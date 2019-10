Kanye West – Follow God: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Follow God è la terza traccia in Jesus Is King, nono album in studio del rapper statunitense Kanye West, rilasciato il 25 ottobre 2019

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa breve e significativa canzone, scritta con la collaborazione di Xcelence, Boogz, Bryant Bell, Curtis Eubanks & Calvin Eubanks, mentre la produzione è opera di Xcelence, Boogz & lo stesso Kanye.

Nel brano, che utilizza il sample di Can You Lose By Following God, canzone gospel del 1974 di Whole Truth, il rapper parla del modo in cui lotta per vivere una vita religiosa e seguire Dio.

Kanye West – Follow God Testo e Traduzione

Father, I stretch

Stretch my hands to You





Lifelike, this is what your life like, try to live your life right

People really know you, push your buttons like typewrite

This is like a movie, but it’s really very lifelike

Every single night, right, every single fight, right?

I was looking at the ‘Gram and I don’t even like likes

I was screamin’ at my dad, he told me, “It ain’t Christ-like”

I was screamin’ at the referee just like Mike

Lookin’ for a bright light, Sigel, what your life like

Riding on a white bike, feeling like Excitebike (Stretch my hands to You)

Pressin’ on the gas, supernova for a night light

Screamin’ at my dad and he told me, “It ain’t Christ-like”

But nobody never tell you when you’re being like Christ

Only ever seein’ me only when they needin’ me

Like if Tyler Perry made a movie for BET

Searchin’ for a deity, now you wanna see it free

Now you wanna see if we, let’s just see if three apiece

Tell me what your life like, turn it down, a bright light

Drivin’ with my dad, and he told me, “It ain’t Christ-like” (Stretch my hands to You)

I’m just tryna find, l’ve been lookin’ for a new way

I’m just really tryin’ not to really do the fool way

I don’t have a cool way, bein’ on my best, though

Block ’em on the text though, nothin’ else next though

Not another word, letter, picture, or a decimal (Father, I stretch)

Wrestlin’ with God, I don’t really want to wrestle

Man, it’s really lifelike, everything in my life (Stretch my hands to You)

Arguing with my dad, and he said, “It ain’t Christ-like”

Man

You know, it’s like

Somebody only close who can get you, like, off your

I be on my

I woke up this morning, I said my prayers

I’m all doing good, I tried to talk to my dad (Stretch my hands to You)

Give him some advice, he starts spazzin’ on me

I start spazzin’ back, He said “That ain’t Christ-like”

I said, “Ahhh”





Padre, ti tendo

Ti tendo le mani





Realistico, questo è ciò che piace alla tua vita, cerca di vivere al meglio la tua vita

Le persone ti conoscono bene, premi i tuoi tasti come una macchina da scrivere

Questo è come un film, ma è veramente molto realistico

Ogni singola notte, ok, ogni singola battaglia, ok?

Stavo guardando Instagram e non mi piacciono neanche i “mi piace”

Urlavo contro mio padre, lui mi disse: “Non è da Cristo”

Urlavo contro l’arbitro proprio come Mike [Nota: si riferisce a uno dei più grandi giocatori di basket della storia, forse il migliore in assoluto, vale a dire Michael Jordan]

Alla ricerca di una luce intensa, Sigel, “What Your Life Like” [Nota: “What Your Life Like” è l’undicesima traccia dell’album di debutto di Beanie Sigel, The Truth, pubblicato il 29 febbraio 2000.]

In sella ad una bici bianca, sentendomi come Excitebike (Ti tendo le mani) [Nota: Excitebike è un classico gioco di motocross a 8 bit rilasciato dalla Nintendo nel 1984 e nel 1985. Kanye contrappone la natura giocosa e infantile di questo videogioco la “bici bianca”. Il rapper sembra alludere a uno dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, ovvero il cavallo bianco; a volte indicato come il “cavaliere bianco”.]

Premendo sull’acceleratore, la supernova per una luce notturna [Nota: Una supernova è una stella che esplode, dando vita a un’esplosione stellare più energetica di quella di una nova. La pressione esterna dei gas interni è in conflitto con l’attrazione interiore della gravità e, nel tempo, si traduce in un’enorme esplosione di energia, che espelle la maggior parte o tutto il materiale che costituisce la stella, a velocità che possono arrivare a 30 000 km/s, producendo un’onda d’urto che si diffonde nel mezzo interstellare. Ciò si traduce in una bolla di gas in espansione che viene chiamata resto di supernova. Citando la luce notturna, generalmente utilizzata dai bambini che hanno paura del buio, qui Kanye ha creato una metafora estrema]

Urlavo contro mio padre, egli mi disse: “Non è da Cristo”

Ma nessuno ti dice mai quando sei come Cristo

Mi considerano solo quando hanno bisogno di me

Come se Tyler Perry avesse girato un film per BET [Nota: Tyler Perry è un attore, produttore e regista afroamericano noto per i suoi film e per la produzione della sitcom Tyler Perry’s House of Payne, nonché per la sua interpretazione del personaggio immaginario Madea. Nell’ottobre 2019, Perry ha ufficialmente aperto la sede in studio ad Atlanta, mentre due dei suoi spettacoli erano ancora in programma su Black Entertainment Televsion o BET. Considerando anche la riga precedente e quella successiva, qui il rapper paragona il lavoro di produzione di Perry, che è “gratuito” e facilmente accessibile nell’era di Internet, alla ricerca personale di Dio che in molti cercano, ma pochi desiderano sacrificare qualcosa per farlo, a meno che non abbiano qualcosa da guadagnare.]

Cercando una divinità, ora vuoi vederlo gratis

Ora vuoi vedere se noi, vediamo solo se tre a testa

Dimmi com’è la tua vita, rifiuti, una luce intensa

In macchina con mio padre, e lui mi disse: “Non è da Cristo” (Ti tendo le mani)

Sto solo cercando di trovare, sto cercando una nuova via

Sto solo cercando di non fare cavolate

Non ho un gran sistema, però, faccio del mio meglio

Blocco sul testo ma nient’altro dopo

Non un’altra parola, lettera, immagine o decimale (Padre, ti tendo)

Combatto con Dio, non non mi va proprio di combattere

Amico, è davvero realistico, tutto nella mia vita (Ti tendo le mani)

Litigando con mio padre, e disse: “Non è da Cristo”

Amico

Insomma

Una persona si avvicina solo a chi può dare, tipo togliti

Sto nel mio

Mi sono svegliato stamattina, ho detto le mie preghiere

Sto facendo tutto bene, ho provato a parlare con mio padre (Ti tendo le mani)

A dargli dei consigli, ha iniziato a darmi del pazzo

Ho iniziato a rimangiarmeli, lui disse “Non è da Cristo”

Ho detto “Ahhh”

