WhoHeem – Lets Link: testo e traduzione della canzone virale su TikTok

Lets Link è un singolo dell’emergente rapper WhoHeem, rilasciato il 20 agosto 2020 e divenuto virale su TikTok: il testo e la traduzione in italiano.

WhoHeem è l’ultimo artista a passare da sconosciuto a onnipresente, in un periodo di tempo sorprendentemente breve; il tutto grazie a TikTok, cosa che negli ultimi 20 mesi è accaduta molto spesso, basti ricordare artisti come Sub Urban, Benee, 24kgoldn, Arizona Zervas, Conkarah, Jawsh 685 e molti altri, che grazie a quest’app hanno rimediato successi a dir poco straordinari.

Prima del 20 agosto, WhoHeem otteneva negli Stati Uniti tra i 10.000 e 15.000 streams a settimana, ma dopo aver pubblicato “Lets Link”, un singolo hip-hop leggero e cantilenante. il numero degli ascolti è salito a quasi 275.000 la settimana successiva ed è esploso la settimana dopo, ottenendo ad oggi quasi 15 milioni di streams, la metà solo negli Stati Uniti, e portando WhoHeem al numero 57 dell’ultima classifica Rolling Stone Top 100 Songs e in 413esima posizione nella classifica Rolling Stone Artists 500, ovvero i 500 artisti più ascoltati in streaming della settimana.

La canzone si è anche classificata al 31esimo posto nella Top 100 globale di Apple Music e al numero 102 nella classifica globale giornaliera di Spotify. Di questo brano, gli utenti dell’app apprezzano principalmente la parte di in cui si sente “Mi piaci; non me ne frega un nulla del tuo ragazzo.”

“Lets Link” ha iniziato a decollare su Tik Tok intorno al 27 agosto e da 30 agosto, la traccia è stata utilizzata in migliaia di clip giornaliere che andavano da 50.000 a 60.000. Il numero totale di video è ad oggi aumentato a dismisura.

Testo Lets Link

[Intro]

Yeah

Huh

Baby

I like you

I don’t give a fuck ’bout your boyfriend





[Rit.]

I like you, I don’t give a fuck ’bout your boyfriend

Come on, let’s link, can’t do what I do, I can beat it up with no hands

Treat you like you monarchy, we can slide out, touch bands

Come on, let’s link, can’t do what I do, I can beat it up with no hands

Come on with Heem, come on with Heem

Come on, let’s link, come on, let’s link

I like you, I don’t give a fuck about your boyfriend

Come on, let’s link, can’t do what I do, I can beat it up with no hands

[Strofa]

Prada baby, she a flocker

Don’t let any nigga hit, so they call her a bopper

Can’t no bitch top her

She got a squabble like a nigga, yeah, she get it from her father

Sex in the City girls

Nails done, lemon braids, they’re so pretty, girl, ah

She don’t be in any world

Wrong shoe, wrong fit, no Cinderella, girl

Car basic

Bro big mad it’s not him that she chasin’

Two weeks, he couldn’t find a replacement

He done lost a good bitch, downgraded to a basic

Lane switch

Bitch is lucky, call her sour folk ’cause she change

‘Cause she don’t care

Sold her nigga, won’t offer it up, notched up

Turned off her pipe and then she bossed up

On any bitch head who got an issue

Mace a bitch up, tear your drawers, she might spit too

Messy, take your nigga if she want to

Give him pussy, got him stuck, he said I love you on the first day

You bitches couldn’t see her on her worst day

Fly bitch like first day of school on her birthday

Ooh, she nasty, F-R-E-A-K

Ride dick, bicyc’

Make a nigga bust in a M-I-N

Oh, that’s what I like, baby, ah

That’s what I like

[Rit.]

I like you, I don’t give a fuck ’bout your boyfriend

Come on, let’s link, can’t do what I do, I can beat it up with no hands

I like you, I don’t give a fuck ’bout your boyfriend

Come on, let’s link, can’t do what I do, I can beat it up with no hands

Treat you like you monarchy, we can slide out, touch bands

Come on with Heem, can’t do what I do, I can beat it up with no hands

Come on with Heem (Ah), come on with Heem (Ah)

Come on, let’s link (Ah), what you tryna do? (Ah)

I like you, I don’t give a fuck ’bout your boyfriend

Come on, let’s link, can’t do what I do, I can beat it up with no hands





Lets Link traduzione

[Introduzione]

Si

Eh

Baby

Mi piaci

Non me ne frega un ca**o del tuo ragazzo





[Ritornello]

Mi piaci, non me ne frega un ca**o del tuo fidanzato

Dai, colleghiamoci, non posso fare quello che faccio, posso picchiare senza mani

Ti trattano come se fossi monarchica, possiamo uscire, toccare le band

Vieni, colleghiamoci, non posso fare quello che faccio, posso picchiare senza mani

Andiamo con Heem, andiamo con Heem

Forza, colleghiamoci, dai, colleghiamoci

Mi piaci, non me ne frega un ca**o del tuo ragazzo

Dai, colleghiamoci, non posso fare quello che faccio, posso picchiare senza mani

[Versetto]

Prada baby, lei è una flocker

Non pemette a uno qualsiasi di provarci, quindi la chiamano bopper

Nessuna puxxana può superarla

Ha litigato come una nera, sì, ne ha preso da suo padre

Ragazze di Sex in the City

Manicure, trecce color limone, sono così belle, ragazza, ah

Non è di questo mondo

Scarpa sbagliata, calzata male, niente Cenerentola, ragazza

Auto di base

Fratello grande arrabbiato non è lui che lei cercava

Due settimane, lui non è riuscito a trovare un sostituto

Ha perso una brava pu**anella, declassata a una base

Cambio di corsia

La str*nza è fortunata, chiamala folk acido perché cambia

Perché a lei non importa

Ha venduto il suo nero, non lo offre, collezionato

Ha spento la pipa e poi ha comandato

Su qualsiasi testa di ca**o che ha avuto un problema

Mazza una pu**ana, spacca i cassetti, potrebbe sputare anche lei

Confusa, se vuole prende il tuo fidanzato

Dagli la fi*a, l’ha incastrato, ha detto che ti ama dal primo giorno

Voi stron*e non potreste vederla nel suo giorno peggiore

La stron*a vola come il primo giorno di scuola, il giorno del suo compleanno

Ooh, lei è cattiva, P-A.Z-Z-A

Cavalca il ca**o, bicicletta

Inchioda un neg*o in un M-I-N-U-T-O

Oh, è questo che mi piace, piccola, ah

Questo è ciò che mi piace

[Ritornello]

Mi piaci, non me ne frega un ca**o del tuo fidanzato

Dai, colleghiamoci, non posso fare quello che faccio, posso picchiare senza mani

Mi piaci, non me ne frega un cazzo del tuo ragazzo

Dai, colleghiamoci, non posso fare quello che faccio, posso batterlo senza mani

Ti trattano come se fossi monarchica, possiamo uscire, toccare le band

Andiamo con Heem, non posso fare quello che faccio, posso picchiarlo senza mani

Vieni con Heem (Ah), vieni con Heem (Ah)

Dai, colleghiamoci (Ah), cosa stai cercando di fare? (Ah)

Mi piaci, non me ne frega un ca**o del tuo fidanzato

Dai, colleghiamoci, non posso fare quello che faccio, posso picchiare senza mani

