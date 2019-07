BADA$$ B. – Balliamo: video ufficiale, testo e traduzione

BADA$$ B., duo composto da Christina Bertevello e Felisja Piana, in arte Fishball, il 5 luglio 2019 hanno reso disponibile il nuovo frizzante singolo Balliamo: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Andrea Labate.</

Orfane di Valentina Fradegrada, l’ormai duo continua per la sua strada e lo fa in maniera piuttosto convincente con questa interessante canzone, scritta da Fishball, Shy Kidx e Razihel, al secolo Nicolò Arquilla.

BADA$$ B. – Balliamo testo e traduzione

[Christina Bertevello]

Sveglia stamattina frate’ ho un gran mal di testa (aih)

Sveglia la mattina di fianco a questa tipa un po’ molesta

Mi parla in tedesco, il culo è un patrimonio Unesco e davanti ha la sesta

Mi ero perso il terzo paio di occhiali neri

Li ho comprati ieri, mi chiedono dove eri

A un certo punto non ti ho vista più

Non ti ho vista più, dopo il quinto Malibù

Portami da bere, portami da bere ehi (ehi)

Passami il bicchiere, passami il braciere ehi (ehi)

Frate’ gridano “eskere” girano a bandiera

Mi gira la testa (uh) forse mi devo sedere

[Rit.]

E balliamo tutta la noche

Brindiamo con questo Malibù

Per non pensarci più

(Ehi, ehi, ehi)

E balliamo tutta la noche

Brindiamo con questo Moscow Mule

E ci beviamo su

Beviamoci su!





[Fishball]

Le scarpe di ciaga, son piene di sabbia

Caduti di faccia in scivolata come… Dybala

Volo sim… sala bim, si impalla la sim

Così fatti non ci riconosce l’iPhone X, bitch

Tuffo di pancia banzai, uh, stiamo fumando bonsai, uh

Stiamo volando alle Hawaii, uh uh uh uh

Sulla spiaggia con gli occhiali neri nascondo le occhiaie

I soci chiedono se usciamo dico: “Daje”

Ho fatto troppo schifo ieri e dormo sulla spiaggia

Copro la testa con le braccia quanto basta

Per ustionarmi solo mezza faccia

Primati sulle spalle non ho scimmie c’ho un zoo safari, bitch

[Rit.]

E balliamo tutta la noche

Brindiamo con questo Malibù

Per non pensarci più

(Ehi, ehi, ehi)

E balliamo tutta la noche

Brindiamo con questo Moscow Mule

E ci beviamo su

(Beviamoci su!)

[Fishball]

Borrachos juntos somos un peligro por la calle

Vamos bailando y gritando por la calle

Y si me buscas sabes donde encontrarme

Por la calle

Camino por la calle y me gritan cabrón

Tuve que vomitar y me escondí en un callejón, uh

También sentada me parece un barcón

No acuerdo lo que he hecho ayer, disculpa, perdón

Ubriachi insieme per strada siamo un pericolo

Stiamo ballando e urlando per strada

E se mi cerchi sai dove trovarmi

Per strada

Cammino per strada e mi gridano “idiota”

Ho dovuto vomitare e nascondermi in un vicolo, uh

Anche seduta mi sembra una barca

Non sono d’accordo su quello che ho fatto ieri, scusa, perdono





[Rit.]

E balliamo tutta la noche

Brindiamo con questo Malibù

Per non pensarci più

(Ehi, ehi, ehi)

E balliamo tutta la noche

Brindiamo con questo Moscow Mule

E ci beviamo su

Beviamoci su!





