Alan Walker – Alone Pt. II feat. Ava Max: video ufficiale, audio, testo e traduzione

Rilasciato venerdì 27 dicembre 2019 via MER Recordings, Alone, Pt. II è un singolo del dj e produttore Alan Walker con voce di Ava Max, la cantautrice statunitense della hit dello scorso anno Sweet but Psycho.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questa sorta di sequel di Alone, pubblicato poco più di tre anni fa, esattamente il 2 dicembre 2016, vale a dire a una anno quasi esatto dal tormentone mondiale Faded.

Scritta dai due artisti, la gradevole canzone, che è stata definita “il successivo capitolo della musica di Walker” rievoca il messaggio della precedente versione, con la cantante che prima ripensa al passato, esattamente i tempi della scuola, specificando di esser sempre stata diversa e a causa di questo, di essere stata sempre messa da parte dagli altri, per poi cantare che non ce la potrebbe mai fare da sola, che ognuno di noi ha necessariamente bisogno di qualcuno su cui fare affidamento, un qualcuno che a un certo punto ha fortunatamente trovato.

Il Video

Diretto da Kristian Berg, il video che accompagna il brano è come tutti i filmati dell’artista, caratterizzato da un certo spirito avventuriero e tanti effetti speciali. La protagonista è una donna che ha fatto una scoperta eccezionale. Si fa quindi un passo indietro e si scoprono le fasi che hanno preceduto tale ritrovamento. Entra in un museo e la sua attenzione si sofferma su un dipinto, sul quale versa un liquido che fa comparire una grotta, così non perde tempo, prende un aereo e vola in Vietnam, esattamente nelle caverne del complesso Tu Lan…

Alone Pt. II Testo e Traduzione — Alan Walker • Ava Max

[Verse 1]

We were young

Posters on the wall

Praying we’re the ones

That the teacher wouldn’t call

We would stare at each other

‘Cause we were always in trouble

[Pre-Chorus]

And all the cool kids

Did their own thing

I was on the outside

Always looking in

Yeah, I was there but I wasn’t

They never really cared if I was in

[Chorus 1]

We all need that someone

Who gets you like no one else

Right when you need it the most

We all need a soul to rely on

A shoulder to cry on

A friend through the highs and the lows

[Post-Chorus]

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

[Verse 2]

Then I saw your face

Your forgivin’ eyes

Looking back at me

From the other side

Like you understood me

And I’m never letting you go, oh

[Chorus 1]

We all need that someone

Who gets you like no one else

Right when you need it the most

We all need a soul to rely on

A shoulder to cry on

A friend through the highs and the lows

[Post-Chorus]

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

[Post-Chorus]

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

[Bridge]

I’m not gonna make it alone

La la la la la la –lone

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la –lone

[Chorus 2]

‘Cause you are that someone

That gets me like no one else

Right when I need it the most

And I’ll be the one you rely on

A shoulder to cry on

A friend through the highs and the lows





[Post-Chorus]

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la la –lone

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la la –lone

[Outro]

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la la –lone

I’m not gonna make it a-

La la la la la la

La la la la la la –lone

I’m not gonna make it alone





Eravamo piccoli

I poster attaccati al muro

Pregavamo di essere quelli che

L’insegnante non avrebbe chiamato

Ci fissavamo a vicenda

Perché eravamo sempre nei pasticci

E tutti i ragazzi fighi

Facevano le loro cose

Ero esclusa

Guardavo sempre quello che c’era dentro

Sì, ero lì ma era come se non ci fossi

Non gli è mai realmente importato se ci fossi o meno

Tutti abbiamo bisogno di qualcuno

Chi ci capisca come nessun altro

Proprio quando ne hai maggiormente bisogno

Tutti abbiamo bisogno di un’anima su cui fare affidamento

Di una spalla su cui piangere

Di un amico tra alti e bassi

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Poi ho visto il tuo viso

I tuoi occhi disposti a perdonare

Che mi guardavano

Dal lato opposto

Come se mi capissero

E non ti lascerò mai andar via, oh

Tutti abbiamo bisogno di qualcuno

Chi ci capisca come nessun altro

Proprio quando ne hai maggiormente bisogno

Tutti abbiamo bisogno di un’anima su cui fare affidamento

Di una spalla su cui piangere

Di un amico tra alti e bassi





Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Non ce la farò da sola

La la la la –sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la-sola

Perché tu sei quel qualcuno

Che mi capisce come nessun altro

Proprio quando ne ho maggiormente bisogno

E sarò quella su cui puoi fare affidamento

Una spalla su cui piangere

Un’amica tra alti e bassi

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la la –sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la la –sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la la –sola

Non ce la farò da so-

La la la la la

La la la la –sola

Non ce la farò da sola

