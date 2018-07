Martin Jensen & Olivia Holt – 16 Steps: video ufficiale, testo e traduzione

Il deejay e produttore danese Martin Jensen e la cantante e modella statunitense Olivia Holt, hanno unito le forze nel nuovo singolo 16 Steps, nelle piattaforme digitali dal 13 luglio e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 27 luglio 2018.

Dopo che lo scorso anno fece ballare il globo con la hit “Solo Dance”, che solo nella penisola venne certificata 2 volte Platino, il producer rilascia questa interessante canzone, che tuttavia a parer mio non può avere troppe pretese.

Il video ufficiale è stato diretto da Michael Sauer Christensen e vede protagonista la bellissima Olivia. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire accedete ai testi.

16 Steps testo e traduzione – Martin Jensen & Olivia Holt (Download)

[Verse 1]

Lately I feel like I’ve been selling

Half of my soul to feel your love

I gave all my faith to someone

Who’s body is all that I know

Lately I feel like I’ve been feeling

Something you don’t, so help me

Gotta pull you in close but I know

That I should be letting you go

Ultimamente mi sento come se avessi venduto

Metà della mia anima per sentire il tuo amore

Ho dato tutta la mia fede a qualcuno

Il cui corpo è tutto ciò che so

Ultimamente mi sento come se sentissi

Qualcosa che tu non senti, quindi aiutami

Devo farti avvicinare ma so

Che dovrei lasciarti andare

[Pre-Chorus]

A mess with it, a mess without it

I go down either way

Endless shots and countless hours

I wonder ’bout your place

E’ un disastro con e senza

Vado giù in entrambi i casi

Colpi infiniti e innumerevoli ore

Mi chiedo quale sia la tua posizione

[Chorus] [x2]

It’s only 16 steps from your door to your bed

I should know better with your body next to mine

Can’t help myself, help myself (only 16 steps)

[x2]

Sono solo 16 passi dalla tua porta al tuo letto

Avrei dovuto sapere che con il tuo corpo accanto al mio

Non riesco a trattenermi, a trattenermi (solo 16 passi)

[Verse 2]

Take me in slowly, hold me down and

Swallow your prayers, just spit me out

I wanna believe something that’s

Different from what I’ve been told

(Different from what I’ve been told)

Take all my doubts so I can really

Be with you now and let my body

Really believe in something that’s

Different than letting you go (letting you go)

Prendimi lentamente, tienimi ferma e

Metti da parte le tue preghiere, conciami per le feste

Voglio credere in qualcosa di

Diverso da quello che mi è stato detto

(Diverso da quello che mi è stato detto)

Prendi tutti i miei dubbi così posso davvero

Stare con te adesso e lascia che il mio corpo

Creda veramente in qualcosa di

Diverso dal lasciarti andare (lasciarti andare)





[Pre-Chorus]

A mess with it, a mess without it

I go down either way

Endless shots and countless hours

I wonder ’bout your place

E’ un disastro con e senza

Vado giù in entrambi i casi

Colpi infiniti e innumerevoli ore

Mi chiedo quale sia la tua posizione

[Chorus] [x2]

It’s only 16 steps from your door to your bed

I should know better with your body next to mine

Can’t help myself, help myself (only 16 steps)

[x2]

Sono solo 16 passi dalla tua porta al tuo letto

Avrei dovuto sapere che con il tuo corpo accanto al mio

Non riesco a trattenermi, a trattenermi (solo 16 passi)

[Bridge]

Only 16 steps

Only 16 steps

Only 16 steps

Only 16 steps





Solo 16 passi

Solo 16 passi

Solo 16 passi

Solo 16 passi

[Pre-Chorus]

A mess with it, a mess without it

I go down either way

Endless shots and countless hours

I wonder ’bout your place

E’ un disastro con e senza

Vado giù in entrambi i casi

Colpi infiniti e innumerevoli ore

Mi chiedo quale sia la tua posizione

[Chorus] [x2]

It’s only 16 steps from your door to your bed

I should know better with your body next to mine

Can’t help myself, help myself (only 16 steps)

[x2]

Sono solo 16 passi dalla tua porta al tuo letto

Avrei dovuto sapere che con il tuo corpo accanto al mio

Non riesco a trattenermi, a trattenermi (solo 16 passi)

[Outro]

Only 16 steps

Only 16 steps

Only 16 steps

Only 16 steps

Solo 16 passi

Solo 16 passi

Solo 16 passi

Solo 16 passi