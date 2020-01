Freddie Dredd – Opaul: audio testo e traduzione del brano

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Opaul, canzone del rapper canadese Freddie Dredd tratta dall’EP Pink Lotus, pubblicato il 26 aprile 2018.

Freddie è un rapper e produttore canadese classe 1997 con sede a Oshawa e le sue canzoni sono autoprodotte con lo pseudonimo “Ryan C. Il suo genere musicale è il Phonk, sottogenere della Trap. Nonostante il suo stile sia decisamente unico, ha iniziato a farsi un nome all’inizio del 2019, dopo che molti dei suoi lavori sono divenuti hit virali su Tik Tok.

Non ne è esente la canzone in oggetto, scritta e prodotta dall’artista, che nel ritornello campiona “David“, brano della cantante brasiliana Célia, che va ad aggiungere quel tocco esotico alla traccia, che nonostante sia piuttosto interessante, è decisamente diseducativa, basti pensare che si parla di rapine, droga e omicidi, che vengono definiti una cosa bellissima.

Freddie Dredd – Opaul testo e traduzione

[Chorus: David – Célia]

Oh Davi, não vai não

Agora que esse som tá ficando bom

Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Agora que esse som tá ficando bom

Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não





[Verse 1: Freddie Dredd]

Give me all your money

Give me all your shit

I ain’t playing games mane

Use your fucking name

Freddie creeping don’t know why

This a stickup, now you die

Ain’t no time to stay alive

Murder once you feel alive

Bitch you know I got it come and get it

Come back with the heat, bitch you better get ready

Your big bitch is scared

Shaking like you ain’t aware

Smoking hella strong, you can smell it in my hair

I will never stop, smoking dope

Gives me fucking hope

Can you come and guess?

Bitches flex

Ain’t no fucking test

Goin’ down south

With the blunt in my mouth

I just popped it one way

Leave today it ain’t the same

What the fuck you tryna play?

I ain’t playing any games

I’m just struggling all alone

Do not try to hit my phone

Players running out club

‘Bout to test my fucking nuts

Stab ’em once or stab ’em twice

Murder is so fucking nice

[Chorus]

Oh Davi, não vai não

Agora que esse som tá ficando bom

Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Agora que esse som tá ficando bom

Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Agora que esse som tá ficando bom

Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não

Agora que esse som tá ficando bom

Davi, não vai não

Oh Davi, não vai não





Oh Davi, non andare

Ora che questo suono sta migliorando

David, non andare

Oh Davi, non andare

Oh Davi, non andare

Ora che questo suono sta migliorando

David, non andare

Oh Davi, non andare





Dammi tutti i tuoi soldi

Dammi tutta la tua roba

Non sto giocando con la criniera

Usa il tuo ca**o di nome

Non capisco perché Freddie striscia

Questa è una rapina, adesso morirai

Non c’è tempo per restare vivi

Uccidi una volta che ti senti vivo

Tro*a sai che ce l’ho, vieni a prenderlo

Torna con il caldo, tro*a è meglio che ti prepari

La tua grande pu**ana è terrorizzata

Trema come se non lo sapessi

Fumo roba forte, puoi sentirne l’odore nei miei capelli

Non smetterò mai di fumare erba

Mi dà una ca**o di speranza

Puoi venire a indovinare?

Pu**ana flessibile

Non è un fottuto test

Vado a sud

Con la canna in bocca

L’ho solo fatta scoppiare in un certo modo

Partire oggi non è più la stessa cosa

Chi ca** stai cercando di prendere in giro?

Non sto scherzando

Sto solo lottando da solo

Non provare a telefonarmi

Giocatori che corrono fuori dal club

Sto per mettere alla prova la mia testa fo**uta noia

Li pugnalo una o due volte

L’omicidio è così fo**utamente bello

Oh Davi, non andare

Ora che questo suono sta migliorando

David, non andare

Oh Davi, non andare

Oh Davi, non andare

Ora che questo suono sta migliorando

David, non andare

Oh Davi, non andare

Oh Davi, non andare

Ora che questo suono sta migliorando

David, non andare

Oh Davi, non andare

Oh Davi, non andare

Ora che questo suono sta migliorando

David, non andare

Oh Davi, non andare

