Danny Ocean – Cuando Me Acerco A Ti: audio, testo e traduzione

Cuando Me Acerco A Ti è un singolo del cantautore e produttore venezuelano Danny Ocean, rilasciato il 12 marzo 2019.

Scritto e prodotto dal giovane artista di Caracas, il brano anticipa il rilascio del debut album 54+1, out il 22 marzo 2019.

In attesa di capire il perché abbia scelto questo titolo per il disco d’esordio, ecco a voi quest’ennesimo orecchiabile assaggio del progetto, che sarà composto da tredici tracce, tra le quali le già conosciute Me Rehuso, Dembow, Vuelve e Swing.

Cuando Me Acerco A Ti traduzione – Danny Ocean

Babilonia

Sì-sì

Quando mi avvicino, quando mi avvicino, quando ti avvicino a te

Uuh

È evidente che

Dopo tutto

Da tutto quello che abbiamo passato avrei finito per innamorarmi

È evidente

Che quando ho incontrato i tuoi occhi

Mi avrebbero lasciato inerme desiderando

Di averti qui

Vicina a me

Mi son pentito di aver commesso il peggior crimine

Di averti baciato

E non ti ho adulata

Dal primo momento che ti ho vista

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uouh

Oh, il mio cuore (No, no, no)

Oh, batte così forte (Sì, sì, sì)

Oh, quando mi avvicino a te (Uh)

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uo-oh

Oh, il mio cuore (No, no, no)

Oh, batte così forte (Sì, sì, sì)

Oh, quando mi avvicino a te

Dammi un momento (Baby)

Uno piccolissimo (Piccolissimo, signora)

Avvicinati un po’ (Avvicinati)

Che spiego alla tua boccuccia (oh, no)

E capisco, capisco

Che non hai voglia

Tu sei il desiderio che ho

All’alba nel mio letto, chama

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uouh

Oh, il mio cuore

Oh, batte così forte

Oh, quando mi avvicino a te

Oh-uah-uah-uah-uah-uauh

Oh, il mio cuore (No, no, no)

Oh, batte così (Sì, sì, sì)

Oh, quando mi avvicino a te (Ti, uh)

Oh-uah-uah-uah-uah-uah (il mio cuore)

Oh, il mio cuore (il mio cuore)

Oh, batte così forte (fa così, suona)

Oh, quando mi avvicino a te

Uah uah-uah-uah–uauh

Il mio cuore

E biri, uah-uah-uah-uah

Mi corazón-zón

E biri, uah-uah-uah-uah

Cuando mi avvicino





È evidente che

Dopo tutto

Dopo tutto ciò che abbiamo passato avrei finito per innamorarmi

Innamorarmi di te

Avrei finito per innamorarmi

Quando mi avvicino, quando mi avvicino, quando mi avvicino a te

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uoh

Oh, il mio cuore (quando mi avvicino a te)

Oh, mi batte così

Oh, quando mi avvicino a te, uh

Oh-uah-uah-uah-uah-uah

Cuando Me Acerco A Ti – Danny Ocean – Testo

Babylon

Yeah-yeah

Cuando me acerco, cuando me acerco, cuando me acerco a ti

Uuh

Es evidente que

Que después de todo

De todo lo que hemos pasado iba a terminar enamorándome

Es evidente

Que al conocer tus ojos

Me dejaría desarmado anhelándote

De tenerte aquí

Cerquitica ‘e mí

Arrepintiéndome de haber cometido el peor crimen

De haberte besado

Y no haberte halagado

Desde el primer momento en que te vi

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uouh

Oh, mi corazón (No, no, no)

Oh, me suena así (Sí, sí, sí)

Oh, cuando me acerco a ti (Uh)

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uo-oh

Oh, mi corazón (No, no, no)

Oh, me suena así (Sí, sí, sí)

Oh, cuando me acerco a ti

Dame un momentico (Baby)

Uno chiquitico (Chiquitico, lady)

Acércate poquito (Acércate-te)

Que a tu boquita explico (Oh, no)

Y entiende, entiende

Que tú sólo no ere’ ganas

Tú ere’ el deseo que emprende

En el amanecer en mi cama, chama

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uoh

Oh, mi corazón

Oh, me suena así

Oh, cuando me acerco a ti

Oh-uah-uah-uah-uah-uauh

Oh, mi corazón (No, no, no)

Oh, me suena así (Sí, sí, sí)

Oh, cuando me acerco a ti (Ti, uh)

Oh-uah-uah-uah-uah-uah (Mi corazón-zón)

Oh, mi corazón (Mi corazón-zón)

Oh, me suena así (Me suena así, suena)

Oh, cuando me acerco a ti

Uah-uah-uah-uah-uauh

Mi corazón-zón

Uah-uah-uah-uah

Mi corazón-zón

Uah-uah-uah-uah

Cuando me acerco

Es evidente que

Que después de todo

De todo lo que hemos pasado iba a terminar enamorándome

Enamorándome de ti

Iba a terminar enamorándome

Cuando me acerco, cuando me acerco, cuando me acerco a ti

Oh-uoh-uoh-uoh-uoh-uoh

Oh, mi corazón (Cuando me acerco a ti)

Oh, me suena así

Oh, cuando me acerco a ti, uh

Oh-uah-uah-uah-uah-uah





