Matthew Wilder – Break My Stride: audio, testo e traduzione

Break My Stride è una canzone tratta dall’album I Don’t Speak the Language, nella quale il cantante statunitense Matthew Wilder parla di una ragazza che si sta lasciando alle spalle.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano, scritto insieme a Greg Prestopino e prodotto da Bill Elliott, Rick Chudacoff & Peter Bunetta.

In un’intervista rilasciata nel 2012, l’artista classe 1953 ha tuttavia affermato che la contagiosa canzone, è stata scritta in parte a causa della sua frustrazione con la sua etichetta Arista Records.

Il singolo, rivelatosi il più popolare di questo artista, ha raggiunto il 5 ° posto nella classifica Billboard Hot 100 e il 4 ° nella classifica Adult Contemporary di Billboard nel 1984 ed è stato campionato da Diddy nella sua canzone del 1997 “Can’t Nobody Hold Me Down”.

Matthew Wilder – Break My Stride testo e traduzione

[Verse 1]

Last night I had the strangest dream

I sailed away to China

In a little rowboat to find you

And you said you had to get your laundry cleaned

Didn’t want no one to hold you

What does that mean?

And you said

[Chorus]

Ain’t nothing gonna break my stride

Nobody gonna slow me down

Oh no

I got to keep on moving

Ain’t nothing gonna break-a my stride

I’m running

And I won’t touch ground

Oh no

I got to keep on moving

[Verse 2]

You’re on a roll and now you pray it’ll last

The road beyond was rocky

But now you’re feeling cocky

You look at me and you see your past

Is that the reason

Why you’re running so fast?

And she said

[Chorus]

Ain’t nothing gonna break-a my stride

Nobody gonna slow me down

Oh no

I got to keep on moving

Ain’t nothing gonna break my stride

I’m running

And I won’t touch ground

Oh no

I got to keep on moving

[Bridge]

(Never let another girl like you)

Work me over

(Never let another girl like you)

Drag me under

(If I meet another girl like you)

I will tell her

(Never want another girl like you)

Have to say

Oh

[Chorus]

Ain’t nothing gonna break-a my stride

Nobody gonna slow me down

Oh no, oh no

I got to keep on moving

Ain’t nothing gonna break my stride

I’m running

And I won’t touch ground

Oh no

I got to keep on moving





[Chorus]

Ain’t nothing gonna break-a my stride

Nobody gonna slow me down

Oh no, oh no

I got to keep on moving

Ain’t nothing gonna break-a my stride

I’m running

And I won’t touch ground

Oh no

I got to keep on moving

[Chorus]

(Whoaaaaa)

Ain’t nothing gonna break my stride

Nobody gonna slow me down

Oh no

I got to keep on moving

Ain’t nothing gonna break-a my stride

I’m running

And I won’t touch ground

Oh no

I got to keep on moving





La scorsa notte ho un sogno stranissimo

Sono partito per la Cina

In una piccola barca a remi per cercarti

E hai detto che dovevi pulire il bucato

Non volevo che nessuno ti trattenesse

Cosa significa?

E tu hai detto

Niente mi farà perdere il ritmo

Nessuno mi rallenterà

Oh no

Devo continuare a andare avanti

Nessuno mi rallenterà

sto correndo

E non cadrò

Oh no

Devo continuare a andare avanti

E’ il tuo momento e ora preghi che durerà

La strada oltre era impervia

Ma ora ti senti spavalda

Mi guardi e vedi il tuo passato

È questo il motivo

Per cui corri così veloce?

E lei ha detto





Niente mi farà perdere il ritmo

Nessuno mi rallenterà

Oh no

Devo continuare a andare avanti

Nessuno mi rallenterà

sto correndo

E non cadrò

Oh no

Devo continuare a andare avanti

(Non permetterò che un’altra ragazza come te)

Mi calpesti

(Non permetterò che un’altra ragazza come te)

Mi trascini giù

(Se incontrerò un’altra ragazza come te)

le dirò

(Non voglio un’altra ragazza come te)

Devo dire

Oh

Nulla mi farà perdere il ritmo

Nessuno mi rallenterà

Oh no, oh no

Devo continuare a andare avanti

Nessuno mi rallenterà

sto correndo

E non cadrò

Oh no

Devo continuare a andare avanti

Niente mi farà perdere il ritmo

Nessuno mi rallenterà

Oh no, oh no

Devo continuare a andare avanti

Nessuno mi rallenterà

sto correndo

E non cadrò

Oh no

Devo continuare a andare avanti

(Whoaaaaa)

Niente mi farà perdere il ritmo

Nessuno mi rallenterà

Oh no

Devo continuare a andare avanti

Nessuno mi rallenterà

sto correndo

E non cadrò

Oh no

Devo continuare a andare avanti

