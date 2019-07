Dayvi & Victor Cárdenas – Baila Conmigo feat. Kelly Ruiz: audio, testo e traduzione

L’emergente deejay e produttore colombiano Dayvi, il giovane collega Víctor Cárdenas e la cantante Kelly Ruiz, vi presentano il nuovo contagioso singolo Baila Conmigo, disponibile dal 7 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa caliente canzone tutta da ballare.

Questo orecchiabile brano sta divenendo un vero e proprio fenomeno virale, ottenendo milioni di ascolti su Spotify in tutto il mondo, in paesi come Colombia, Cile, Messico, India, Brasile e facendosi notare anche in altre parti del globo come Argentina, Ecuador, Costa Rica, Spagna, Italia, Perù, Panama e molti altri.

Grazie alle sonorità catchy e alla bella e calda voce di Kelly, questo pezzo ha tutte le carte in regola per essere tra i più ballati dell’estate 2019, giunta ormai nel vivo.

Baila Conmigo testo e traduzione – Dayvi & Victor Cárdenas feat. Kelly Ruiz

Download su: Amazon – iTunes

[Verso 1]

Imagínate

Tú y yo en la playa

La arena

El mar

El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo

Bésame

Tócame

Y baila conmigo

Immagina

Io e te sulla spiaggia

La sabbia

Il mare

Il suono delle onde che attraversa il tuo corpo

Baciami

Toccami

E balla con me

[Coro]

Y baila conmigo

Hmm





E balla con me

Hmm

[Instrumental]

[Verso 2]

Pasas tu mano por todo mi cuerpo

Y lentamente bailamos al ritmo de la música

Hmm

Qué calor

Ven, toma mi mano

Hmm

Y baila conmigo

Passa la tua mano su tutto il mio corpo

E balliamo lentamente al ritmo della musica

Hmm

Fa cosi’ caldo

Vieni qui, prendi la mia mano

Hmm

E balla con me





[Coro]

Y baila conmigo

Hmm

Y baila conmigo

E balla con me

Hmm

E balla con me





