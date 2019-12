Martin Garrix e Matisse & Sadko – Hold On feat. Michel Zitron: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Hold On è una produzione del producer olandese Martin Garrix con la collaborazione dei fratelli Alexander e Yury Parkhomenko, in arte Matisse & Sadko e voce dello svedese Michel Zitron.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta dai quattro artisti con la collaborazione di John Martin e rilasciata ovunque venerdì 27 dicembre 2019.

Come sempre, il dj e produttore non ci delude e unendo per l’ennesima volta le forze con i fratelli russi Alexander e Yury, ha costruito una base ideale per la voce di Michel Zitron, che insieme a John Martin, è stato il cantautore dietro i grandi successi di “Don’t You Worry Child” e “Save The World” degli Swedish House Mafia, indimenticato gruppo house svedese composto da Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso.

Si dice che il supergruppo svedese abbia ispirato molti musicisti EDM, inclusi Alesso, Avicii e lo stesso Garrix, che ha recentemente ammesso di essere stato un fan del trio, citando Sebastian Ingrosso come suo mentore.

Martin Garrix – Hold On Testo e Traduzione

[Verse 1]

Afraid you’ve lost it all

Unsure what the future holds

And now, I can hear your call tonight

Too late to turn back now

And you’ll be safe and sound

I know that we’ll make it through the night

[Chorus]

I-I-I, I’ll dry every river in your eyes

I’ll light up the darkness in your mind

Remember when life is so unfair

Hold on, hold on, we’re almost there

Whenever the storm is closing in

I’ll fight all your demons and your sins

And when you feel lost

Now don’t be scared

Hold on, hold on, we’re almost there

[Post-Chorus]

Hold on, hold on, we’re almost there

Hold on, hold on, we’re almost there

[Instrumental]

[Verse 2]

Towards a brand new light

We travel side by side

And now, it’s time to leave the pain behind

There’s a place where we can go

From now until we’re gray and old

I know, the love we long for we’ll find

[Chorus]

I-I-I, I’ll dry every river in your eyes

I’ll light up the darkness in your mind

Remember when life is so unfair

Hold on, hold on, we’re almost there

Whenever the storm is closing in

I’ll fight all your demons and your sins

And when you feel lost

Now don’t be scared

Hold on, hold on, we’re almost there

[Post-Chorus]

Hold on, hold on, we’re almost there





[Instrumental]

Hold on, hold on, we’re almost there





Temo di aver perso tutto

Incerto su ciò che il futuro riserva

E adesso, riesco a sentire la tua chiamata stasera

Troppo tardi per tornare indietro ora

E sarai al sicuro

So che supereremo la notte

Io-io-io, asciugherò ogni fiume nei tuoi occhi

Illuminerò le tenebre nella tua mente

Ricordo che la vita è così ingiusta

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

Ogni volta che la bufera si avvicina

Combatterò tutti i tuoi demoni e i tuoi peccati

E quando ti senti smarrito

Ora non aver paura

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

[Strumentale]





Verso una nuovissima luce

Viaggiamo fianco a fianco

E ora, è tempo di lasciarsi alle spalle la sofferenza

C’è un posto in cui possiamo andare

Da ora finché saremo vecchi

Lo so, l’amore che bramiamo lo troveremo

Io-io-io, asciugherò ogni fiume nei tuoi occhi

Illuminerò le tenebre nella tua mente

Ricordo che la vita è così ingiusta

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

Ogni volta che la bufera si avvicina

Combatterò tutti i tuoi demoni e i tuoi peccati

E quando ti senti smarrito

Ora non aver paura

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

[Strumentale]

Aspetta, resisti, ci siamo quasi

