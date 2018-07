Natti Natasha & Daddy Yankee – Buena Vida per la colonna sonora di “La Piloto 2”: video ufficiale, testo e traduzione

La cantautrice domenicana Natti Natasha & il collega reggaeton portoricano Daddy Yankee, vi presentano il nuovo singolo Buena Vida, inciso per la colonna sonora di La Piloto 2, serie televisiva mai trasmessa in Italia.

Disponibile dal 25 luglio 2018, il brano è stato scritto dagli interpreti, già all’opera insieme sulle note di “Otra Cosa” e di “Dura (Remix)”.

Fedelmente al concept della serie, nella canzone si parla di traffico di droga e soldi (sporchi) a palate, che consentono ai protagonisti di fare una bella vita.

Per vedere video ufficiale cliccate sull’immagine, mentre a seguire accedete ai testi.

Buena Vida testo e traduzione – Natti Natasha & Daddy Yankee (Download)

[Verso 1: Natti Natasha]

Se fue, la marea subió y se fue

No lo busquen que hasta ahora ya ni se ve

Arriba de las nubes va un avión con mi merca

Soy dueña de los cielos, cuando paso ellos tiemblan

Se n’è andato, la marea è salita e se n’è andato

Non cercarlo che finora nemmeno si vede

In alto nelle nuvole c’è un aereo con la mia roba

Sono la padrona dei cieli, quando passo tremano

[Coro: Natti Natasha]

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Bella vita, voglio fare una bella vita

Anche se mi costerà la vita

E mi dicono che non è vero

Bella vita, voglio fare una bella vita

Anche se mi costerà la vita

E mi dicono che non è vero

[Verso 2: Natti Natasha]

Me dijo: “Ven, chiquitita, que aquí estás bien

Yo te vo’ a cuidar, ya tu lobo te va a comer”

Debajo de la tierra corre un tren con mi merca

Del cielo cae mi nieve y un sol me calienta





Ha detto: “Vieni, piccola, che qui si sta bene

Mi prenderò cura di te, adesso il tuo lupo ti divorerà”

Sottoterra c’è un treno con la mia roba

Dal cielo cade la mia neve e il sole mi scalda

[Coro: Natti Natasha & Daddy (Yankee)]

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad (hah, the Big Boss)

Buena vida, me quiero dar buena vida (jefe)

Aunque me cueste la vida (negocios siempre en mente)

Y me digan que no es de verdad (money, je-jefe)

Bella vita, voglio fare una bella vita

Anche se mi costerà la vita

E mi dicono che non è vero (hah, il grande capo)

Bella vita, voglio fare una bella vita (capo)

Anche se mi costerà la vita (gli affari sono sempre in testa)

E mi dicono che non è vero (soldi, ca-capo)

[Verso 3: Daddy Yankee]

Soy quilero, vi que desde mi país al extranjero, la droga es lo más que hace dinero (yeh)

Suplidor de una fina mercancía

Mi nómina está en los políticos y la policía (wuh, wuh, wuh)

Yo no existiera, si mi producto no tuviera demanda (money)

Si tú me tiras vela bien dónde andas

Compuesta artillería siempre suena mi banda, brrrr

(can, can, can, can, can)

Oh yeah, mansiones como Versace

Carro’ ‘el año, botes, aviones, mujeres y mariachis, wuh

Resucitaré en cada vela de la misa

Después de mi muerta será la moda mi camisa





Sono un trafficante, ho visto che dal mio paese all’estero, la droga è la cosa che fa fare più soldi (yeh)

Fornitore di roba raffinata

Il mio libro paga è nei politici e nella polizia (wuh, wuh, wuh)

Non sarei qui se il mio prodotto non avesse richiesta (soldi)

Se mi passi la dinamite buona dove metti i piedi

La mia band suona sempre artiglieria composta, brrrr

(può, può, può, può, può)

Oh sì, ville come Versace

Macchine, barche, aerei, donne e mariachi, wuh

Resusciterò in ogni candela della messa

Dopo la mia morte la mia maglietta andrà di moda

[Coro: Natti Natasha & (Daddy Yankee)]

Buena vida (soy ley), me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad (‘toy viviendo bien baby)

Buena vida, me quiero dar buena vida (heh)

Aunque me cueste la vida (la tuya también)

Y me digan que no es de verdad (money, je-jefe)

Bella vita (io sono la legge), voglio fare una bella vita

Anche se mi costerà la vita

E mi dicono che non è vero (me la passo bene baby)

Buona vita, voglio dare una bella vita (heh)

Anche se mi costa la vita (anche la tua)

E dimmi che non è reale (soldi, je-jefe)

[Verso 4: Daddy Yankee]

Soy quilero, soy quilero, mi misión; hacer dinero

Un capo con sangre de guerrero (¡su!)

Soy quilero, lo que subo un trabajo por los cielos

Tripico las ganancias por el suelo

Soy quilero, soy quilero, mi misión; hacer dinero

Un capo con sangre de guerrero (pam)

Muere uno pero nacen cien al año

Y me vo’ a dar buena vida aunque esta vida sea un engaño

[Verso 4: Daddy Yankee]

Sono un trafficante, sono un trafficante, la mia missione; fare soldi

Un capo con il sangue di un guerriero (il suo!)

Sono un trafficante, che carica il lavoro nel cielo

E guadagna a terra

Sono un trafficante, sono un trafficante, la mia missione; fare soldi

Un capo con sangue di un guerriero (pam)

Ne muore uno ma ne nascono cento all’anno

E me ne vado a fare una bella vita anche se questa vita è un bluff

[Coro: Natti Natasha]

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Bella vita, voglio fare una bella vita

Anche se mi costerà la vita

E mi dicono che non è vero

Bella vita, voglio fare una bella vita

Anche se mi costerà la vita

E mi dicono che non è vero