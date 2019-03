Martin Jensen – Nobody ft. James Arthur: lyric video, testo e traduzione

Dal 1° marzo 2019 è disponibile il nuovo singolo del dj e produttore danese Martin Jensen, interpretato dal cantautore britannico James Arthur.

Prodotta da Jensen con la collaborazione di Mads Dyhrberg, la nuova canzone parla di un uomo single, che non sembra cercare una compagna, ma quando ha visto una ragazza, ai suoi occhi a dir poco speciale, ha letteralmente perso la testa, così decide di farsi avanti… Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Nobody traduzione – Martin Jensen e James Arthur

Vestito tutto bene, non c’è nessuno su cui far colpo

Sto in fila finché non puzzo di sigarette

Non so perché i miei amici sono così ossessionati

Con lo stare svegli finché non passa la sbornia, buttando soldi in rimpianti

Ho perso la giacca, sono sul punto di perdere la testa

Perché sono le cinque del mattino e devo lavorare alle nove

Sono tutto solo a cercare un’uscita

Dall’instante in cui ti ho vista, ho iniziato a pensarci due volte

C’è qualcosa in te, che mi ha impressionato

Non posso credere di non aver mai visto nessuna, nessuna come te

Sto impazzendo, cercando di far finta di niente

Non riesco a credere di non aver mai visto nessuna, nessuna come te

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

No, no, nessuna

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

(Non conosco nessuna, nessuna come)

Nessuna, no, nessuna come te

No, no, nessuna

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

Non conosco nessuna come

Vaffa****, rimarrò finché non sarò rimasto solo io

Per avere la possibilità di dire “Sei diversa dagli altri”

Ora siamo faccia a faccia, cerco di togliermi questo peso dal cuore, si

Le luci si stanno spegnendo, vuoi venire a casa mia?

C’è qualcosa in te, che mi ha impressionato

Non posso credere di non aver mai visto nessuna, nessuna come te

Sto impazzendo, cercando di far finta di niente

Non riesco a credere di non aver mai visto nessuna, nessuna come te

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

No, no, nessuna

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

(Non conosco nessuna, nessuna come)

Nessuna, no, nessuna come te

No, no, nessuna

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

Non conosco nessuna come

C’è qualcosa in te, che mi ha impressionato

Non posso credere di non aver mai visto nessuna, nessuna come te

Sto impazzendo, cercando di far finta di niente

Non riesco a credere di non aver mai visto nessuna, nessuna come te

Nessuna, nessuna come te

Nessuna, nessuna come te

Nessuna, nessuna come te

Non conosco nessuna come te

Nessuna, nessuna come te

Nessuna, nessuna come te

Nessuna, nessuna come te

Non conosco nessuna come te





Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

No, no, nessuna

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

(Non conosco nessuna, nessuna come)

Nessuna, no, nessuna come te

No, no, nessuna

Nessuna come, nessuna, no, nessuna come te

Non conosco nessuna come

Martin Jensen – Nobody testo

Autori: Martin Jensen, Mads Dyhrberg, Phil Plested, Scott Harris & Thom Bridges.

Dressed up all nice, there is no one to impress

Standing in lines till I smell like cigarettes

I don’t know why my friends are so obsessed

With staying up till we’re sober, wasting money on regrets

I lost my jacket, about to lose my mind

‘Cause it’s 5 AM and I got work at nine

I am all alone heading for the exit signs

From the minute that I saw you, I started thinking twice

There’s something about you, you steal the room

I can’t believe I’ve never seen nobody, nobody like you

I’m freaking out, just tryna play it cool

I can’t believe I’ve never seen nobody, nobody like you

Nobody like, nobody, no, nobody like you

No, no, nobody

Nobody like, nobody, no, nobody like you

(I don’t know nobody, nobody like)

Nobody, no, nobody like you

No, no, nobody

Nobody like, nobody, no, nobody like you

I don’t know nobody like

Fuck it, I’ll stay till I’m the last one left

For one chance to say, “You’re different than the rest”

Now we’re face to face, trying to get it off my chest, yeah

The lights are going out here, wanna come to mine instead?

There’s something about you, you steal the room

I can’t believe I’ve never seen nobody, nobody like you

I’m freaking out, just tryna play it cool

I can’t believe I’ve never seen nobody, nobody like you

Nobody like, nobody, no, nobody like you

No, no, nobody

Nobody like, nobody, no, nobody like you

(I don’t know nobody, nobody like)

Nobody, no, nobody like you

No, no, nobody

Nobody like, nobody, no, nobody like you

I don’t know nobody like

There’s something about you, you steal the room

I can’t believe I’ve never seen nobody, nobody like you

I’m freaking out, tryna play it cool

I can’t believe I’ve never seen nobody, nobody like you

Nobody, nobody like you

Nobody, nobody like you

Nobody, nobody like you

I don’t know nobody like you

Nobody, nobody like you

Nobody, nobody like you

Nobody, nobody like you

I don’t know nobody like you

Nobody like, nobody, no, nobody like you

No, no, nobody

Nobody like, nobody, no, nobody like you

(I don’t know nobody, nobody like)

Nobody, no, nobody like you

No, no, nobody

Nobody like, nobody, no, nobody like you

I don’t know nobody like





