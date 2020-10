Loredana Errore – Torniamo A Casa: ascolta la nuova canzone

Scritto da Stefano Paviani e composto e prodotto da Riccardo Quagliato, Torniamo A Casa è un gradevole singolo della cantante Loredana Errore, disponibile ovunque, anche in radio, dal 30 ottobre 2020 su Playaudio di Azzurra Music.

Il testo e l’audio di questa canzone, che arriva dopo le releases di “100 vite” e “È la vita che conta” e che anticipa l’album di prossima uscita, successore di Luce infinita (settembre 2016).

In questo pezzo, la casa rappresenta un luogo nel quale trovare rifugio, riposare, sognare, amare, quel posto nel cuore che dà la forza di affrontare le avversità della vita, come quelle che la cantante di origine romena è riuscita con tanta forza superare.

Loredana Errore – Torniamo A Casa Testo

[Strofa 1]

Allora è vero che non siamo morti

e c’è qualcuno che ci crede ancora

allora è vero che non siamo pochi

e c’è qualcuno che non ha paura

la vita non è proprio un parco giochi

ma c’è chi corre pure con la pioggia

l’amore vero c’è per tutti quanti

basta non smettere di averne voglia

qualcuno m’ha detto che niente è per sempre

ma io non ci credo, non ci credo

qualcuno dovrebbe imparare a stare da solo

a stare più zitto e odiare di meno

[Ritornello 1]

Scappiamo dalle feste per tornare a casa

e compriamo le coperte per domenica

con te questo divano è come un’altalena

che dondola sui cieli di tutte le città

per poi tornare a casa, eh

e poi torniamo a casa

che si sta meglio in due

[Strofa 2]

Allora è vero che non siamo soli

e c’è qualcuno fuori dalla porta

allora è vero che non siamo veri

perché un silenzio è come fare finta

qualcuno m’ha detto che dura per sempre

a volte ci spero, a volte ci credo

qualcuno dovrebbe soltanto partire da zero

per amare di nuovo e odiare di meno

[Ritornello 2]

Scappiamo dalle feste per tornare a casa

e compriamo le coperte per domenica

con te questo divano è come un’altalena

che dondola sui cieli della mia città

scappiamo da ogni mondo e da ogni vita aliena

vestiamoci come una prima al cinema

per poi restare a casa

e poi restiamo a casa





[Ponte]

Dove abbiamo tutto, paradiso e inferno

tutto ma in due stiamo meglio in due

che siamo meglio in due

che si ama meglio in due

[Ritornello 3]

Scappiamo dalle feste per fare la spesa

e compriamoci con poco la felicità

scappiamo da ogni mondo, da ogni vita aliena

vestiamoci come una prima al cinema

per poi restare a casa, eh

e poi restiamo a casa

con te questo divano è come un’altalena

che dondola sui cieli di tutte le città

per poi tornare a casa

e poi torniamo a casa