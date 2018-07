Rosalía – Malamente: video, testo e traduzione del singolo

Rosalía Vila è una giovane cantante spagnola di origine catalana, che rappresenta la fusione tra l’attuale musica urbana in Spagna e la nuova ondata di flamenco. Lei ha all’attivo due album: “Los Angeles” pubblicato nel febbraio 2017 e “El Mal Querer”, disco che vedrà la luce a settembre.

Il progetto racchiude dodici inediti ed è stato anticipato dal brano in oggetto e dal recentissimo “Pienso en tu mirá” (video) uscito il 24 luglio 2018.

Scritto dall’interprete con la collaborazione di El Guincho & C. Tangana, Malamente è disponibile dallo scorso 30 maggio e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da martedì 24 luglio.

Si tratta di una canzone decisamente inquietante anche se abbastanza orecchiabile e radio friendly, incentrata principalmente su cattivi presagi, ma senza anticiparvi nulla vi rimando al testo e alla traduzione in italiano che trovate qui sotto, mentre per accedere al video ufficiale, che propone simbologia occulta e immagini di corrida, cliccate sull’immagine sottostante.

Malamente testo e traduzione – Rosalia (Download)

[Estrofa 1]

Ese cristalito roto

Yo sentí cómo crujía

Antes de caerse al suelo

Ya sabía que se rompía (¡uh!)

Está parpadeando

La luz del descansillo

Una voz en la escalera

Alguien cruzando el pasillo

Quel vetro rotto

Ho sentito come scricchiolava

Prima che cadesse a terra

Sapevo già che si sarebbe rotto (uh!)

Sta lampeggiando

La luce del pianerottolo

Una voce dalle scale

Qualcuno è dall’altra parte del corridoio

[Estribillo]

(Mmm)

Malamente1 (claro) (así sí)

Malamente (tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal… (mira)

Malamente (toma que toma) (‘amonó)

Malamente (eso es) (¡’illo!)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal…

Malamente (¡uh!)

(Mmm)

Male1 (ovviamente) (è così)

Male (tra, tra)

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo… (guarda)

Male (ancora) (scappiamo)

Male (esatto) (amico!)

Male

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo…

Male (uh!)





[Estrofa 2]

Se ha puesto la noche rara

Han salí’o luna y estrellas

Me lo dijo esa gitana (¿qué?)

Mejor no salir a verla (no)

Sueño que estoy andando

Por un puente y que la acera (mira, mira, mira, mira)

Cuanto más quiero cruzarlo (¡va!)

Más se mueve y tambalea

E’ diventata una strana serata

Sono venute fuori la luna e le stelle

Quella zingara mi ha detto (cosa?)

Meglio non uscire a vederla (no)

Sogno di camminare

Su un ponte e (guarda, guarda, guarda, guarda)

Più voglio attraversarlo (vai!)

Più si muove e oscilla

[Estribillo]

(Mmm)

Malamente (eso es) (así sí)

Malamente (tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal… (mira)

Malamente (toma que toma) (‘amonó)

Malamente (eso es) (¡’illo!)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal…

Malamente





(Mmm)

Male1 (esatto) (è così)

Male (tra, tra)

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo… (guarda)

Male (ancora) (scappiamo)

Male (esatto) (amico!)

Male

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo…

Male (uh!)

[Puente]

Aunque no esté bonita

La noche, Undivé

Voy a salir pa’ la calle

En la manita los aros brillando

En mi piel los corales

Me protejan y me salven

Me iluminen, me guarden

Y por delante

No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte

Anche se non sembra bella

La notte, sia benedetta

Andrò per strada

Nella mia mano gli anelli brillavano

Sulla mia pelle questi coralli

Proteggimi e salvami

Illuminami, tienimi al sicuro

E avanti

Non sprecherò un altro minuto pensando a te

[Estribillo]

(Mmm)

Malamente (eso es) (así sí)

Malamente (tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal… (mira)

Malamente (toma que toma) (‘amono)

Malamente (eso es) (¡’illo!)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal… (¡’illo!)

Malamente

(Toma que toma)

Malamente (¡’illo!)

Malamente (tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal… (‘amonó)

Malamente

(Toma que toma) (‘amonó)

Malamente (eso es) (¡’illo!)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal…

Malamente

(Mmm)

Male (esatto) (è così)

Male (tra, tra)

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo… (guarda)

Male (ancora) (scappiamo)

Male (esatto) (amico!)

Male

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo… (amico!)

Male

(esatto)

Male (amico!)

Male (tra, tra)

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo… (scappiamo)

Male

(ancora) (scappiamo)

Male (esatto) (amico!)

Male

Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo…

Male





1 malamente potrebbe essere un gioco di parole. Mala mente ovvero, pensieri negativi che attraggono cose negative o forse una mente con cattive intenzioni, che sarebbe del tutto ragionevole se consideriamo la minaccia di cui si parla nella prima strofa.