passato?

Perché è così brutto

Non ti piacerebbe cambiare il tuo passato?

Perché è così brutto

Mia Khalifa

È per questo che hai provato a smettere tre volte?

È per questo che hai detto addio e ti sei ritirata?

È per questo che hai detto “si fo**ano questi tizi”? [Nota: Mia è stata una star del cinema per adulti dal 2014 al 2015, anno in cui si è ritirata a causa delle minacce di morte da parte dell’organizzazione terroristica ISIS, in quanto a preso parte a video per adulti indossando abiti musulmani, cosa che molti musulmani hanno trovato irrispettosi per la loro religione.]

[Ritornello]

Chi ti credi di essere?

Succhiavi il ca**o per una macchina straniera (Brr-rrr-rrr)

Devi rispondere a quella chiamata

Ti vogliono al lavoro, quindi ragazza, vai a lavorare

[Ponte] [x7]

(Mia!) Mia Khalifa

Combattimento! [Nota: riferimento al videogioco Street Fighter II e la voce che gridava “Fight!”, “Perfect” e “You win”]

[Strofa 2]

Sesso o no, immagino che non ti manchino mai, eh?

Hai un ragazzo, scommetto che non ti bacia (Mwah!)

Lui troverà un’altra ragazza e non gli mancherai

Lui ha fatto skrrt e ha fumato come Wiz Khalifa

Giochi con quelle palle come se fosse FIFA

Hai vinto a ogni livello, sei la leader, ooh

Lavoravi alla Whataburger [Nota: Whataburger è una catena di fast food americana, fondata nel 1950, specializzata in hamburger e patatine fritte. Mentre lavorava alla Whataburger, Mia è stata avvicinata da un cliente che le ha chiesto se avrebbe preso in considerazione l’idea di apparire in film pornografici.]

Ora dai la fi*a alla Warner Brothers

(E va bene così, fratello)

Hai chiuso, sei licenziata

Ormai sei finita, sei in pensione

La tua fi*ga sembra una gomma a terra (Eww!)

Scommetto che la tua fi*ga è davvero stanca

Perfetto! [Nota: sempre in riferimento al videogame Street Fighter II, un “Perfect” significa che il vincitore della lotta non ha subito alcun danno]

[Ritornello]

Chi ti credi di essere?

Succhiavi il ca**o per una macchina straniera (Brr-rrr-rrr)

Devi rispondere a quella chiamata

Ti vogliono al lavoro, quindi ragazza, vai a lavorare

[Conclusione: Xeno Carr]

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

(Mia!)

Hai vinto! [Nota: sempre il “You win” di Street Fighter II]