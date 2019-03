AJR – Birthday Party: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Il 12 marzo 2019 gli AJR hanno rilasciato il nuovo brano Birthday Party, come singolo promozionale del nuovo nonché terzo album in studio Neotheater, out il prossimo 26 aprile.

La seconda traccia in scaletta nel disco, che ne conterrà un totale di 12, è stata scritta dagli AJR (Adam, Jack e Ryan Met) con la collaborazione di Peter Ivers & David Lynch, con Ryan che ha curato la produzione.

Dal punto di vista del significato, questa canzone è stata scritta secondo la prospettiva di un neonato, che con una certa dose di ironia, racconta quello che è la vita dal suo punto di vista, quel punto di vista di una piccola e innocente creatura da poco venuta al mondo.

Birthday Party – AJR – Traduzione

In questo ospedale ci sono un sacco di bambini che piangono

Un minuto fa, non esistevo

È bello incontrare finalmente i miei parenti

Scommetto che sarà sempre uno spasso

Scommetto che sarà facile stare lontano dalle droghe

Scommetto che i nostri genitori resteranno sempre innamorati

Resteranno sempre innamorati

Io, oh Santo Cielo, che vita

Quindi, faccio affidamento alla mia famiglia, vado al passo col tempo (Wow)

Io, oh Santo Cielo, che vita

Quindi, faccio affidamento alla mia famiglia, vado al passo col tempo

Quindi grazie

Per essere venuto alla mia festa di compleanno

Oggi ho un minuto di vita

E tutto va alla grande (Oh)

Grazie

Per essere venuto alla mia festa di compleanno

Oggi ho un minuto di vita

E il mio minuto sta andando alla grande

E spero che continui ad andare così

Scommetto che questo Instagram sia molto divertente

È meglio far capire alla gente che la propria vita è meravigliosa

Scommetto che non ci morderà mai nessuno nel lato b

Scommetto che la mia ignoranza sia sempre una benedizione

Tranne l’ignorare il colore della nostra pelle

Scommetto che il mio paese sia gentile con i migranti

Ed è così e basta

Io, oh Santo Cielo, che vita

Quindi, faccio affidamento alla mia famiglia, vado al passo col tempo (Wow)

Io, oh Santo Cielo, che vita

Quindi, faccio affidamento alla mia famiglia, vado al passo col tempo

Quindi grazie

Per essere venuto alla mia festa di compleanno

Oggi ho un minuto di vita

E tutto va alla grande (Oh)

Grazie

Per essere venuto alla mia festa di compleanno

Oggi ho un minuto di vita

E il mio minuto sta andando alla grande

E spero che continui ad andare così

In paradiso, va tutto bene

In paradiso, va tutto bene

Hai le tue cose belle

E io le mie

In paradiso, va tutto bene

In paradiso, va tutto bene

Hai le tue cose belle

E io le mie





Grazie (grazie)

Per essere venuto alla mia festa di compleanno

Oggi ho un minuto di vita (un minuto più vecchio oggi)

E tutto sta andando alla grande (ho le mie)

Grazie (grazie)

Per essere venuto alla mia festa di compleanno

Oggi ho un minuto di vita (un minuto più vecchio oggi)

E il mio minuto sta andando alla grande

(E spero che continui ad andare così)

In questo ospedale ci sono un sacco di bambini che piangono

Un minuto fa, non esistevo

È bello incontrare finalmente i miei parenti

Scommetto che non crescerò mai più di tutti i miei amici

Scommetto che vedrò un presidente donna

Sì, posso dire che questa vita sarà un gioco da ragazzi

Ed sarà così e basta

Birthday Party Testo

This hospital’s got lots of crying kids

A minute ago, I did not exist

It’s nice to finally meet my relatives

I bet it’s always gonna stay this fun

I bet it’s easy staying ‘way from drugs

I bet our parents always stay in love

Always stay in love

Me, my, oh, what a life

So lean on my people, gon’ be stepping in time (Wow)

Me, my, oh, what a life

So lean on my people, gon’ be stepping in time

So thank you

For coming to my birthday party

I am one minute old today

And everything is going great (Oh)

Thank you

For coming to my birthday party

I am one minute old today

And my minute’s been going great

And I hope it stays that way

I bet this Instagram’s a load of fun

It’s best to show the best of everyone

I bet it never bites us in the bum

I bet my ignorance is always bliss

Except ignoring pigment in our skin

I bet my country’s nice to immigrants

And that’s just how it is

Me, my, oh, what a life

So lean on my people, gon’ be stepping in time (Wow)

Me, my, oh, what a life

So lean on my people, gon’ be stepping in time

So thank you

For coming to my birthday party

I am one minute old today

And everything is going great (Oh)

Thank you

For coming to my birthday party

I am one minute old today

And my minute’s been going great

And I hope it stays that way

In heaven, everything is fine

In heaven, everything is fine

You got your good things

And I’ve got mine

Heaven, everything is fine

In heaven, everything is fine

You got your good things

And I’ve got mine

Thank you (Thank you)

For coming to my birthday party

I am one minute old today (One minute old today)

And everything is going great (I’ve got mine)

Thank you (Thank you)

For coming to my birthday party

I am one minute old today (One minute old today)

And my minute’s been going great

(And I hope it stays that way)

This hospital’s got lots of crying kids

A minute ago, I did not exist

It’s nice to finally meet my relatives

I bet I’ll never outgrow all my friends

I bet I’ll see a female president

Yeah, I can tell this life will be a cinch

And that’s just how it is





