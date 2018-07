Jojo Maronttinni – Que Tiro Foi Esse: video ufficiale, testo e traduzione

Que Tiro Foi Esse è il singolo d’esordio della giovane cantautrice brasiliana Jordana Gleise de Jesus Menezes, in arte Jojo Maronttinn, pubblicato il 29 dicembre 2017 ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 20 luglio 2018.

Scritta da DJ Batata e Pitter Correa, la canzone è stata una delle hit che hanno segnato l’estate brasiliana, divenendo l’inno ufficiale del Carnevale 2018.

Anche se ancora praticamente sconosciuto dalle nostre parti, il brano ha ad oggi ottenuto oltre 250 milioni di ascolti nelle principali piattaforme streaming, mentre il video ufficiale è stato visto oltre 191 milioni di volte.

Grazie anche al supporto di moltissime personalità di rilievo del mondo latino, come Anitta, sui social network il brano della prosperosa cantante classe ’97, ha ricevuto oltre 250 mila impression.

Il video ufficiale è stato diretto da Miguel Cariello ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Que Tiro Foi Esse testo e traduzione – Jojo Maronttinni (Download)

Eventuali suggerimenti per migliorare la traduzione sono ben accetti.

[Intro]

Que tiro foi esse?

Que tiro foi esse que tá um arraso!

Que tiro foi esse?

Que tiro foi esse que tá um arraso!

[Introduzione]

Che colpo è stato?

Quel colpo è stato uno shock!

Che colpo è stato?

Quel colpo è stato devastante!

[Refrão]

Que tiro foi esse, viado!

Que tiro foi esse que tá um arraso!

Que tiro foi esse, viado!

Que tiro foi esse que tá um arraso!

[Ritornello]

Che colpo è stato, fro*io!

Quel colpo è stato uno shock!

Che colpo è stato, fro*io!

Quel colpo è stato devastante!

[Verso 1]

Samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga vai

Samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga





[Strofa 1]

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica

[Verso 2]

Quer causar a gente causa

Quer sambar a gente pisa

Quer causar a gente causa

Quem olha o nosso bonde pira

Quer causar a gente causa

Quer sambar a gente pisa

Quer causar a gente causa

Quem olha o nosso bonde pira

[Strofa 2]

Vuole provocare la gente perché

Vuole calpestare la gente ballando la samba

Vuoi provocare la gente perché

Chi è che guarda il nostro tram

Vuole provocare la gente perché

Vuole sambar noi calpestiamo

Vuole provocare la gente perché

Chi è che guarda il nostro tram

[Verso 1]

Então samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga vai

Samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga

[Strofa 1]

Allora samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica





[Refrão]

Que tiro foi esse, viado!

Que tiro foi esse que tá um arraso!

Que tiro foi esse, viado!

Que tiro foi esse que tá um arraso!

[Ritornello]

Che colpo è stato, fro*io!

Quel colpo è stato uno shock!

Che colpo è stato, fro*io!

Quel colpo è stato devastante!

[Verso 1]

Samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga vai

Samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga

[Strofa 1]

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica

[Verso 2]

Quer causar a gente causa

Quer sambar a gente pisa

Quer causar a gente causa

Quem olha o nosso bonde pira

Quer causar a gente causa

Quer sambar a gente pisa

Quer causar a gente causa

Quem olha o nosso bonde pira

[Strofa 2]

Vuole provocare la gente perché

Vuole calpestare la gente ballando la samba

Vuoi provocare la gente perché

Chi è che guarda il nostro tram

Vuole provocare la gente perché

Vuole sambar noi calpestiamo

Vuole provocare la gente perché

Chi è che guarda il nostro tram

[Verso 1]

Então samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga vai

Samba, na cara da inimiga vai

Samba, desfila com as amiga

[Strofa 1]

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica

Samba, va in faccia alla nemica

Samba, sta sfilando con l’amica