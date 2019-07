Marshmello x Kane Brown – One Thing Right: lyric video, testo e traduzione

Il dj e produttore Marshmello e il cantautore country americano Kane Brown, per la prima volta insieme nel nuovo singolo One Thing Right, disponibile dal 21 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video.

Scritta dai due artisti con la collaborazione di Josh Hoge, Jesse Frasure e Matt McGinn, la nuova produzione della star mondiale ruota principalmente intorno al fatto che, anche se Kane ha commesso tantissimi errori nella sua vita, l’unica cosa giusta che ha fatto è stata quella di sposarsi con la moglie, che l’ha totalmente fatto cambiare in meglio, rimettendolo in riga.

[Verse 1]

I’ve cheated and I’ve lied

I’ve broke down and I’ve cried

I’ve got nothing to hide no more

I’ve loved and I’ve hurt

Broken people down with words

More grace than I deserve, for sure

Ho tradito e mentito

Sono stato giù e ho pianto

Non ho più niente da nascondere

Ho amato e ho ferito

Persone ferite con le parole

Più grazia di quanto meritassi, di certo

[Pre-Chorus]

Known to be crazy, known to be wild

Mama had herself a little devilish child

Ain’t no stranger to the troubles at my door

Sono noto per essere pazzo, noto per essere sregolato

La mamma ha avuto un bambino diabolico

Non sono estraneo ai problemi che ci sono stati a casa mia

[Chorus]

I’ve been at the wrong place at the wrong time

Chasin’ all the wrong things most of my life

Been every kind of lost that you can’t find

But I got one thing right

Been the kinda guy girls mommas don’t like

Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights

’Cause I’ve been wrong about a million times

But I got one thing right, you

Sono stato nel posto sbagliato nel momento sbagliato

Rincorrendo tutte le cose sbagliate per gran parte della mia vita

Sono state perse tutte le cose che non riesci a trovare

Ma ho fatto una cosa giusta

Sono stato il tipo di persona che le mamme delle ragazze non amano

Frequento gente sbagliata nelle notti sbagliate

Perché ho sbagliato circa un milione di volte

Ma ne ho indovinata una, tu

[Post-Chorus]

(Baby, I got one thing right)

Mmm

(Baby, I got one thing right)

Yeah, I got you

(Baby, I got one thing right)

I got one thing right

(Baby, ne ho indovinata una)

mmm

(Baby, ne ho indovinata una)

Sì, ho te

(Baby, ne ho indovinata una)

Ne ho indovinata una

[Verse 2]

You saw right through my pain

Kept us patient while I changed

Never even crossed your mind to walk away (To walk away)

Hai capito subito il mio dolore

Che ci ha fatto pazientare mentre cambiavo

Non ti ha nemmeno sfiorato la mente di allontanarti (di andartene)





[Pre-Chorus]

When I was gettin’ crazy, reckless, and wild

Actin’ like my mama’s little devilish child

It took a heart like yours to find its place (Find its place)

Quando ero fuori controllo, spericolato e sregolato

Hai agito come la madre del bambino diabolico

Ci è voluto un cuore come il tuo per trovare il suo posto (trovare il suo posto)

[Chorus]

I’ve been at the wrong place at the wrong time

Chasin’ all the wrong things most of my life

Been every kind of lost that you can’t find

But I got one thing right

Been the kinda guy girls mommas don’t like

Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights

‘Cause I’ve been wrong about a million times

But I got one thing right, you

Sono stato nel posto sbagliato nel momento sbagliato

Rincorrendo tutte le cose sbagliate per gran parte della mia vita

Sono state perse tutte le cose che non riesci a trovare

Ma ho fatto una cosa giusta

Sono stato il tipo di persona che le mamme delle ragazze non amano

Frequento gente sbagliata nelle notti sbagliate

Perché hi sbagliato circa un milione di volte

Ma ne ho indovinata una, tu

[Post-Chorus]

(Baby, I got one thing right)

Oh

(Baby, I got one thing right)

Yeah, I got you

(Baby, I got one thing right)

I got one thing right

(Baby, ne ho indovinata una)

Oh

(Baby, ne ho indovinata una)

Sì, ho te

(Baby, ne ho indovinata una)

Ne ho indovinata una

[Bridge]

I’ve been wrong about a million times

But I got one thing right, I got one thing right

Ho sbagliato circa un milione di volte

Ma ne ho azzeccata una, ne ho azzeccata una





[Chorus]

I’ve been at the wrong place at the wrong time

Chasin’ all the wrong things most of my life

Been every kind of lost that you can’t find

But I got one thing right (I got one thing right)

Been the kinda guy girls mommas don’t like

Runnin’ with the wrong crowd on the wrong nights

‘Cause I’ve been wrong about a million times

But I got one thing right, you

Sono stato nel posto sbagliato nel momento sbagliato

Rincorrendo tutte le cose sbagliate per gran parte della mia vita

Sono state perse tutte le cose che non riesci a trovare

Ma ho fatto una cosa giusta (Ma ho fatto una cosa giusta)

Sono stato il tipo di persona che le mamme delle ragazze non amano

Frequento gente sbagliata nelle notti sbagliate

Perché ho sbagliato circa un milione di volte

Ma ne ho indovinata una, tu

[Post-Chorus]

(Baby, I got one thing right)

Oh

(Baby, I got one thing right)

Yeah, I got you

(Baby, I got one thing right)

I got one thing right

I’ve been at the wrong place at the wrong time

Chasin’ all the wrong things most of my life

Been every kind of lost that you can’t find

But I got one thing right (I got one thing right)

(Baby, ne ho indovinata una)

Oh

(Baby, ne ho indovinata una)

Sì, ho te

(Baby, ne ho indovinata una)

Ne ho indovinata una

Sono stato nel posto sbagliato nel momento sbagliato

Rincorrendo tutte le cose sbagliate per gran parte della mia vita

Sono state perse tutte le cose che non riesci a trovare

Ma ho fatto una cosa giusta (Ma ho fatto una cosa giusta)





