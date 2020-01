Nino D’Angelo – Si turnasse a nascere: il video con Alvaro Vitali e il testo del singolo per la colonna sonora del film Vivi La Vita

Si turnasse a nascere, meravigliosa canzone di Nino D’Angelo rilasciata l’8 dicembre 2017 insieme a un live album, fa da colonna sonora di Vivi la vita, short film con Alvaro Vitali, diretto da Valerio Manisi e Giovanni Siliberto. E’ stato lo stesso cantante e attore campano ad annunciare il tutto sui social network. Il testo, l’audio e il video diretto da Valerio Manisi.

Nell’album 6.0, che presentava i suoi più grandi insuccessi e 9 inediti, era presente questa incantevole e toccante Si turnasse a nascere, che all’epoca era una nuova canzone, che verrà quindi utilizzata in questo cortometraggio (la pagina Facebook ufficiale), che vede l’attore riflettere sulle cose che la vita gli ha dato e su quelle importanti che ha perduto. Al momento non è dato sapere quando sarà possibile vedere questo film, ma visto il rilascio del video, non è difficile immaginarsi che non passerà molto tempo.

Il video di Si turnasse a nascere con Alvaro Vitali

Ricordarsi il Vitali dei film tra il comico e il sexy, quello che insieme a Lino Banfi, Renzo Montagnani e Mario Carotenuto, era tra i più importanti attori della commedia sexy italiana tra gli anni settanta e ottanta e vederlo nel video che accompagna il brano (tanto bello quanto struggente), mette veramente un po’ di tristezza. Un surreale Alvaro segnato dagli anni, compie gesti di vita quotidiana ma in piena solitudine: lo vediamo per strada trainare la sua bicicletta, senza tuttavia salirci mai, tra le mura domestiche, seduto su una poltrona a fissare il prezioso tempo che più non torna e per concludere, fa anche da spettatore sbigottito a un’accesa lite tra un uomo e una donna che nemmeno lo notano, quasi fosse un fantasma. Veramente molto triste, com’è triste il fatto che quest’attore, sia praticamente stato dimenticato da tutti, inclusi i vari addetti ai lavori, da ormai molti anni. Se non ricordo male, le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo risalgono infatti a quando faceva la comparsa per Striscia la Notizia, nei panni di Jean Todt e insieme a Dario Ballantini nelle vesti di Luca Cordero di Montezemolo.

Nino D’Angelo – Si turnasse a nascere testo

Download su: Amazon – iTunes

Io si turnasse a nascere

vulesse essere ‘e ccà.

e nun vulesse crescere

pe’ nun me rassignà.

nun me perdesse n’alb’

che saglie arete ‘o mar’

nun aspettasse ‘e stelle

pè nun m’addurmì maji.





Ma vulesse a ttè

accussì comme sì

quanno fai finta ‘e capì

quanne me parl e ma annascunne

chelle ca me vulesse dì

e me lasse accussì

senza no e senza sì

Senza risposte ind a n’abbraccio.

I si turnasse a nascere

vulesse murì ccà

nun abbattesse n’alber’

pè nu metro ‘e città

rignesse ll’acqua all’Afric’

e ll’asciuttasse ‘e paure.

e a chi nun crer’ ‘e favole,

nun ‘o lassasse maje sule.

Ma vulesse a ttè

accussì comme sì

quand’ te piace ‘e murì

quand’ te mancnì ‘e parol’

che ‘e vvote nun te saccio dì

e sì bella accussì

mentre aspiette ‘e capì

ogni pensiero ca ij facci’

Ma vulesse a ttè

accussì comme sì

quanno fai finta ‘e capì

quand’ te mancnì ‘e parol’

che ‘e vvote nun te saccio dì

(Io ci turnasse a nascere)

e sì bella accussì

mentre aspiette ‘e capì

ogni pensiero ca ij facci’

stesse a ttè dinte ‘a n’attimo

primma da luce avisse vire a mme.





I si turnasse a nascere

cagnasse tanti cos’

nun me facesse arrennere

a nu pensiero ca me scur’

accumminciasse a legger’

pè me mparà a ragione

e fosse assaje cchiù liber’

e n’ignorante buon’.





Ascolta su: